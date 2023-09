Qualunque sia la vostra situazione, andiamo a vedere come fare, su Spotify, Apple o Google, oltre ad alcuni consigli su come creare un podcast di successo. Ma prima di tuffarci in questa nuova avventura, vi ricordiamo come ascoltare i podcast .

I podcast infatti sono contenuti audio o video trasmessi su Internet e sono uno strumento diretto per coinvolgere altre persone e condividere i vostri pensieri. E non pensate che sia così difficile, tutto quello che serve è un po' di buona volontà e la voglia di mettersi in gioco. Certo, poi dipende da voi e soprattutto dai vostri obiettivi, se volete mantenerlo come hobby divertente o avete l'ambizione che diventi un vero e proprio lavoro.

Sentite di avere qualcosa da dire e volete far sentire la vostra voce , oppure la fiamma del successo che arde in voi vi grida di farvi notare? Allora forse potrebbe interessarvi sapere come fare un podcast .

Indice

Come fare un podcast su Spotify

Spotify non è solo una delle piattaforme più popolari al mondo per lo streaming musicale, ma anche una delle più ricche di podcast, che potete anche caricare voi stessi!

Ecco perché chi è interessato a creare un podcast potrebbe partire dal suo servizio apposito, chiamato Spotify for Podcasters, che vi permette di lanciare i vostri contenuti sull'etere e confrontarvi con ascoltatori da tutto il mondo.

Ovviamente partiamo dal presupposto che voi sappiate cosa sia un podcast, ma giusto per non correre rischi, ve lo ricordiamo. Un podcast è un contenuto audio o video che viene diffuso sul Web. Questo tipo di file, che andrete a registrare prima di lanciarli sulla piattaforma, possono essere creati in completa autonomia, ovvero voi che parlate a un microfono (potete utilizzare anche quello del cellulare), oppure con più persone.

I contenuti possono essere i più vari, dalla narrazione di storie a insegnamenti veri e propri di contenuti su cui particolarmente ferrati, oppure riflessioni, battute, se volete farvi notare come commediante. Non c'è una regola, l'importante è che abbiate un'idea precisa di cosa volete trasmettere.

Nella sua forma più semplice, un podcast è composto solo da un file audio, ma volendo potete aggiungere anche contenuti video, che siano una ripresa di voi che parlate, immagini che spiegano il vostro punto di vista o altro. Gli ascoltatori potranno scegliere se guardarlo o meno, e in genere è molto apprezzata.

Quindi tutto quello di cui avete bisogno per iniziare è: scegliere un argomento, definire il vostro pubblico e almeno uno smartphone (o un PC) per iniziare. Se poi vedete che l'avventura prosegue, potete pensare di acquistare attrezzature più costose. Successivamente, pensate a un nome e a un'introduzione e a un finale che possano, la prima catturare l'attenzione dei vostri ascoltatori, e il secondo per fare in modo che si ricordino di voi, e magari facciano qualcosa, come andare sul vostro sito o sui vostri account social.

Poi prendete un foglio e pensate a cosa dire durante il podcast, stabilendo gli argomenti, cosa chiedere a eventuali ospiti e come essere più interessanti.

Tutto chiaro? Allora se volete sapere come creare un podcast con iPhone o come creare un podcast con un telefono, siete pronti a lanciarvi in questa impresa. Useremo, come anticipato, Spotify for Podcasters, lo strumento di Spotify pensato proprio per facilitarvi la creazione di un podcast, dalla sua ideazione alla sua distribuzione e, ovviamente, monetizzazione (e che deriva dalla ormai defunta Anchor). Vediamo come usarlo.

Per prima cosa, se volete utilizzare un telefono scaricate l'app Spotify for Podcasters sul vostro dispositivo mobile, Android o iOS, mentre se volete usare il vostro computer potete andare sul sito della piattaforma. Il funzionamento è identico, a parte il fatto che da app non si possono creare contenuti video: in questa guida spiegheremo come fare da sito.

A questo punto, da sito cliccate in alto su Iscriviti e poi su Voglio iniziare un podcast.

Successivamente, effettuate l'accesso con i vostri account Google Facebook o Google, oppure inserite la vostra email. Potete usare il vostro account Spotify, ma se non ne avete uno cliccate in basso su Iscriviti a Spotify e seguite le indicazioni per creare un account.