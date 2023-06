Come fare presentazioni con ChatGPT

In questa guida vedremo come fare presentazioni utilizzando ChatGPT

Le presentazioni sono molto diffuse a lavoro come a scuola e costituiscono il risultato di un complesso progetto caratterizzato sovente da una sovrapposizione di immagini e testo. Occorre sicuramente armarsi di pazienza e di tempo per sviluppare un buon lavoro, anche se l'irruzione delle nuove tecnologie ha permesso di semplificare i processi. Grazie ai sistemi di Intelligenza Artificiale, è possibile creare presentazioni con ChatGPT in modo semplice e veloce. Quest'ultimo, infatti, è in grado di generare del testo in base alle richieste (che verosimilmente dovranno seguire il tema principale del progetto), mentre l'utilizzo combinato di SlidesAI (uno strumento appositamente progettato per Presentazioni Google) può risultare decisivo per automatizzare lo sviluppo delle nostre presentazioni, con un conseguente risparmio di tempo. Se l'idea vi ha stuzzicato, continuate a leggere il nostro approfondimento per capire come fare. E visto che siamo in tema, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come creare formule Excel con ChatGPT, altra conferma delle potenzialità dell'AI.

Indice

Come creare presentazioni con ChatGPT e SlidesAI

Come abbiamo anticipato in queste prime righe, creare presentazioni con ChatGPT richiede l'uso di strumenti egualmente importanti: ci riferiamo, in particolare, a SlidesAI, la cui versione gratuita risulta limitata in alcune sue funzionalità e perciò, alla lunga, potrebbe ostacolare il lavoro di chi, magari, è solito creare presentazioni per lavoro. Dovete sapere, infatti, che la versione gratuita di SlidesAI ha dei limiti: permette, nello specifico, la creazione di tre presentazioni al mese, mentre il testo di ogni presentazione non può superare i 2500 caratteri; inoltre, c'è anche un limite di dieci slide. Pertanto, vi suggeriamo di tenere in conto queste limitazioni prima di optare per una versione gratuita o l'acquisto di un piano a pagamento. Ma quali sono i passaggi da compiere? Per prima cosa, bisogna sviluppare il tema della presentazione con l'aiuto di ChatGPT. Quest'ultimo, infatti, può tornare molto utile per generare il testo da inserire all'interno del nostro progetto. Per ottenere un risultato apprezzabile, è necessario fornire a ChatGPT alcune informazioni di base sulla presentazione, e quindi l'argomento, i punti principali da trattare e, magari, come dovrà essere impostato il discorso. Prima di chiedere qualcosa a ChatGPT, vi suggeriamo di creare una bozza del vostro lavoro suddividendo l'argomento in punti o macro-aree. Inoltre, può essere utile una ricerca su Internet dell'argomento, perché vi permetterà di ottenere ulteriori notizie o approfondimenti da poter inserire all'interno del progetto. Perciò, siate chiari, formulando una domanda che rispetti tutti i punti di cui sopra. Per scoprire come iscriversi su ChatGPT, vi invitiamo a leggere la nostra guida dedicata.

Come accedere a OpenAI per utilizzare ChatGPT, il chatbot basato su AI e apprendimento automatico.

Aprite, dunque, il sito web chat.openai.com tramite un qualsiasi programma per navigare su Internet (ad esempio, Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Mozilla Firefox) ed effettuate l'accesso al vostro account OpenAI cliccando sul pulsante verde Log In. Dopo aver completato l'inserimento dei dati richiesti dal sistema, verrete indirizzati a una nuova conversazione con ChatGPT. Immaginiamo, ad esempio, di voler creare una presentazione avente ad oggetto i computer. La domanda da formulare a ChatGPT può essere di questo tenore: "Voglio creare una presentazione sulla storia dei computer. La presentazione dovrà essere sviluppata in tre slide e dovrà includere la nascita dei computer, i principali componenti dei computer e come i PC sono diventati popolari. Genera il testo per la presentazione". A questo punto, ChatGPT svilupperà l'argomento per voi. Imprecisioni sono, tuttavia, da mettere in conto. In ogni caso, il testo snocciolato da ChatGPT può costituire una buona basa dalla quale partire per allargare ulteriormente il tema in modo trasversale, inserendo magari degli spunti personali oppure arricchendo il lavoro di dettagli. Una volta generato il testo della presentazione, vi basterà installare SlidesAI per Presentazioni Google dal menu Estensioni. Questo utile addon costituisce, infatti, la seconda (importante) parte del lavoro, in quanto svilupperà per voi la presentazione, automatizzando i processi. Tutto quello che dovrete fare è infatti inserire il testo preso da ChatGPT (ed eventualmente modificato o migliorato) e scegliere uno stile del tema: con una manciata di clic il vostro lavoro sarà pronto all'uso.

Come usare SlidesAI per creare Presentazioni Google Ecco come fare: Aprite un qualsiasi programma per navigare su Internet

Entrate sul sito Presentazioni Google

Create una presentazione vuota cliccando sul tasto Vuoto più (+)

Entrate nel menu Estensioni

Fate tap su Componenti aggiuntivi e selezionate Installa componenti aggiuntivi

e selezionate Cercate SlidesAI nella nuova finestra di dialogo e fate clic su di esso. Selezionate il vostro account Google

nella nuova finestra di dialogo e fate clic su di esso. Selezionate il vostro account Google Premete il tasto Installa

Effettuate, adesso, l'accesso al vostro account Google, inserendo l'indirizzo di posta elettronica e la password, dopodiché seguite le istruzioni a schermo per ultimare la procedura di installazione. Ora che SlidesAI è installato, vediamo come creare presentazioni con ChatGPT. Recuperate la presentazione vuota che avete creato all'inizio: SlidesAI aggiungerà in automatico nuove diapositive e inserirà il contenuto per voi. Per farlo dovrete seguire questi passaggi: Aprite il menu Estensioni

Selezionate SlidesAI e fate clic su Generate Slides

e fate clic su Selezionate la lingua italiana e impostate innanzitutto il vostro profilo, rispondendo alle domande "Qual è il tuo ruolo?" e "Come hai saputo di noi?"

Se non avete un codice invito, fate tap su "Non ho un codice di invito"

Incollate il testo proposto da ChatGPT in corrispondenza del campo Inserisci testo

in corrispondenza del campo Selezionate il tipo di presentazione e il numero di diapositive nel menu di destra

Mettete la spunta su Aggiungi immagini per far sì che SlidesAI aggiunga immagini

per far sì che SlidesAI aggiunga immagini Mettete la spunta su Aggiungi Titoli e diapositiva di ringraziamento per far sì che SlidesAI aggiunga tali elementi

per far sì che SlidesAI aggiunga tali elementi Selezionate Sostituisci diapositive esistenti

Entrate adesso nella scheda Temi (voce a sinistra) e selezionate uno stile

(voce a sinistra) e selezionate uno stile Dopo aver impostato tutto, tornate nella scheda Testo (voce a sinistra) e pigiate il bottone Crea diapositive. A questo punto il gioco è fatto: SlidesAI utilizzerà il testo generato da ChatGPT per creare automaticamente le diapositive per la presentazione. Non allarmatevi se la procedura potrebbe metterci più del dovuto. Utilizzando Magic Write, potrete, inoltre, cercare o sostituire immagini con immagini suggerite dall'Intelligenza Artificiale. Vi basterà cliccare su Magic Write per accedere al set di strumenti AI e cliccare successivamente su "Raccomanda immagini", scegliendo poi l'immagine che più vi aggrada.