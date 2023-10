Come fare il reso di un videogioco Nintendo

Che cosa succede, però, se per qualsiasi motivo si desidera fare il reso di un videogioco Nintendo ? Chi non ha installato una funzione adeguata di filtro famiglia potrebbe ritrovarsi con acquisti in gioco o nuovi titoli sulla console, acquistati da un figlio senza la propria approvazione. Cosa fare in questo caso?

Nintendo Switch è ufficialmente entrata nella vita di una grande quantità di famiglie, ed è diventata una delle console più interessanti del suo genere degli ultimi anni. Le proposte di gioco non mancano e, di certo, il Nintendo Store è sempre pronto a offrire scontistiche e prodotti interessanti, anche in preordine o in demo. Così sei sempre sicuro di acquistare quello che ti piace.

Indice

Rimborsi per giochi o DLC Nintendo Switch

Hai capito bene: in linea generale, e seguendo le indicazioni fornite dal sito web ufficiale , non puoi effettuare il reso dei giochi che hai acquistato, così come dei DLC e dei contenuti scaricabili . Che fare, dunque?

Hai acquistato un gioco, o un DLC per un videogioco che già possiedi? Secondo le politiche che troverai scritte nero su bianco sul sito web ufficiale di Nintendo, scoprirai che lo Shop non fornisce rimborsi o sostituzioni nel caso vengano effettuati acquisti errati o in caso il gioco non sia di proprio gradimento. Decisamente una politica molto distante da quella di Steam.

Resi Nintendo Switch in Europa

La politica dell'Unione Europea in materia di rimborsi ha idee molto distanti dalle politiche adottate da Nintendo. In teoria, per un qualsiasi prodotto acquistato nell'Area Euro, esiste una politica di reso tali per cui è possibile richiedere i soldi indietro se sono passati meno di 14 giorni dall'acquisto, anche online. Questa è una regola generica che in teoria si applica a tutti gli acquisti effettuati in Europa. E così dovrebbe applicarsi anche a Nintendo.

Questo non significa che la casa giapponese di sviluppo sia meno restia a concedere resi. Di recente, però, la società ha perso un appello in Germania per cui la dicitura "fornisci subito a Nintendo il tuo consenso perché inizi l'esecuzione degli obblighi prima della scadenza del termine di recesso e confermi di essere consapevole che, così facendo, viene meno il tuo diritto di recesso" può essere messa in discussione.

Dopo questa causa legale, Nintendo ha modificato la sua politica di reso in Europa, e ti permette di esercitare il diritto di cancellare il preordine di un videogioco dal Nintendo eShop. Dovrai accedere al tuo account dalla Switch, aprire il Nintendo eShop e selezionare le Informazioni Account in alto a destra. A questo punto vai nel menù Preordini e da lì puoi cancellarlo. Il denaro ti verrà restituito.

Per tutti i giochi acquistati online e non in preordine, non c'è niente da fare.

Tuttavia, se ritieni di avere prove schiaccianti che il tuo acquisto è stato davvero fatto per errore, prova a contattare il servizio clienti. Sappi però che saresti uno dei pochi ad avere la fortuna di ricevere un reso. Quello che conta in situazioni del genere è la persistenza: è importante insistere e, in caso di ticket chiuso, ritentare ancora. Non è garantito il successo, ma non si può negare che sia l'unico modo per avere una speranza.