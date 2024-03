Come fare una scansione fronte retro con iPhone

Nella routine quotidiana, sia nel contesto lavorativo sia personale, si presenta spesso la necessità di digitalizzare documenti per condividerli con il PC o altri dispositivi mobili. Se non si dispone di uno scanner tradizionale o di una stampante multifunzione, l'alternativa più pratica può essere proprio l'utilizzo dell'iPhone. Grazie alle funzionalità di scansione integrate l'iPhone consente infatti di digitalizzare documenti in modo efficiente e di condividerli con estrema facilità.

Scansionare i documenti con iPhone

Lo scanner è essenzialmente una fotocamera che cattura un'immagine di un documento al fine di digitalizzarlo in modo rapido e semplice. Le fotocamere degli smartphone moderni, soprattutto quelli con specifiche avanzate, sono in grado di svolgere questo compito con risultati soddisfacenti, sebbene non possano eguagliare la qualità di uno scanner tradizionale. Prima di procedere con la scansione di un documento utilizzando un iPhone, è utile comprendere alcuni concetti chiave relativi alla cattura di immagini di alta qualità. È importante posizionare il documento su una superficie piana e uniforme, preferibilmente di colore neutro. Assicurarsi di trovarsi in un ambiente ben illuminato e scegliere un angolo di ripresa che eviti l'ombra del fotografo sul documento. Quindi posizionare il dispositivo mobile a una distanza ottimale per garantire la leggibilità del testo e catturare l'intero documento in una singola immagine, se possibile. Assicurarsi infine di eliminare eventuali oggetti estranei intorno al documento per evitare interferenze durante la scansione. Una volta adottate queste precauzioni, è possibile procedere con la scansione del documento utilizzando l'iPhone o l'iPad.

La procedura da seguire

L'applicazione Note è preinstallata su tutti gli iPhone, indipendentemente dal modello o dalla versione del dispositivo. Sebbene l'app sia originariamente progettata per la gestione di appunti, a partire dal rilascio di iOS 11, il team di sviluppo di Apple ha integrato la funzionalità di scansione dei documenti direttamente nell'app stessa, rendendola più versatile e utile. Questa caratteristica di scansione documenti è disponibile su tutti gli iPhone, inclusi gli ultimi modelli, e seguirà lo stesso procedimento che descriveremo di seguito. Introdotta anche la capacità di convertire testo scritto a mano in testo digitale all'interno di Note. Ora vediamo come effettuare la scansione di documenti utilizzando l'app Note su iPhone. Aprire l'applicazione dalla schermata principale del dispositivo, riconoscibile dall'icona bianca e gialla, e creare una nuova nota o apri una nota esistente. Per farlo toccare l'icona con un quadrato e una matita nell'angolo in alto a destra dello schermo. Le note esistenti sono elencate a sinistra: selezionare quella desiderata per modificarla. Quindi toccare l'icona della fotocamera e nel menu a tendina selezionare Scansiona documenti. Inquadrare il documento con la fotocamera del dispositivo e attendere che venga effettuata la scansione automatica della pagina. Se si preferisce è anche possibile eseguire manualmente la scansione premendo il pulsante circolare rosso o il tasto volume per catturare l'immagine. È quindi possibile attivare o disattivare il flash utilizzando il pulsante a forma di saetta. Una volta acquisita la scansione, l'app permette di regolarla trascinando gli angoli per adattarla ai bordi del documento e utilizzare le opzioni di modifica per aggiungere nuove pagine alla scansione: ritagliare il documento;

ruotare l'immagine;

applicare filtri per modificare la visualizzazione del documento;

eliminare la scansione, se necessario;

aggiungere annotazioni o firme al documento; Infine, per esportare la scansione del documento, toccare Salva e poi il pulsante di condivisione in alto a destra. Da qui scegliere di condividere il documento tramite varie applicazioni o di salvarlo direttamente su File come file PDF.

La funzione Scannerdocumenti con l'app File su iPhone

Per effettuare la scansione fronte e retro di documenti utilizzando un iPhone possiamo utilizzare la funzione Scannerdocumenti con l'app File su iPhone, seguendo questi passaggi: aprire l'app File sul dispositivo Apple;

navigare nella directory in cui si desidera salvare il documento;

toccare i tre pallini nell'angolo in alto a destra dello schermo e selezionare l'opzione Scansiona documenti;

inquadrare il documento con la fotocamera del dispositivo, mantenendo la mano ferma;

assicurarsi che il documento sia posizionato su una superficie piana e attendere che il dispositivo catturi automaticamente l'immagine. Per scansionare più pagine, posizionare la successiva davanti alla fotocamera e attendi che venga acquisita. Una volta completate le scansioni, salva le foto per ottenere un PDF unico contenente tutte le pagine acquisite.

Perché utilizzare un iPhone come scanner