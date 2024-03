Come fare una scansione fronte retro con lo smartphone

In alternativa è possibile utilizzare Google Drive , un'app già preinstallata su molti smartphone, per archiviare online foto e documenti. Con Google Drive, oltre a catturare il testo del documento, è possibile ottimizzarlo graficamente e salvarlo in formato PDF. Nel caso di documenti fronte-retro, una volta digitalizzata e sistemata la prima pagina, è sufficiente selezionare il simbolo + per acquisire anche la seconda facciata. Una volta completata la scansione, il documento può essere salvato in formato PDF e archiviato nel cloud, consentendo l'accesso da qualsiasi dispositivo connesso, incluso il computer. Questo processo semplifica la gestione dei documenti e permette di conservarli in modo sicuro e accessibile in qualsiasi momento e ovunque.

La fotocamera dello smartphone può essere impiegata per eseguire la scansione dei documenti , consentendo di digitalizzare informazioni importanti in formato PDF dal dispositivo mobile. Questa funzionalità è utile per effettuare la scansione fronte e retro di documenti su carta. Esistono diverse applicazioni disponibili sui principali store di Google e Apple che consentono di eseguire questa operazione.

Quali sono le app per la scansione con lo smartphone

ÈLa scansione completa di testi commerciali potrebbe non essere legale, a meno che non sia per un utilizzo personale. Il sistema di riconoscimento ottico dei caratteri di Adobe è molto accurato, specialmente con immagini di alta qualità, sebbene sia consigliabile controllare attentamente il testo digitalizzato per eventuali errori. L'accuratezza del riconoscimento dei caratteri supera generalmente il 90%, garantendo risultati affidabili.

Adobe Scan consente anche la scansione di interi libri , pagina dopo pagina, offrendo un'eccellente soluzione per la digitalizzazione di testi stampati, ad esempio quelli presi in prestito dalle biblioteche.

Per ottenere funzionalità avanzate e massimizzare l'efficienza nelle scansioni di documenti è possibile utilizzare app specializzate come Adobe Scan , che offrono caratteristiche avanzate e versatili. Quest'applicazione è dedicata alla scansione di documenti, inclusi quelli multipagina, offrendo un'ampia gamma di opzioni utili. Una volta registrati nell'app, è possibile utilizzare l'account Google o Facebook per accedere alle funzionalità. Tra le opzioni disponibili c'è la scelta del tipo di scansione desiderata, con la possibilità di attivare il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), consentendo la digitalizzazione di testi stampati. Questa funzionalità è utile per catturare dati da biglietti da visita e inserirli direttamente nella rubrica del dispositivo, o per digitalizzare documenti cartacei e rendere il testo editabile.

La procedura da seguire

Utilizzare Google Drive per la scansione di documenti offre diversi vantaggi, tra cui l'assenza di pubblicità e la comodità di avere già l'app preinstallata sui dispositivi Android. Evitando l'installazione di app aggiuntive, si contribuisce anche a preservare le risorse del dispositivo e a mantenere un'esperienza utente ottimale. Per esigenze specifiche come il riconoscimento ottico dei caratteri , è consigliabile utilizzare soluzioni specializzate come Adobe Scan.

Google Drive offre anche opzioni per modificare il colore dell'immagine , convertendola in bianco e nero o mantenendo i colori originali. Una volta soddisfatti dell'immagine, è possibile salvare il documento in formato PDF e aggiungere eventuali altre scansioni per creare una versione fronte-retro. Le pagine digitalizzate verranno quindi memorizzate come file PDF nel cloud di Google, consentendo agli utenti di accedervi da qualsiasi dispositivo connesso a Internet. È possibile annotare il testo all'interno del documento, rinominarlo e condividerlo con altri contatti tramite link condivisibili o e-mail.

Una volta aperta la finestra di scansione , è possibile utilizzare la fotocamera del dispositivo per inquadrare il documento da digitalizzare. Le impostazioni della fotocamera possono variare a seconda del modello dello smartphone, consentendo regolazioni come lo zoom e la selezione della fotocamera anteriore o posteriore. Dopo aver catturato l'immagine, è possibile apportare eventuali correzioni o modifiche direttamente dall'app. È consigliabile ritagliare l'immagine per includere solo la parte desiderata del documento e regolare l'orientamento secondo le proprie preferenze.

La maggior parte degli smartphone Android offre l' accesso diretto a Google Drive , il servizio cloud di Google, come applicazione predefinita. Nel caso in cui non sia già presente sul dispositivo, è possibile scaricarla gratuitamente dal Play Store di Google. Google Drive non richiede una registrazione separata poiché utilizza automaticamente l'account Google associato al dispositivo, consentendo agli utenti di accedere ai documenti archiviati nel cloud. Per effettuare una nuova scansione tramite Google Drive bisogna avviare l'app e selezionare l'opzione di scansione dopo aver premuto il pulsante + situato nella parte inferiore destra dell'interfaccia.

Dalla scansione dei documenti al riconoscimento del testo

Adobe è molto più di un semplice produttore di software di grafica: ha un forte focus sul cloud computing e sull'intelligenza artificiale. Un'applicazione degna di nota è Adobe Scan: Scanner PDF e OCR, che offre funzionalità avanzate per la scansione di documenti tramite smartphone. Adobe Scan si distingue per la sua precisione e la sua capacità di eseguire il riconoscimento ottico dei caratteri anche per testi in lingua italiana, oltre a una vasta gamma di altre lingue. Questa app consente di acquisire testo da diverse fonti, come lavagne, libri, documenti, carte d'identità e biglietti da visita, con un'interfaccia intuitiva che riconosce automaticamente i bordi e ottimizza le immagini per una chiara visualizzazione.

Una volta acquisita l'immagine, Adobe Scan offre strumenti avanzati di editing, tra cui la regolazione della luminosità, l'applicazione di filtri e la funzione Gomma magica per eliminare blocchi di testo indesiderati. Dopo aver salvato l'immagine, è possibile eseguire il riconoscimento del testo e incorporarlo direttamente in un documento. L'app è gratuita, ma offre anche funzionalità avanzate a pagamento, come la possibilità di salvare i documenti nei formati .doc o .xls, combinare più file e riconoscere fino a 100 pagine contemporaneamente.