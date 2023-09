A disposizione avete diverse alternative, sia integrate che con app di terze parti come WhatsApp o Skype, che vi consentono di parlare in video con chiunque, gratuitamente e come se foste presenti di persona.

Se le videochiamate sono da tempo il modo migliore per rimanere in contatto con i propri cari o lavorare da casa, dal 2020 hanno assunto una rilevanza ancora maggiore, ed è quindi normale che vi chiediate come fare una videochiamata col cellulare .

Indice

Come fare una videochiamata col cellulare

Molto probabilmente, a meno che non abbiate necessità particolari (e supponendo che i vostri interlocutori abbiano un telefono come il vostro) potrebbe essere sufficiente l'app installata sul vostro smartphone.

Dovete effettuare una videochiamata da cellulare per salutare un parente, spiegare a un amico a cui avete prestato la casa come avviare lo scaldabagno oppure comunicare con alcuni colleghi per un brainstormig al volo?

A questo punto potete effettuare una videochiamata con FaceTime in diversi modi.

Da FaceTime, toccate l'app (icona verde con una videocamera bianca) e toccate Nuova chiamata FaceTime in alto a destra nello schermo. Scegliete un contatto tra quelli suggeriti o inserite il nome o il numero di telefono da chiamare e toccate l'icona con la videocamera per effettuare la videochiamata.

Se invece toccate l'icona "+" in alto a destra, si aprirà la vostra lista dei contatti: selezionate la persona da chiamare tramite videochiamata dall'elenco.

In alternativa, se state chattando con qualcuno su Messaggi, potete avviare una chiamata FaceTime con questa persona semplicemente toccando il pulsante FaceTime in alto a destra nella conversazione. Poi toccate FaceTime video.

La chiamata sarà avviata e vedrete una schermata piuttosto semplice. In basso a destra vedrete la vostra immagine, mentre tutto lo schermo sarà occupato dalla persona con cui state parlando. In basso troverete i pulsanti Live Photo, Effetti e Passa alla fotocamera posteriore, mentre in alto troverete alcuni controlli come Apri Messaggi, controllo dell'audio, Disattiva il microfono, Disattiva la fotocamera e Condividi contenuto. Sopra, troverete il nome e l'ID Apple della persona con cui state parlando e il pulsante per terminare la chiamata.

Quando ricevete una chiamata FaceTime, potete rispondere trascinando il cursore o toccando Rispondi, mentre per rifiutarla toccate Rifiuta. In alternativa, potete impostare un promemoria per richiamare toccando la voce Ricordamelo o inviare un messaggio di testo al chiamante toccando Messaggio. In caso stiate effettuando un'altra chiamata e riceviate una chiamata FaceTime, vedrete l'opzione Termina e rispondi al posto di Rispondi, per terminare la chiamata corrente e rispondere a quella in arrivo.

Un altro modo per rispondere è utilizzando Siri, che potete impostare perché legga il nome del chiamante e vi consenta di accettarle o rifiutarle usando la voce. Per attivare questa impostazione, toccate l'icona a forma di ingranaggio nella Home o nella Libreria app del telefono. Poi toccate Siri e ricerca, selezionate Leggi nome chiamante e scegliete se farlo leggere sempre, solo con le cuffie, con le cuffie e in auto o mai.

Android

Anche Android ha un'app integrata che vi consente di effettuare videochiamate, Google Meet, che è integrata nell'app Telefono.

Per usarla avviate l'app Telefono sul vostro dispositivo e selezionate il contatto che volete chiamare. Qui, sulla destra, vedrete un'icona a forma di videocamera.