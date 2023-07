Come farsi mandare gratis pezzi LEGO rotti o smarriti

In questa guida quindi vedremo nel dettaglio come farsi mandare gratis pezzi LEGO mancanti o smarriti .

Negli ultimi anni abbiamo visto un grande incremento della popolarità dei LEGO , i famosissimi mattoncini che sembrano non conoscere tempo, sia per la loro longevità e sia perché appassionano persone di tutte le età.

Operazioni preliminari

Le altre informazioni necessarie per completare la richiesta riguardano i vostri dati di contatto e spedizione , come l'indirizzo al quale devono essere spediti i pezzi. Li riassumiamo in basso:

Quindi prima di procedere alla richiesta dei pezzi mancanti o rotti vi suggeriamo di prendere nota del codice identificavo del vostro set. Nel caso in cui non siate più in possesso della scatola originale e delle istruzioni, vi suggeriamo di consultare il sito ufficiale LEGO per reperire il codice identificativo del vostro set.

LEGO produce e distribuisce milioni di set, all'interno dei quali troviamo diversi mattoncini. Potete quindi facilmente immaginare che l'errore umano è possibile e che magari proprio per il vostro set un pezzo risulta mancante . Non preoccupatevi, potete contattare l'assistenza clienti LEGO per richiedere l'invio dei pezzi mancanti gratis . Questo vale sia nel caso in cui il pezzo risulta rotto oppure nel caso risulti proprio mancante.

Se state leggendo questa guida allora probabilmente vi trovate nella situazione in cui il vostro set LEGO non può essere completato perché vi manca uno o più pezzi. Questo può accadere perché tali pezzi si sono rotti per qualche motivo, magari nemmeno per colpa vostra.

Come richiedere gratis pezzi LEGO mancanti o rotti

Dunque, si vi trovate nella situazione in cui il vostro set LEGO non può essere finito perché uno o più pezzi sono mancanti, perché magari li avete smarriti o proprio perché non erano presenti in confezione, oppure perché si sono rotti, allora potete procedere con la richiesta all'assistenza clienti.

La richiesta di pezzi LEGO mancanti o rotti è gratuita. Però fate attenzione, non approfittatevi dell'ottima assistenza LEGO richiedendo pezzi dei quali non avete il set. Le pratiche scorrette vengono chiaramente punite. Potrebbero infatti portare al ban, il quale vi impedirà di effettuare ulteriori richieste in futuro.

Andiamo quindi a vedere come farsi mandare gratis pezzi LEGO rotti o smarriti. La prima cosa da fare è accedere al sito dell'assistenza ufficiale LEGO tramite questo link. A questo punto dovrete indicare se la richiesta riguarda mattoncini rotti o smarriti. Nel primo caso dovrete cliccare sul pulsante Mattoncini rotti, altrimenti dovrete cliccare su Mattoncini mancanti.

In entrambi i casi si aprirà una nuova pagina in cui dovrete indicare il vostro paese di residenza. Successivamente dovrete indicare il numero del set, o anche solo il nome. Premete quindi sul pulsante di ricerca presente a fianco della barra. Vedrete i risultati di ricerca corrispondenti alla stringa inserita nella parte inferiore della pagina.

A questo punto dovrete selezionare qual è il vostro set. Una volta selezionato si aprirà una nuova pagina all'interno delle quale vengono elencati tutti i pezzi del set. A questo punto dovrete selezionare quali sono i pezzi che volete richiedere gratuitamente.

Se tra i risultati dei pezzi non vedete quello che cercate, allora dovete cliccare su Mostra altro.

Una volta selezionati i pezzi e aggiunti al carrello dovrete cliccare sull'icona del carrello, presente in basso a destra, e inserire le vostre informazioni di contatto e spedizione. Una volta inserite tutte le informazioni dovrete cliccare su Avanti presente in basso a destra. In fase di conferma LEGO potrebbe richiedervi delle informazioni aggiuntive per confermare la legittimità della richiesta, come ad esempio una foto dei pezzi rotti che state richiedendo.

Al termine di questa procedura cliccate su Conferma. Dovreste ricevere la conferma della richiesta via email, LEGO vi terrà informati sullo stato di avanzamento fin quando non partirà la spedizione e non riceverete i pezzi richiesti all'indirizzo che avete inserito in fase di completamento della richiesta.