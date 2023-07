Come filtrare chiamate indesiderate su Android

Gli smartphone hanno rivoluzionato la comunicazione e ci permettono di restare connessi con colleghi, amici e familiari. Questa costante connettività ha anche portato a essere raggiungibili in ogni momento, compresi momenti inopportuni. Ha creato un ambiente favorevole per i cosiddetti scocciatori seriali che, attraverso chiamate indesiderate, offrono tariffe e servizi vari. Tra i principali scocciatori da cui difendersi ci sono non solo i call center che effettuano telemarketing, ma anche amici o colleghi che ci chiamano quando siamo occupati in riunioni o situazioni importanti. Per proteggerci da queste chiamate indesiderate, esistono diverse soluzioni. Una delle opzioni predefinite sui dispositivi mobili è la possibilità di inserire numeri di telefono in una lista nera, in modo che le chiamate provenienti da tali numeri vadano direttamente alla segreteria telefonica. Ma questa soluzione potrebbe non essere sufficiente e può risultare limitata nei casi più complessi. Una soluzione più efficace è l'utilizzo di applicazioni appositamente progettate per bloccare chiamate e messaggi indesiderati. Esistono numerose app disponibili su Google Play Store, ma è fondamentale scegliere quelle affidabili e con le funzionalità più adeguate alle proprie esigenze.

Cosa vuol dire filtrare le chiamate

Filtrare le chiamate sul cellulare significa utilizzare una funzione o un'applicazione che consente di gestire le chiamate in arrivo in modo selettivo. Questa funzione permette agli utenti di controllare quali chiamate ricevere e quali ignorare, proteggendo così dagli eventuali fastidi o dalle chiamate indesiderate. Le opzioni di filtraggio delle chiamate possono variare a seconda del dispositivo e del sistema operativo utilizzati, ma di solito includono alcune funzionalità comuni. Il blocco delle chiamate consente di bloccare specifici numeri di telefono in modo che le chiamate provenienti da quei numeri non vengano ricevute. Questo è utile per evitare chiamate di telemarketing, spam o chiamate da numeri indesiderati. La lista nera permette di creare una lista di numeri di telefono da bloccare. Tutte le chiamate provenienti da numeri presenti nella lista nera saranno bloccate automaticamente. La lista bianca consente di creare una lista di numeri di telefono approvati. Solo le chiamate provenienti da numeri presenti nella lista bianca verranno ricevute, mentre tutte le altre chiamate saranno bloccate. Alcune applicazioni di filtraggio delle chiamate consentono di creare filtri personalizzati basati su determinati criteri, come l'ora del giorno, il giorno della settimana o il prefisso del numero di telefono. Permette di gestire le chiamate in modo più dettagliato. Alcuni dispositivi supportano funzioni avanzate di identificazione del chiamante che permettono di visualizzare il nome o l'etichetta associati a un numero di telefono nella fase di chiamata in arrivo. In alcuni casi, è possibile configurare il telefono per rispondere automaticamente alle chiamate da numeri specifici o durante determinate ore.

Android, come filtrare chiamate indesiderate

Per filtrare chiamate indesiderate su dispositivi Android, possiamo utilizzare alcune delle funzioni integrate nel sistema operativo. La prima soluzione è il blocco manuale del numero. Per farlo aprire l'app Telefono sul dispositivo Android. Toccare l'icona dei tre punti o l'icona del menu a tre linee. Selezionare Impostazioni o Impostazioni chiamate. Scegliere Blocca numeri o Blocchi e ID chiamanti. Selezionare Blocca un numero e inserire il numero di telefono che desideri bloccare. Alcuni dispositivi consentono anche di bloccare i numeri dalla cronologia delle chiamate direttamente. Dopodiché alcuni dispositivi Android hanno una funzione integrata di Lista nera delle chiamate. Andare alla cronologia delle chiamate o ai contatti. Toccare il numero o il contatto che si desidera bloccare. Toccare l'icona dei tre punti o l'icona del menu a tre linee e selezionare Blocca numero o Aggiungi alla lista nera. Infine, alcuni dispositivi Android consentono di bloccare chiamate anonime o senza ID chiamante: andare alle impostazioni delle chiamate o delle chiamate in entrata. Cercare l'opzione per Bloccare le chiamate anonime o Bloccare le chiamate senza ID chiamante.

Android, come filtrare chiamate indesiderate con un’app di terze parti

L'altra soluzione è scaricare un'app di blocco delle chiamate. Per procedere in questa direzione, andare sul Google Play Store e cercare blocco chiamate o blocco numeri. Selezionare poi un'applicazione popolare e affidabile, come Truecaller, Mr. Number, Hiya o Call Blocker. Dopo aver scaricato l'app, seguire le istruzioni per l'installazione. Consentire le autorizzazioni necessarie per l'app, come l'accesso alla lista contatti o alle chiamate in arrivo. Configurare infine le impostazioni dell'app per bloccare i numeri indesiderati e gestire le chiamate in entrata.

Perché filtrare le telefonate sul cellulare

Questa procedura è una pratica utile per diversi motivi. Filtrando le telefonate, puoi bloccare numeri di telemarketing, spam o chiamate non sollecitate, che possono essere fastidiose e invadenti. Il blocco delle chiamate aiuta a proteggere la privacy evitando chiamate da persone sconosciute o da numeri non autorizzati. Alcune chiamate possono essere tentativi di truffa o frode, come chiamate da numeri falsi che cercano di ottenere informazioni personali o finanziarie. Filtrando le chiamate, puoi ridurre il rischio di cadere in queste trappole. Filtrare le chiamate si evitano interruzioni durante il lavoro, lo studio o in momenti di relax, contribuendo a mantenere una maggiore concentrazione. Possibile impostare un elenco di numeri importanti o contatti di emergenza che possono passare attraverso il filtro, garantendo che le chiamate rilevanti non vengano bloccate accidentalmente. L'utilizzo di un'app di blocco delle chiamate consente di avere maggiore controllo sulle chiamate in entrata e di organizzare meglio le comunicazioni, riducendo lo stress causato da chiamate indesiderate. Per alcune persone, filtrare le telefonate è una misura di sicurezza personale per evitare chiamate da individui indesiderati o potenzialmente pericolosi.