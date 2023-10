Telegram offre agli utenti la possibilità di stabilire una gerarchia all'interno dei contenuti condivisi all'interno di gruppi o chat. In pratica è possibile fissare un messaggio in modo che rimanga in cima alla conversazione per un periodo prolungato, assicurando la sua visibilità primaria. Questa funzione è utile per evidenziare messaggi importanti o di riferimento. Per sapere come fissare messaggi su Telegram, indipendentemente dal dispositivo utilizzato, sia esso un iPhone, un dispositivo Android o un PC, basta seguire le nostre istruzioni.

Perché fissare un messaggio su Telegram

Per conoscere il modo per fissare messaggi su Telegram dobbiamo fare prima un passo indietro. La procedura implica l'assegnazione di una visibilità permanente o almeno fino a quando non si decide di rimuoverlo, nella parte superiore di una chat o gruppo. In questo modo, il messaggio è accessibile a tutti i partecipanti poiché di solito viene visualizzato in primo piano rispetto agli altri messaggi presenti nella conversazione. Questi messaggi fissati sono contrassegnati in modo distintivo per aumentarne la riconoscibilità. L'utilità principale di questa funzione è evidente quando si desidera mettere in risalto un messaggio di particolare importanza, come un annuncio, un promemoria o dati fondamentali, al fine di prevenirne la possibile perdita tra i successivi scambi di messaggi. I messaggi fissati mantengono la loro posizione di rilievo fino a quando non vengono manualmente rimossi o sostituiti da altri messaggi fissati. In ogni caso, non tutti gli utenti possono applicare questa procedura nei gruppi di discussione. Questa opzione è riservata agli amministratori, mentre nelle chat individuali è possibile fissare solo i propri messaggi.

Come fissare i messaggi su Telegram su smartphone Android

Per fissare i messaggi su Telegram su un dispositivo Android basta seguire pochi passaggi. Avviare l'app Telegram sul dispositivo Android. Accedere alla chat in cui è presente il messaggio da fissare. Toccare e mantenere premuto il messaggio da fissare. Questa azione comporta l'apertura di una barra con diverse opzioni nella parte superiore dello schermo. Nella parte superiore dello schermo, individuare l'icona raffigurante una puntina che rappresenta l'opzione per fissare il messaggio. Toccare questa icona per fissare il messaggio. Una volta effettuata questa operazione, il messaggio viene ancorato nella parte superiore della chat, posizionato in modo predominante rispetto agli altri messaggi e sarà visualizzato in tale posizione da tutti i partecipanti alla chat. Per annullare l'operazione è sufficiente toccare e tenere premuto il messaggio fissato e poi selezionare l'opzione per deselezionarlo o rimuoverlo. L'opzione di fissare i messaggi su Telegram è limitata agli amministratori di gruppi, mentre nelle chat singole è consentito fissare soli i propri messaggi e non quelli inviati dagli altri partecipanti. Questa funzione è utile per mantenere l'organizzazione all'interno delle conversazioni e garantire che i messaggi importanti siano immediatamente accessibili.

Come fissare i messaggi su Telegram su iPhone

Anche per eseguire l'azione di fissare di messaggi su Telegram utilizzando un iPhone, è essenziale seguire una serie di precisi passaggi. Avviare l'app Telegram sul proprio iPhone. Accedere alla chat specifica in cui è presente il messaggio da fissare. Toccare e mantenere premuto il messaggio: questa azione apre una barra di opzioni nella parte inferiore dello schermo dell'iPhone. Nella barra di opzioni nella parte inferiore dello schermo, individuare e selezionare l'opzione Fissa, riconoscibile dall'icona a forma di puntina. Una volta selezionata questa opzione, il messaggio viene fissato e spostato nella parte superiore della chat, posizionato in primo piano rispetto agli altri messaggi. Questo messaggio resta visibile come il primo messaggio per tutti i partecipanti alla chat. Per rimuovere un messaggio precedentemente fissato, basta toccare e tenere premuto il messaggio fissato e quindi selezionare l'opzione appropriata per deselezionarlo o rimuoverlo. Anche in questo caso, la possibilità di fissare i messaggi su Telegram è riservata agli amministratori dei gruppi. Nelle chat singole, l'utente può fissare solo i propri messaggi, mentre i messaggi inviati dagli altri partecipanti non possono essere bloccati.

Come fissare i messaggi su Telegram su PC e dispositivi fissi

Per procedere al fissaggio di un messaggio su Telegram tramite un PC bastano pochi click. Per prima cosa aprire l'app Telegram sul proprio PC oppure accedere al sito web di Telegram e procedere all'accesso con le proprie credenziali d'account. Accedere alla chat in cui il messaggio che si intende fissare è ubicato. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul messaggio specifico che si desidera fissare. Questa azione dà luogo all'apertura di un menu contestuale che elenca diverse opzioni. All'interno del menu contestuale, individuare l'opzione Fissa o Pin. Cliccare su di essa per fissare il messaggio. Una volta eseguita questa operazione, il messaggio viene trasferito nella parte superiore della chat e presentato a tutti i partecipanti presenti all'interno della chat. Per rimuovere un messaggio precedentemente fissato fare clic con il pulsante destro del mouse sul messaggio fissato e quindi selezionare l'opzione appropriata per deselezionare o rimuovere il messaggio.