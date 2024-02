Come fissare un messaggio su WhatsApp

Supponiamo dunque che ci si stia mettendo d'accordo in una chat di gruppo per stabilire un luogo di ritrovo per una rimpatriata tra amici. Tutto molto bello, ma dopo duecento messaggi, anche off topic, ti sei dimenticato qual era il punto di incontro. Invece di scrollare giorni e giorni di chat fitta , o di chiedere a qualcuno, puoi fissare i messaggi che ti interessano così da non perderli più di vista.

Indice

Differenza tra messaggi importanti e messaggi fissati

WhatsApp dispone di tre modi per tenere traccia dei messaggi che non vuoi perdere:

I messaggi importanti

I messaggi fissati

La ricerca manuale del messaggi

I messaggi importanti sono messaggi che reputi importanti e lo sono esclusivamente per te.

Sono messaggi che puoi contrassegnare con una stellina e che andranno a finire in una tendina apposita, facile da reperire e da consultare senza dover andare a effettuare una ricerca nell'intera chat. Questa funzione è disponibile sia per le chat "individuali" che per quelle di gruppo.

Per rendere importante un messaggio non dovrai fare altro che selezionarlo e contrassegnarlo con la stellina che trovi in alto. L'importanza del messaggio non ha una scadenza (come accade per quelli fissati) e solo tu potrai visionarli.

Per vederli devi aprire la chat che ti interessa, fare tap sul nome del contatto e scrollare nel menù del profilo fino ad arrivare alla sezione "Messaggi importanti". Saranno contrassegnati dalla data di invio. Puoi rendere importante anche un link, una foto o un video.

I messaggi fissati sono messaggi che tutti, nella chat, possono vedere, e che rimangono in cima al thread, in una apposita striscia dedicata, che non verrà mai subissata da messaggi, gif, battute e cose non correlate.

Non appena si apre la chat, guardando in alto, si vede subito il messaggio fissato e ci si ricorda, per esempio, la data di un incontro, si può rispondere a un sondaggio o vedere una foto.

La ricerca manuale dei messaggi è un modo molto poco efficiente i tenere traccia dei messaggi. I log di WhatsApp hanno una durata variabile e che in generale possono essere recuperati dalla lente di ingrandimento, andando a cercare una parola correlata che ci si ricorda sia stata usata in quel contesto. Se cerchi per esempio la parola "pizzeria", rischi di trovare non solo quello che cercavi, ma anche una quantità infinita di messaggi correlati ad altri incontri nello stesso ristorante.