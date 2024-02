Come formattare Steam Deck e perché può convenire farlo

Il "formattone riparatore" è l'estrema soluzione di ogni problema informatico, anche per Steam Deck. In questa guida vi spieghiamo quando ha senso ricorrervi e come farlo.

La vostra Steam Deck vi dà problemi, non si avvia o è molto lenta? Oppure avete deciso di venderla per passare a un altro modello? Qualunque sia la vostra situazione, potrebbe interessarvi sapere come formattare Steam Deck. Andiamo a vedere come fare, sia reinstallando il sistema operativo che semplicemente ripristinando la console allo stato di fabbrica, e anche come fare per formattare una scheda SD. Ma prima di approfondire questo argomento, non scordatevi di dare un'occhiata al nostro approfondimento su come installare Windows su Steam Deck.

Indice

Perché formattare Steam Deck

Anche il PC più potente ha bisogno di un reset di tanto in tanto, che sia perché con il tempo notate rallentamenti, difficoltà a caricare i giochi o addirittura nell'avviamento. Steam Deck non fa eccezione, e dopo qualche tempo potreste sentire la necessità di ripartire da zero in modo da pulire eventuali errori che si sono accumulati nel tempo, soprattutto nel caso abbiate installato una versione beta di SteamOS, il sistema operativo della console basato su Arch Linux (a partire da SteamOS 3.0). Tenete presente però che questa procedura, per quanto efficace, dovrebbe essere l'ultima risorsa da utilizzare in caso di problemi perché significa che bisogna reinstallare tutti i giochi e riconnettersi al Wi-Fi. Prima di eseguire un reset di fabbrica, provate prima a tenere premuto il pulsante di accensione per cinque secondi per forzare un riavvio. Quando la macchina si è riavviata, premete il pulsante Steam e selezionate Sistema. Assicuratevi che il canale di aggiornamento del sistema sia impostato su Stabile, poi selezionate Aggiornamenti software e cliccate su Verifica aggiornamenti. In caso, aggiornate il sistema, poi premete il pulsante Steam e selezionate Spegnimento e Riavvia. In alternativa, o se dovete vendere la console, potete procedere. Fortunatamente, Steam Deck consente il salvataggio dei dati nel cloud, quindi gli utenti non perderanno i loro giochi salvati o nessuno dei contenuti che già possiedono. Questa opzione ovviamente non si applica nel caso vogliate invece vendere la console, perché in quel caso la formattazione è obbligatoria e non è necessario ripristinare i propri dati. C'è un ultimo aspetto da considerare. In questa guida descriveremo due procedure per cancellare i dati su Steam Deck: la prima comporta la reinstallazione del sistema operativo, ed è la procedura da seguire in caso di problemi gravi come l'impossibilità di avviare la console, mentre la seconda è semplicemente il ripristino, una operazione più semplice che si può fare direttamente dal sistema operativo. Infine, descriveremo anche come formattare una scheda SD, procedura necessaria in caso vogliate espandere la memoria della console e utilizziate magari una scheda che avete usato su un altro dispositivo come un computer Windows.

Di cosa c'è bisogno per formattare Steam Deck

Se il problema che vi si presenta con la Steam Deck è grave o comunque volete fare un'installazione pulita della console, dovrete reinstallare il sistema operativo. Per completare la procedura, però avrete bisogno di alcuni strumenti. Prima di tutto, dovrete avere una chiavetta USB con almeno 16 GB di memoria a disposizione, oppure di una scheda micro SD delle stesse dimensioni. Questa unità servirà per caricare l'immagine di ripristino di SteamOS, il sistema operativo di Steam Deck, che occupa più di 8 GB. Tenete presente che tutto quello memorizzato sulla chiavetta o sulla scheda verrà cancellato, quindi assicuratevi di eseguire il backup di tutti i dati esistenti se non volete perderli. Inoltre, se la chiavetta è di tipo USB-C, potete collegarla direttamente alla Steam Deck, mentre se la chiavetta è di tipo USB-A avrete bisogno di un adattatore. Ma non è finita: se volete formattare la Steam Deck e reinstallare il sistema operativo avrete bisogno anche di un'immagine di ripristino: andiamo a vedere da dove scaricarla.

Dove scaricare l'immagine di ripristino di Steam Deck

La prima cosa da fare per reinstallare il sistema di Steam Deck è scaricare l'immagine di ripristino fornita direttamente da Steam. Per procurarvela, andate a questo indirizzo e leggete la licenza di utilizzo di SteamOS, poi mettete la spunta alla voce in basso a sinistra "By selecting the box to the left you agree to the terms of this Steam End User License Agreement". Successivamente il pulsante sulla destra con la scritta Download SteamOS Deck Image diventerà cliccabile: cliccateci sopra per scaricarlo. Adesso potete procedere con la preparazione della chiavetta: andiamo a vedere come fare.

Come formattare Steam Deck

Ora che avete tutti gli strumenti, vediamo come formattare la Steam Deck reinstallando il sistema operativo, il che in pratica equivale a fare un'installazione pulita. Prima di procedere, assicuratevi di trasferire i file importanti non salvati in altri luoghi rispetto alla Steam Deck, per esempio un PC o un dispositivo di archiviazione esterno. Questi file sono in genere quell che non sono file di sistema e quelli non sincronizzati tramite Steam Cloud. Non ha senso preoccuparsi di giochi o salvataggi cloud, perché questi vengono ripristinati nel momento in cui accedete di nuovo al vostro account Steam e iniziate a scaricare nuovamente gli acquisti. Prima di tutto, preparate la chiavetta con l'immagine di ripristino, ma il file scaricato sarà in formato bz2: dovrete quindi estrarlo. Se state utilizzando un computer Windows, cliccate sul file con il tasto destro del mouse e selezionate Estrai qui. In caso di problemi, potete utilizzare una utility come 7-zip, che potete scaricare da qui. Successivamente per preparare una chiavetta avviabile potete usare Rufus, un programma gratuito molto semplice da utilizzare. Scaricatelo dal sito ufficiale scorrendo verso il basso e cliccando su uno dei link sotto Download. Il primo va bene, ma vi consigliamo di usare la versione portable (la seconda) che non necessita di installazione e può essere avviata e usata direttamente. Ora premete i tasti Windows + E, cliccate a sinistra su Download e avviate Rufus cliccandoci sopra due volte. Cliccate su Sì, poi nella finestra di Rufus, in alto, sotto Dispositivo/unità, selezionate la chiavetta USB. Adesso sotto Selezione boot selezionate Immagine disco o ISO, e a sinistra cliccate su Seleziona, per poi andare a recuperare l'immagine di ripristino scaricata in precedenza. Controllate nuovamente che l'unità selezionata sia la chiavetta USB che volete utilizzare per ripristinare la Steam Deck e cliccate in basso su Avvia. Cliccate su OK per confermare l'intenzione di creare una chiavetta USB avviabile (cancellerà tutti i dati sull'unità) e il programma inizierà il processo, che potrebbe durare anche 15 minuti a seconda della velocità del disco. A operazione completata, rimuovete la chiavetta usando la rimozione sicura: cliccate in basso a destra sull'icona a forma di chiavetta o prima sulla freccia verso l'alto a fianco della data e dell'icona di connessione, poi cliccate sull'icona e selezionate Rimozione sicura. Se invece state operando da Mac, dopo aver scaricato l'immagine di ripristino cliccateci sopra con il tasto destro del mouse e selezionate Apri, poi installate Balena Etcher per creare un'unità di avvio. Per farlo, cliccate su Download Etcher e cliccate due volte sul file scaricato, per poi trasferire l'app nella cartella Applicazioni. Avviatela, dopo aver inserite la chiavetta e selezionate Flash from file, andate a recuperare l'immagine di ripristino scaricata, selezionate l'unità USB su cui installarla e cliccate su Flash!.

Ora che avete la vostra chiavetta USB avviabile, cliccate sul Finder (l'icona con la faccina nel Dock) e cliccate sull'icona di espulsione a destra del nome dell'unità USB. Spegnete la Steam Deck, poi tenete premuto il tasto Volume giù e cliccate il pulsante On/Off. Quando sentite un suono, rilasciate il pulsante Volume giù e vi troverete nel Boot Manager. Potreste trovare tre opzioni tra cui scegliere: l'SSD interno di Steam Deck, l'unità di archiviazione e una terza opzione dell'immagine di avvio che ha "SteamOS" all'inizio del nome. Non scegliete questa opzione poiché può portare a un loop. Selezionate l'avvio del sistema da EFI USB Device (la chiavetta USB) e lo schermo si spegnerà. Aspettate un minuto e vi troverete nella recovery di Steam Deck, dove potrete navigare con il trackpad e i grilletti. Adesso vi verranno mostrati quattro pulsanti tra cui scegliere. Cancella i dati utente locali formatta le partizioni della Steam Deck, rimuovendo i giochi scaricati e tutti i contenuti personali salvati, incluse le configurazioni di sistema. Ricarica l'immagine di Steam Deck esegue un ripristino di fabbrica, il che cancellerà tutte le informazioni dell'utente, i giochi installati, le applicazioni e altri sistemi operativi, in modo da sostituirli con SteamOS predefinito. Reinstalla SteamOS è invece la soluzione che reinstallerà SteamOS su Steam Deck cercando di mantenere i giochi e altri contenuti personali (non è detto che questo avverrà). Infine Strumenti di ripristino apre un prompt dei comandi con la possibilità di apportare modifiche alla partizione di avvio di Steam Deck. Se desiderate eseguire un'installazione pulita che eliminerà tutti i dati, toccate il pulsante Ricarica l'immagine di Steam Deck, mentre se volete installare SteamOS mantenendo i file e le impostazioni, toccate l'icona Reinstalla SteamOS. A noi interessa la prima, ma potete scegliere la seconda se volete provare a mantenere giochi e impostazioni. Se reinstallare SteamOS non risolve il problema, provate a eseguire un'installazione pulita selezionando l'icona Ricarica l'immagine di Steam Deck. Se potete utilizzare la modalità desktop SteamOS, potete eseguire il backup della Steam Deck prima di reinstallare il sistema operativo. Dopo aver toccato il pulsante di vostra scelta, vi verrà mostrata una finestra in cui vi si avverte delle conseguenze. Nel caso di Ricarica l'immagine della console, apparirà un messaggio di avviso con la scritta "Questa azione ricaricherà l'immagine della Steam Deck. Questa azione distruggerà permanentemente tutti i dati della Steam Deck e reinstallerà SteamOS. Questa operazione non può essere annullata. Selezionate Procedi solo se volete cancellare e ricaricare l'immagine su questo dispositivo". Toccate il pulsante Procedi e partirà la procedura di formattazione. Quando finirà, dovrete toccare ancora il pulsante Procedi e la Steam Deck si riavvierà. Questo processo potrebbe richiedere anche 40 minuti, ma dipende dalla velocità del disco, e quando sarà completato verrete accolti dal menu di selezione della lingua. Ora potete decidere se ripristinare la Steam Deck o spegnerla in caso vogliate venderla.

Come ripristinare le impostazioni di fabbrica di Steam Deck

Una soluzione più semplice per risolvere i problemi e cancellare i dati presenti sulla Steam Deck è il ripristino alle impostazioni di fabbrica. La procedura cancellerà tutti i vostri dati utente ed è consigliata in situazioni in cui non riuscite a risolvere alcuni problemi o volete vendere la console. Per questo motivo, assicuratevi che siano stati salvati su PC o altro dispositivo i file importanti non sincronizzati con Steam Cloud. Quando siete pronti, accendete la Steam Deck e assicuratevi che sia nella modalità di gioco principale, ovvero non in modalità Desktop. Ora premete il pulsante Steam, selezionate Impostazioni e poi Sistema. In Avanzate, scegliete Ripristina stato di fabbrica, poi cliccate su Ripristina impostazioni di fabbrica per confermare.

Come formattare una scheda SD su Steam Deck

Ora che abbiamo visto come formattare la Steam Deck e come ripristinarla, vediamo come formattare una scheda SD dalla Steam Deck. La procedura è utile in quanto la scheda SD è un ottimo sistema per guadagnare spazio, soprattutto se utilizzate una versione della Steam Deck con poca memoria. Il problema è che se la scheda SD proviene da un altro dispositivo, come un PC Windows, avrete bisogno di formattarla. Tutto quello di cui avete bisogno è quindi una scheda micro SD e la Steam Deck: inserite per prima cosa la scheda micro SD nella console (in basso a destra). Premete delicatamente la scheda nella fessura finché non si sente un piccolo clic: non dovrebbe uscire dal dispositivo. Ora dalla schermata iniziale di Steam Deck premete il pulsante Impostazioni, un'icona a forma di ingranaggio in alto, e cliccate su Sistema. Adesso scorrete verso il basso e dovreste vedere la sezione delle impostazioni di sistema, e un paio di righe più in basso dovreste vedere l'opzione Formatta scheda SD. Selezionate Formatta e confermate la vostra scelta cliccando su Conferma, al che la Steam Deck inizierà la procedura. Ora selezionate Formatta, e arriverete quindi a una finestra pop-up che vi chiede di confermare. Premete Conferma e sulla Steam Deck inizierà il processo. Potrebbero volerci un paio di minuti, e una volta completato, sarete in grado di iniziare a usare lo spazio di archiviazione in più.

Domande e risposte

Come reinstallare SteamOS su Steam Deck? Se volete reinstallare SteamOS su Steam Deck, la procedura migliore è scaricare l'immagine di sistema, montarla su una chiavetta USB e collegare la chiavetta al PC. Ora riavviate la Stem deck, selezionate la modalità di avvio da disco USB e selezionate da recovery la voce Ricarica l'immagine di Steam Deck. Trovate tutti i dettagli qui