Nintendo Switch Online: come funziona l'abbonamento

Per capire a fondo le potenzialità di questo strumento ci si può avvalere dei 7 giorni di servizio gratuito . Tuttavia, per esplorare tutte le funzioni del Nintendo Switch Online abbiamo messo a punto una guida che ti porterà nelle funzionalità principali di questo pass mensile.

Che cos’è Nintendo Switch Online?

Innanzitutto è importante spiegare che il servizio Nintendo Switch Online richiede una Nintendo Switch, non importa se classica, OLED o Lite . Si tratta di un servizio a pagamento che consente agli iscritti di poter usufruire del multiplayer online nei titoli Nintendo Switch compatibili. Non solo. Tra le altre funzioni troviamo:

Posso giocare a Fortnite senza Nintendo Switch Online?

L'iscrizione a Nintendo Switch Online è obbligatoria solo per chi vuole usufruire delle modalità online versus o multiplayer coop di giochi come Splatoon, ARMS, Smash Bros.

Come acquistare un’iscrizione?

Impostando automaticamente il rinnovo , allo scadere dei 7 giorni l'iscrizione verrà rinnovata come acquisto automatico di un'iscrizione individuale per 1 mese, ovvero 30 giorni. Puoi annullare il rinnovo automatico in qualsiasi momento.

Quanto costa l’iscrizione?

Il gruppo famiglia ti permette di raggruppare fino a otto account Nintendo (inclusi account per bambini ) in un unico gruppo, associabile al Nintendo Switch Online.

Chi sottoscrive per 12 mesi può accedere al servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo , il quale dà accesso a una libreria di giochi classici Nintendo 64, Game Boy Advance, SEGA Mega Drive e accesso alle espansioni per Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizon e Splatoon 2.

Per un singolo account , i prezzi variano in base ai mesi di sottoscrizione:

Come cancellare la sottoscrizione?

Puoi cancellare la sottoscrizione in qualsiasi momento disattivando l'impostazione del rinnovo automatico. Il servizio non verrà cancellato subito, ma alla fine del periodo corrente di abbonamento. Nintendo consiglia di cancellare l'abbonamento almeno 48 ore prima dell'addebito.

Se per errore o dimenticanza non hai cancellato l'abbonamento in tempo, il sito web di Nintendo è molto chiaro. Secondo i termini di servizio Nintendo Switch Online, non è possibile offrire rimborsi o credito per la restante durata dell'iscrizione. Tuttavia, se ritieni di avere un valido motivo da fornire al servizio clienti, prova a contattarlo con la massima gentilezza.

Con un po' di fortuna, potresti ottenere un rimborso.

Si può affermare però che in genere Nintendo non sia particolarmente famosa per la politica espansiva e tollerante di resi, come ad esempio accade su Steam. Meglio dunque fare attenzione.