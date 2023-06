Andiamo a scoprire quindi come usarlo, quali sono i suoi prezzi e se il riscontro da parte degli utenti tramite le recensioni, perché la società promette in pochissimo tempo di avere una connettività istantanea ovunque andiate. Ma prima di tutto, vi ricordiamo quali sono i dispositivi Android dotati di eSIM .

È per questo che potreste esservi imbattuti in Airalo , un servizio di eSIM che vi consente di connettervi ovunque andiate a tariffe vantaggiose. Ma come funziona Airalo ?

Se dovete viaggiare all'estero come fate per la connessione Internet ? In Europa non c'è problema, grazie al Roaming UE che vi garantisce una certa quantità di Giga, ma fuori dal nostro Continente dovete trovare altre soluzioni.

Cos'è Airalo

Il paradiso, per i viaggiatori sempre con lo zaino in spalla, che possono scegliere qualunque destinazione e spendere a partire da 4,50 dollari per 1 GB di dati da usare in una settimana, fino a 20 GB.

Ma cosa c'entra con Airalo? Airalo è un servizio di rete virtuale (MVNO) che offre eSIM prepagate per più di 200 destinazioni, singoli Paesi, Regioni (continenti o parti di essi, come Europa, America latina, Asia e Africa) o Globale.

Il che, in termini pratici, significa che potrete cambiare SIM semplicemente inquadrando un codice QR . All'inizio la tecnologia, lanciata nel 2016, è stata un po' lenta a prendere piede, soprattutto da noi. Nel 2022, però, Apple ha lanciato i suoi iPhone 14 negli Stati Uniti solo con eSIM, e probabilmente a breve prevederà di esportare l'idea in tutto il mondo, forzando tutti gli operatori che al momento non supportano le eSIM ad adeguarsi.

Ma cosa sono le eSIM? Come dice il nome, sono SIM "embedded", ovvero SIM incorporate direttamente in un dispositivo, e invece del circuito integrato che trovereste su una comune scheda SIM rimovibile, nelle eSIM c'è un software installato su un chip eUICC . Se l'eSIM è compatibile con l'eUICC, può essere riprogrammata installando un profilo operatore completo di ICCID univoco e di una chiave di autenticazione di rete.

Prezzi Airalo

Se per esempio pagate 10 dollari per una eSIM e la vostra tariffa Airmoney è il 5%, riceverete 50 centesimi di rimborso sul vostro conto che possono essere utilizzati per la prossima eSIM, il che vi permetterà di risparmiare sul prossimo acquisto.

Dovete andare in Marocco? 1 GB di dati per una settimana costa 9,50 dollari, mentre se la vostra destinazione è il Giappone avete sei pacchetti tra cui scegliere, da 1 GB / 1 settimana a 4,50 dollari a 20 GB / 30 giorni a 26 dollari (le SIM hanno un nome diverso a seconda del Paese, e in caso ve lo chiediate Moshi Moshi per quella giapponese è l'equivalente del nostro "Pronto?"). Oppure per tutto il mondo potete scegliere da una settimana / 1 GB a 9 dollari fino a 180 giorni / 20 GB a 89 dollari.

Ma quanto costa? I prezzi partono da 4,50 dollari per 1 GB da usare per una settimana, e arrivano fino agli 89 dollari della eSIM globale da utilizzare in 180 giorni (un po' più generosi rispetto al famoso romanzo di Jules Verne).

Airalo sembra quindi una proposta vantaggiosissima se dovete andare in un posto all'estero. Non dovrete più pagare cifre mostruose per il roaming estero o cercare punti Wi-Fi e lottare con VPN o velocità imbarazzanti. Grazie al servizio, infatti, vi connetterete direttamente agli operatori locali con una eSIM apposita prepagata. E in caso terminiate i dati a disposizione, potete sempre comprarne altre.

Come funziona Airalo referral

Per ogni primo acquisto completato da un amico che ha utilizzato il codice referral , riceverete 3 dollari in Airmoney di credito, che potrete controllare nella sezione Invita e guadagna nell'app, e che potete utilizzare utilizzando il metodo di pagamento in Airmoney al checkout.

Per usarlo, scaricate l'app, andate alla sezione Invita e guadagna del vostro profilo e ottenete il vostro codice di referral unico (ad esempio: MARCO801). Condividetelo chi volete tramite messaggio, email o come desiderate e quando i vostri amici lo applicheranno alla registrazione o al checkuot, otterranno i 3 dollari di sconto.

Come funziona Airalo

Per prima cosa, assicuriamoci che il nostro smartphone sia compatibile con le eSIM. Non tutti i dispositivi in commercio infatti lo sono, e per fortuna Airalo offre una comoda lista.

Vediamo ora come funziona Airalo, che è veramente semplice da usare in quanto richiede solo di scaricare un'app, registrarsi al servizio, acquistare una eSIM e usarla. Vediamo come fare!

*Surface: qualsiasi dispositivo con blocco AT&T non supporterà eSIM. Se il dispositivo è stato acquistato tramite un operatore, la funzionalità eSIM in Surface Duo potrebbe essere disabilitata da detto operatore. Contattalo per confermare che le eSIM non siano disabilitate.

*Per Windows 10: il PC deve disporre di Windows 10 versione 1703 o successiva per poter utilizzare una eSIM. Il dispositivo deve anche essere "pronto per LTE".

I seguenti dispositivi OPPO NON hanno funzionalità eSIM: Il supporto eSIM dipende dagli operatori e dalle opzioni di copertura. La copertura può variare. Regioni note che non supportano la doppia SIM: Australia (Telstra e Optus) e Giappone (KDDI). Le funzioni disponibili sulla rete live dipendono dalla rete del gestore e dall'implementazione dei servizi correlati.

*I seguenti dispositivi Samsung NON dispongono della funzionalità eSIM: Tutti i modelli Samsung S20 FE/S21 FE, Versioni statunitensi di Samsung S20/S21 e Galaxy Z Flip 5G, Versioni USA e Hong Kong di Samsung Note 20 Ultra e Samsung Galaxy Z Fold 2, La maggior parte dei dispositivi Samsung acquistati in Corea del Sud non supporta le eSIM. Solo Samsung Galaxy Z Flip4 e Samsung Galaxy Z Fold4 acquistati in Corea del Sud sono compatibili con eSIM. I dispositivi Samsung della serie S21 (con l'esenzione dei modelli FE) dal Canada e dagli Stati Uniti possono disporre della funzionalità eSIM purché sia ​​installato l'aggiornamento One UI 4. Contatta il tuo operatore telefonico o il produttore del dispositivo per confermare che il tuo dispositivo Samsung è compatibile con eSIM.

Scorrete verso il basso per visualizzare la sezione Blocco gestore , che dovrebbe mostrare Nessuna restrizione SIM , il che significa che il dispositivo è sbloccato. Scorrete verso il basso per visualizzare la sezione SIM disponibile (in iOS 15 e versioni successive) o SIM digitale (iOS precedenti), e subito sotto dovreste vedere un IMEI, il che significa che il dispositivo è compatibile con eSIM.

Una volta confermato il fatto che il vostro smartphone supporta le eSIM, potete installare l'app Airalo, gratuita e in italiano, da Google Play per dispositivi Android o da App Store per iPhone / iPad.

Avviate l'app e cliccate su Avanti finché non vedete la scritta Inizia ora. A questo punto, arriverete alla schermata dell'app, con le destinazioni divise in tre schede tra eSIM Locali, eSIM Regionali e eSIM Globale. Sotto le eSIM Locali avete la lista di Paesi più popolari, e in alto un campo di ricerca per trovare quella che state cercando.

In basso trovate tre schede: il Negozio, per comprare le eSIM, Le mie eSIM, dove troverete le eSIM acquistate e Profilo, con i dettagli del vostro account. La prima cosa da fare, quindi è registrarvi.

Ora in alto a destra cliccate su Accedi per registrarvi al servizio e poi in alto sulla scheda Registrati. Potete farlo usando la vostra email o usando il vostro account Apple, Google o Facebook. In caso optiate per la prima, inserite il vostro nome, email e una password per l'accesso, da ripetere subito sotto.

Se avete un codice voucher o referral, potete cliccare sulla voce corrispondente e inserirlo, e potete abilitare o meno la ricezione di email promozionali (che comunque potete disattivare anche in un secondo momento).

Fatto tutto, toccate il pulsante Registrati.

Vi verrà ora inviato un codice di conferma all'indirizzo email, aprite l'app di posta elettronica, identificate la nuova email da parte di Airalo che nell'oggetto dice Verifica la tua e-mail, apritela segnatevi il codice di quattro caratteri che troverete lì. Tornate all'app Airalo, scrivete il codice nel campo apposito e toccate il pulsante Continua.

In caso invece decidiate di utilizzare il vostro account Apple, Google o Facebook per la registrazione, cliccate sull'icona corrispondente e inserite i vostri dati di accesso, o cliccate sull'account con cui volete accedere.

Vediamo ora come comprare e attivare una eSIM Airalo.

Come si attiva la SIM Airalo

A questo punto potete scegliere il pacchetto che fa per voi. Toccate la scheda Negozio in basso a sinistra e scegliete la destinazione o inserite il nome del Paese nel campo di ricerca in alto. Se preferite, potete selezionare eSIM Regonali o eSIM Globale.

Ora vedrete diversi pacchetti a vostra disposizione, ognuno corrispondente a una quantità di Giga, un periodo di validità e, ovviamente, un prezzo. Cliccate su quello che preferite e vi verrà proposta una schermata con le informazioni relative al pacchetto. Se tutto è a posto, dati e validità, toccate sul pulsante Acquista ora, dove trovate anche il prezzo.

Nella pagina successiva vedrete una sezione Informazioni aggiuntive, dove troverete gli operatori locali a cui Airalo si collegherà per offrivi il servizio e la politica di attivazione. Questa è particolarmente importante perché vi indicherà o Il periodo di validità inizia quando l'eSIM si connette a qualsiasi rete supportata, il che significa che è possibile installare l'eSIM prima di viaggiare senza attivarla. Una volta arrivati a destinazione potete connetterti accendendo la linea eSIM purché la configurazione sia stata completata come indicato nella pagina di installazione della tua eSIM.

Oppure troverete Il periodo di validità inizia all'installazione, il che significa che la eSIM si attiverà istantaneamente una volta installata e, quindi, il periodo di validità inizierà a funzionare anche se non siete ancora a destinazione.

Toccate Acquista ora e potrete arrivare al checkout. Selezionate il metodo di pagamento toccando il pulsante Modifica e scegliete tra quelli disponibili, mettete la spunta sulle voci richieste e toccate il pulsante a fianco di Importo del pagamento.

Ora la eSIM è stata acquistata ed è disponibile nella scheda Le mie eSIM. Vediamo come attivarla.

Come si installa la SIM Airalo

Installare una eSIM sull'app Airalo è facilissimo e potete farlo in qualunque momento.

Per attivare una eSIM, toccate prima la scheda Le mie eSIM e poi l'offerta che volete attivare. Toccate Dettagli, Informazioni aggiuntive e Politica di attivazione per confermare se l'offerta partirà immediatamente o una volta giunti a destinazione.

Ora potete selezionare tre metodi per l'attivazione. Il metodo QR code prevede l'utilizzo di un codice QR. Per usarlo andate sul sito Airalo ed effettuate l'accesso con il vostro account cliccando in alto su Accedi. Andate su Le mie eSIM e selezionate l'eSIM che volete installare.

Toccate il pulsante Dettagli e sotto Installazione eSIM, toccate il tipo di dispositivo. Selezionate il codice QR come metodo di installazione.

Andate sulle impostazioni del telefono, toccate Cellulare / Dati mobili, toccate Aggiungi piano cellulare / dati e scansionate il codice QR visualizzato sul computer.

In alternativa potete usare quello Diretto, semplicissimo: toccate Install eSIM/Access Data, selezionate OK, Got it e toccate Install eSIM.

In alternativa, potete usare il metodo Manuale, per l'inserimento manuale dei dati di accesso, che però sconsigliamo a chi non è esperto o ha particolari necessità.

Ora dovrete scegliere quale sarà la SIM da utilizzare per chiamate e connessione dati, tra SIM 1 e SIM 2. Vi ricordiamo che le eSIM Airalo servono solo per la connessione dati, quindi assicuratevi di selezionare quella voce dopo aver toccato Cambia impostazioni e di attivare il roaming.

Come funziona l'hotspot su Airalo

In caso vi stiate chiedendo se potete utilizzare il tethering (o hotspot personale) con le eSIM Airalo, la risposta è affermativa.

Vediamo come fare.

Su iOS, andate nelle Impostazioni del telefono, toccate Hotspot personale e attivate Consenti agli altri di accedere. Andate nella pagina di installazione della eSIM per verificare se è richiesto l'APN, e in caso affermativo andate nelle Impostazioni, toccate Dati Cellulare / Mobile e selezionate la eSIM. Ora toccate Rete e nel campo APN dell'hotspot personale digitate l'APN come scritto nei dettagli dell'installazione della eSIM (tutto minuscolo, tutto una parola). Lasciate vuoti il nome utente e la password.