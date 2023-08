Andiamo a scoprire quindi cos'è e per quali patoblogie è pensato, oltre a ricordarvi le migliori app per tenere sotto controllo la nostra salute .

Ecco perché potrebbe interessarvi sapere come funziona Amazon Clinic, un servizio al momento limitato agli USA, ma che, tenendo conto delle differenze con la situazione italiana, potrebbe essere spunto di riflessione. Perché non è detto che in futuro il progetto non venga esteso anche al di qua dell'oceano.

Si parla da tempo di telemedicina, ma se da noi, pur con un Sistema Sanitario Nazionale in affanno e una crisi di medici di base , appare un servizio ancora marginale (o quantomeno limitato solo a certi contesti), negli Stati Uniti è un mercato in piena espansione, che Amazon considera una priorità assoluta.

Indice

Cos'è Amazon Clinic

Per questo motivo, fiutando probabilmente l'affare (in media ogni americano spende per farmaci con ricetta 1.300 dollari l'anno), a inizio 2022 l'azienda fondata da Jeff Bezos aveva comprato per 3,9 miliardi di dollari One Medical , un sistema di assistenza sanitaria ad abbonamento. L'FTC, l'ente statunitense per la tutela dei consumatori e l'eliminazione e la prevenzione di pratiche commerciali anticoncorrenziali, ha aperto un'inchiesta, sia per verificare pratiche di monopolio che per controllare il destino dei dati personali degli utenti.

Ma da dove nasce questa realtà? In realtà è diverso tempo che Amazon cerca di entrare nel lucrosissimo mercato sanitario americano. Nel 2018 aveva acquistato per 753 milioni di dollari PillPack, una farmacia online che poi è entrata in Amazon Pharmacy. Nel 2019 aveva lanciato Amazon Care , un servizio di assistenza sanitaria virtuale destinato ai propri dipendenti e a quelli dei propri partner, ma che verrà chiuso il 31 dicembre 2023, e poi con la pandemia c'è stata l'esplosione della telemedicina.

E infatti Amazon Clinic si concentra sulle patologie più comuni che vengono efficacemente trattate utilizzando la cura virtuale, tra cui: acne, prescrizioni di inalatori per l'asma, contraccettivi di emergenza, geloni, COVID-19 e molto altro ( qui trovate l'elenco completo, in costante aggiornamento).

Il servizio è pensato per persone che vogliono una risposta rapida, hanno una storia di una patologia o hanno bisogno di affrontare problemi comuni come allergie stagionali o altro.

Il concetto di fondo è di saltare le liste di attesa per le visite, e comunicare con il medico direttamente, in genere nel giro di un'ora o anche meno, promettendo un trattamento personalizzato senza appuntamenti, videochiamate o chat dal vivo. I pazienti possono rispondere alle domande sui loro sintomi e sulla storia di salute per ricevere un piano di trattamento e farmaci da prescrizione attraverso una semplice piattaforma di messaggistica .

Amazon descrive Amazon Clinic come una "vetrina sanitaria virtuale", che riunisce le offerte cliniche di fornitori di telemedicina a livello nazionale a cui gli utenti possono accedere per connettersi direttamente con un medico autorizzato che può fornire una consulenza basata su messaggi e prescrivere un trattamento.

Prima di spiegare cosa sia Amazon Clinic , partiamo da un presupposto: nel momento in cui scriviamo la piattaforma, lanciata nel novembre 2022, è presente esclusivamente negli Stati Uniti e solo di recente (dal 1° agosto 2023) ha esteso il suo servizio a tutti e 50 gli Stati americani più DC (per le visite video, mentre per il servizio via chat è limitato a 34 Stati).

Nel giro di qualche mese, quindi, Amazon ha introdotto il proprio servizio, che è comunque separato da One Medical , e l'amministratore delegato di Amazon, Andy Jassy, ha affermato che Amazon potrebbe diventare un "importante fattore di disturbo" nella sanità, tanto che a inizio 2023 ha lanciato RxPass, un piano da 5 dollari al mese riservato agli utenti Prime per l'acquisto in quantità illimitate di farmaci generici per oltre 80 patologie comuni.

Amazon Clinic in Italia?

Al momento non si hanno indicazioni di un'intenzione di portare la piattaforma al di fuori degli Stati Uniti, proprio come RxPass , ma ovviamente la piattaforma è solo agli inizi.

Come abbiamo anticipato nel precedente capitolo, Amazon Clinic è disponibile solo negli Stati Uniti. Lanciato a novembre 2022 come servizio di consultazione medica solo via messaggio in 32 stati americani, il 1° agosto 2023 ha rilanciato, aggiungendo altri 2 stati per la consultazione via messaggio e permettendo la consultazione via video in tutti e 50 gli stati americani più DC (District of Columbia).

Quanto costa Amazon Clinic

A questo punto potreste chiedervi quanto costa Amazon Clinic. Non c'è una risposta, perché la piattaforma funge da aggregatore per i servizi forniti da fornitori di terze parti, ognuno con i propri prezzi che variano per trattamento.

clinica online stabilisce i propri prezzi e i prezzi variano per ogni trattamento.

In generale, il costo delle visite via messaggio è inferiore rispetto a quelle per videochiamata ed in media di 35 dollari per sessione. Le videochiamate invece costano mediamente 75 dollari, mentre ovviamente il costo dei farmaci non è incluso nella visita, in quando i pazienti dovranno acquistarli indipendentemente.

C'è un punto importante. Negli Stati Uniti per ricevere assistenza medica è fondamentale avere un'assicurazione sanitaria, quindi molti utenti si sono chiesti se la piattaforma accetta le assicurazioni.

La risposta è negativa. Al momento, Amazon Clinic non accetta l'assicurazione sanitaria, così come non è destinata ai beneficiari di programmi di pagamento governativi, tra cui Medicare e Medicaid. Infine, la piattaforma è accessibile a chi ha un'età compresa tra i 18 e i 64 anni che si trovi negli Stati Uniti, e si può pagare con una carta di debito FSA (Flexible Spending Accounts) o HSA (una carta che può essere utilizzata per pagare prodotti e servizi sanitari in esenzione fiscale).