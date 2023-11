In questo approfondimento andremo a esplorare tutti i dettagli della piattaforma, ovvero quanto costa , come scaricare l'app e qual è il catalogo di giochi , oltre ovviamente a vedere come usarlo. Ma non prima di ricordarvi la nostra guida su un servizio concorrente, Apple Arcade .

Cosa significa questa affermazione? Andiamo a scoprirlo vedendo cos'è e come funziona Amazon Luna , il servizio di cloud gaming della casa di Seattle che nel 2020 è arrivato negli Stati Uniti e a metà novembre 2023 è finalmente approdato anche in Italia.

Indice

Cos'è Amazon Luna

Inoltre la latenza è ridotta al minimo, sia grazie alla rete di server di Amazon, una delle più grandi al mondo, sia grazie a un controller dedicato, il Luna Controller (di cui parleremo più avanti ), che si collega direttamente a Internet e non al dispositivo su cui state giocando.

Analizziamo queste caratteristiche. Per quanto riguarda la parte cloud, significa che potete giocare a una libreria crescente di giochi che vengono eseguiti su server remoti (utilizzando la tecnologia cloud AWS, Amazon Web Services), il che significa che non dovete scaricare nulla a parte l'app Luna, a cui eventualmente potete accedere anche da browser web.

La piattaforma permette di giocare dal cloud su qualunque dispositivo a una serie di titoli per console, anche importanti, come Assassin's Creed o Fortnite, ma divisi in canali, la maggior parte dei quali sono a pagamento.

Amazon ci prova con Luna, un servizio lanciato in anteprima nel 2020 negli Stati Uniti, ma arrivato a tutti gli utenti del Paese solo nel 2022, per poi approdare in Europa a marzo 2023. In Italia abbiamo invece dovuto aspettare fino a novembre 2023 per poterlo usare.

Se si pensa al cloud gaming viene immediatamente in mente Google Stadia e il suo fragoroso fallimento, ma non è detto che per tutti debba andare necessariamente così.

Tutto quello di cui avete bisogno è di una connessione internet stabile, con una velocità raccomandata di almeno 10 Mbps per la migliore esperienza di gioco e connessione alla banda a 5 GHz o Ethernet. Amazon afferma che si può giocare su Luna fino a 1080p/60fps, ma questo dipenderà dal dispositivo che state utilizzando, dalla qualità della connessione Internet e dal titolo. Tenete comunque sempre presente che i giochi in streaming a 1080p possono consumare fino a 10 GB di dati all'ora, quindi è consigliato giocare su una connessione internet illimitata per evitare di consumare tutto il proprio piano dati.

Passando ai dispositivi, Amazon Luna supporta PC, Mac, Fire TV, smart TV Samsung o LG, tablet Fire (sapete che in Italia non sono più venduti, vero?), Chromebook e anche iPhone, iPad e telefoni Android. Come vedete, sono escluse le console.

Ma quali sono i requisiti? Qui trovate la lista completa, che include

Smartphone e tablet: qualsiasi dispositivo con tablet Android 9+ o versioni successive, Fire 7, Fire HD 8 e Fire HD 10. Amazon Luna è accessibile tramite il browser su iPhone e iPad.

e qualsiasi dispositivo con tablet Android 9+ o versioni successive, Fire 7, Fire HD 8 e Fire HD 10. Amazon Luna è accessibile tramite il browser su iPhone e iPad. Smart TV : 2a generazione Amazon Fire TV Stick e più recente, Fire TV Cube, 3a generazione Fire TV o più recente, 2018 Fire TV Edition e più recente, Fire TV 2-series, Fire TV 4-Series, Fire TV Omni e Omni QLED Series, o TV Samsung 2020 o più recente e LG 2021 e più recente.

: 2a generazione Amazon Fire TV Stick e più recente, Fire TV Cube, 3a generazione Fire TV o più recente, 2018 Fire TV Edition e più recente, Fire TV 2-series, Fire TV 4-Series, Fire TV Omni e Omni QLED Series, o TV Samsung 2020 o più recente e LG 2021 e più recente. Computer: CPU a 2 GHz (minima), CPU a 5 GHz (consigliata) e mouse e tastiera completa (a meno che non si giochi con un controller)

CPU a 2 GHz (minima), CPU a 5 GHz (consigliata) e mouse e tastiera completa (a meno che non si giochi con un controller) Sistema operativo : Windows 10 e supporto per Direct X 11 e versioni più recenti, Mac con OSX 10.13 e versioni più recenti e Chromebook con Chrome OS versione 13421 e versioni più recenti.

: Windows 10 e supporto per Direct X 11 e versioni più recenti, Mac con OSX 10.13 e versioni più recenti e Chromebook con Chrome OS versione 13421 e versioni più recenti. Browser Web: Chrome Web Browser 83 e versioni successive, Safari Web Browser iOS 14 e versioni successive o Microsoft Edge versione 90 e versioni successive.

Se il vostro dispositivo o rete non soddisfa le migliori specifiche, potete abilitare l'opzione di visualizzazione a 720p per ottimizzare le prestazioni, mentre come vedete il servizio non è supportato su nessuna console di gioco.

Infine, visto che mira a eliminare i tempi di download e caricamento garantendo al contempo la compatibilità multipiattaforma, Amazon Luna non supporta il gioco offline (a parte i giochi Ubisoft che potete scaricare tramite il Launcher Ubisoft Connect).

Vale anche la pena notare che Luna include una "modalità divano" (Luna Couch), che consente di giocare tramite codice di invito da un amico a giochi multiplayer locali come Overcooked anche se non siete abbonati.

E chi ama trasmettere le proprie partite su Twitch non sarà deluso, in quanto Luna supporta l'integrazione con la piattaforma, rendendo la trasmissione in streaming un gioco da ragazzi.

Infine parlavamo dei canali. Amazon Luna funziona un po' come Prime Video, in quanto offre un livello base accessibile agli utenti Prime, mentre chi vuole accedere a più titoli deve abbonarsi ai canali a pagamento (a cui ci si può abbonare anche in assenza di sottoscrizione a Prime).

Per gli utenti Prime, saranno sempre disponibili Fortnite, Trackmania e una serie di giochi che cambieranno periodicamente, mentre i canali a pagamento sono Luna+, Ubisoft+ e Jackbox Games. Infine gli utenti Ubisoft possono collegare l'account per riscattare i propri giochi o anche acquistarne di nuovi.