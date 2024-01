Perché il piano, pur costando più della soluzione singola , è veramente conveniente se sfruttato appieno. Questo però dipende dalla vostra situazione, quindi non perdiamo altro tempo e vediamo tutti i dettagli del servizio, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come scaricare musica da Amazon Music .

Ma come funziona Amazon Music Family ? Andiamo a scoprirlo, per vedere quanto costa, con quanti dispositivi si può usare e come invitare gli utenti.

Forte del suo ampio catalogo, dell'integrazione con Alexa e della compatibilità con un vasto numero di piattaforme, Amazon Music Unlimited è una delle alternative a Spotify più interessanti sul mercato, e come ogni piattaforma di streaming musicale che si rispetti offre un piano per la condivisione del servizio con i membri della famiglia.

Cos'è Amazon Music Family

È importante notare che questo servizio è riservato alle persone dello stesso nucleo familiare , come specificato nei termini di utilizzo del servizio, quindi se volete sapere se sia possibile condividere Amazon Music Unlimited Family con un amico la risposta è negativa. Per quanto riguarda i minori, chi gestisce l'abbonamento (ovvero lo paga) deve essere il genitore o il tutore o comunque deve agire con il consenso del genitore o del tutore.

Quest'ultimo, come suggerisce il nome, consente l'accesso al servizio per tutti i membri della famiglia in quanto permette di collegare fino a 6 dispositivi in contemporanea per ascoltare la musica in streaming, mantenendo le stesse caratteristiche del piano individuale .

Ma non c'è un solo Amazon Music Unlimited : il gigante dell'eCommerce mette infatti a disposizione degli utenti ben tre piani: Individuale, che può essere sfruttato da un solo utente e su un solo dispositivo alla volta, Echo / Fire TV , che presenta delle limitazioni in quanto è accessibile solo dai dispositivi Echo o Fire TV (e non consente l'ascolto in qualità superiore a SD) e Family.

è il servizio di streaming musicale a pagamento di Amazon, che consente l'accesso a oltredi brani da diverse piattaforme senza pubblicità, in qualità fino ae con Audio Spaziale, oltre a permettere di scaricare le canzoni sul dispositivo per

Quanto costa Amazon Music Family

Ma quanto costa Amazon Music Unlimited Family? Diamo un'occhiata ai costi dei diversi piani in modo da poter comprendere meglio i vantaggi di questa offerta.

Il servizio di streaming musicale è disponibile in diversi piani: quello singolo consente l'ascolto su un solo dispositivo alla volta e costa 10,99 euro al mese (o anche 109 euro l'anno per gli abbonati ad Amazon Prime).

In alternativa, la soluzione più economica è il piano Amazon Music Unlimited Echo / Fire TV, chiamato anche per un singolo dispositivo, e che come suggerisce il nome è riservato ai prodotti Echo e Fire TV. Questo piano, utilizzabile solo attraverso i dispositivi dell'azienda, ha alcune limitazioni, sia per quanto riguarda la qualità, che non supera l'SD, che l'ascolto offline, non supportato, ma costa solo 5,99 euro al mese.

Infine c'è il piano Family, che permette di condividere il servizio con altri cinque membri della famiglia (oltre a chi lo sottoscrive) per ascoltare anche da sei dispositivi alla volta, al costo di 17,99 euro al mese (179 euro l'anno per gli abbonati Prime).

Tenete presente che Amazon propone sempre delle offerte che consentono di accedere ai piani a titolo completamente gratuito per un certo periodo di tempo (o a un costo ridotto).

Per esempio, di norma si può ottenere un mese di ascolto gratis (per chi non ha mai usufruito dell'offerta o non lo fa da un certo periodo di tempo), periodo che si può estendere anche fino a quattro mesi a seconda della promozione in corso.