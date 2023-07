Districarsi tra la vastità e la qualità di servizi di streaming musicale presenti sul mercato non è facile, e sicuramente sareste tentati di rivolgervi a nomi blasonati come Spotify, Apple Music o YouTube Music , ma se siete utenti Prime forse, prima di sottoscrivere un nuovo abbonamento, potreste voler sapere come funziona Amazon Music Prime .

Indice

Cos'è Amazon Music Prime

Amazon Music Prime è un servizio di streaming musicale che si potrebbe accostare a Spotify Free e per molti versi a YouTube Music.

La piattaforma offre infatti una vastissima libreria di brani (100 milioni) e podcast che rivaleggiano con quelle dei maggiori attori, oltre a playlist e stazioni radio.

E proprio come i servizi sopra esposti non richiede la sottoscrizione di un abbonamento a pagamento. O meglio, parzialmente, perché mentre Spotify Free e YouTube Music sono completamente gratuiti, Amazon Music Prime, come suggerisce il nome, richiede un abbonamento ad Amazon Prime.

Le caratteristiche della piattaforma sono la possibilità di accedere al catalogo senza pubblicità, sia di brani musicali che di podcast, ma non si possono scegliere i singoli brani. La riproduzione, come avviene per Spotify Free (almeno su app per dispositivi mobili), è solo in modo casuale, con un numero limitato di skip (sei all'ora), almeno per le playlist senza accesso libero.

Tutto l'ascolto avviene attraverso playlist e stazioni radio, create dai cosiddetti Esperti Amazon, e c'è persino una collezione di colonne sonore di videogiochi.

Ci sono poi le playlist ad accesso libero, che consentono di riprodurre i brani preferiti on-demand con skip illimitati oppure scaricarli per l'ascolto offline.

Come abbiamo detto, Amazon Prime Music offre riproduzione illimitata senza pubblicità (a parte sui tablet Fire, almeno per quanto riguarda i podcast), mentre la qualità è solo SD, come per Amazon Music Free.

A vostra disposizione, avrete la possibilità di interagire con Alexa, e potrete effettuare l'ascolto su un solo dispositivo alla volta, che sia player Web, app (desktop o per dispositivi mobili), Fire TV o dispositivi Echo.

Tenete presente che sui dispositivi Echo anche le playlist ad accesso libero supportano solo la riproduzione casuale e che su Fire TV potete ascoltare musica, ma sono disponibili i podcast. Su tablet Fire, inoltre, non disponete di un catalogo musicale completo o di podcast senza pubblicità. Infine, la riproduzione in streaming di Amazon Music Prime scadrà dopo un'ora di inattività su tutti i dispositivi.