Amazon Music (Prime) è un ottimo servizio di streaming musicale: 100 milioni di brani e tutti i podcast del catalogo del gigante dell'eCommerce, ma se volete l'ascolto in alta qualità, la possibilità di scegliere i brani e di sentire le vostre canzoni preferite anche senza connessione Internet, dovete passare ad Amazon Music Unlimited. Per decidere se questa può essere una soluzione adatta a voi, però, dovete sapere come funziona Amazon Music Unlimited, ovvero quanto costa, come iscriversi o come dare la disdetta. Andiamo a scoprirlo, oltre a vedere anche come provarlo gratuitamente e che differenze ci sono con Spotify (a proposito, sapete come mettere in loop una canzone su quest'ultimo?).

Indice

Cos'è Amazon Music Unlimited

Amazon Music Unlimited è il piano di streaming musicale a pagamento di Amazon, e uno dei maggiori attori in un affollato settore che vede Spotify, Apple Music e YouTube Music contendersi utenti a suon di contenuti e tecnologie audio. è il piano di streaming musicale a pagamento di Amazon, e uno dei maggiori attori in un affollato settore che vedecontendersi utenti a suon di contenuti e tecnologie audio. Lanciato nel 2016, il servizio offre l'accesso a oltre 100 milioni di brani musicali e podcast, oltre a playlist curate e stazioni radio che vi permettono di ascoltare nuova musica, ed è l'offerta più completa del variegato panorama di Amazon. La società fondata da Jeff Bezos infatti offre tre tipi di abbonamenti per l'ascolto della musica: Amazon Music Free, un piano gratuito con pubblicità che consente di accedere a musica, playlist, stazioni radio e podcast, Amazon Music Prime, il servizio per gli abbonati Prime che consente di accedere a tutta la libreria musicale di 100 milioni di brani e podcast, senza pubblicità ma con ascolto casuale, e Amazon Music Unlimited, il piano a pagamento che mette anche sul piatto: possibilità di scegliere i brani

(audio in qualità CD lossless, bitrate doppio rispetto ai servizi di streaming in definizione standard), (fino a 24 bit, 192 kHz e bitrate oltre 10 volte superiore rispetto ai servizi di streaming in definizione standard) e con migliaia di brani in Dolby Atmos ascolto offline, skip illimitati Rispetto alle limitazioni di Amazon Music Prime, il salto è notevole, e come gli altri piani è accessibile da computer via Web o app, da dispositivi mobile, e da molti altri dispositivi. Ma a che prezzo? Andiamo a scoprirlo.

Quanto costa Amazon Music Unlimited

Quindi Amazon Music Unlimited è il servizio a pagamento di Amazon Music, ma non c'è un solo piano, bensì diverse versioni, vediamole insieme, tenendo presente che i nuovi abbonati possono sfruttare 30 giorni di prova gratuita.

Amazon Music Unlimited abbonamento Individuale costa 9,99 euro al mese o 99 euro l'anno (8,25 euro al mese, che consente di non pagare due mesi) per gli utenti Prime, mentre chi non è iscritto a Prime può accedere solo al piano mensile (non al pagamento annuale in un'unica soluzione con conseguente risparmio).

Questo abbonamento, come suggerisce il nome, è solo per un singolo utente, e pur consentendo di ascoltare la musica su tutti i dispositivi, permette lo streaming su un solo apparecchio alla volta, mentre per le famiglie c'è Amazon Music Unlimited Family, che permette di aggiungere fino a sei account su più dispositivi. Per accedere a questo piano, bisogna pagare 15,99 euro al mese o, solo per i clienti Prime, 159 euro l'anno (il che consente di risparmiare due mesi pagando 13,25 euro al mese). Anche in questo caso avete a disposizione 30 giorni di prova gratuita.

Chiudiamo questo elenco di prezzi con il piano più economico, chiamato Amazon Music per un solo dispositivo (Echo / Fire TV). In questo caso, potete accedere a tutti i vantaggi di Amazon Music Unlimited su un dispositivo Echo o Fire TV idoneo. Questo abbonamento, che costa 4,99 euro al mese, una volta scaduti i 30 giorni di uso gratuito sarà accessibile solo dal dispositivo con cui avete effettuato l'iscrizione. Da notare che questo piano non consente di accedere all'audio HD, Ultra HD o all'Audio Spaziale. Negli Stati Uniti c'è poi il servizio Amazon Music Unlimited per studenti universitari e di college, che costa 5,99 dollari al mese, ma da noi non è attivo.

Amazon Music Unlimited: su quanti dispositivi si può ascoltare

Con Amazon Music Unlimited si può accedere al catalogo del servizio da qualunque dispositivo (a parte il piano più eonomico): smartphone, tablet, PC / Mac e Fire. Su PC si può accedere sia da browser Web che da apposita applicazione, disponibile per macOS, Windows e Linux, mentre su smartphone o tablet potete usare l'app Android o quella per iOS, e sui tablet Fire è preinstallata. Il servizio però presenta limitazioni di streaming diverse, a seconda del piano. Amazon Music Unlimited piano Individuale consente di ascoltare i titoli Amazon Music Unlimited su un numero illimitato di dispositivi, ma lo streaming è limitato a un solo dispositivo alla volta. Amazon Music Unlimited Family consente di riprodurre in streaming su un numero illimitato di dispositivi e fino a un massimo di sei contemporaneamente. Infine, Amazon Music per un singolo dispositivo (Echo / Fire TV) permette di riprodurre in streaming i titoli Amazon Music Unlimited solo dal dispositivo su cui avete avviato l'abbonamento (dopo i 30 giorni di prova gratuita), che può essere un prodotto Echo (come Echo Dot, Echo, Echo Plus, Echo Show, Echo Studio, Echo Input, Echo Spot) o Fire TV. Tenete inoltre presente che per ascoltare l'audio in qualità HD o Ultra HD avete bisogno effettuare dei controlli sul dispositivo di ascolto. I dispositivi Echo (seconda generazione e successive), Fire TV e Fire Tablet abilitati Alexa supportano tutti l'audio in qualità HD. La maggior parte degli iPhone e iPad rilasciati dal 2014 possono supportare HD/Ultra HD (fino a 24 bit, 48 kHz) senza alcun equipaggiamento aggiuntivo, e anche AirPlay supporta riproduzione in qualità HD. Per riprodurre brani a frequenze di campionamento più elevate (96 o 192 kHz), i clienti iPhone possono collegare un DAC esterno in grado di supportare frequenze di campionamento maggiori. Per quanto riguarda Android, la maggior parte dei dispositivi rilasciati dal 2014 può supportare la riproduzione HD/Ultra HD (fino a 48 kHz), mentre Amazon Music HD non è supportata su Google Cast. Passando ai Mac, tutti i Mac dal 2013 supportano l'audio in HD/Ultra HD, ma dovete effettuare delle regolazioni per ottenere la massima qualità, mentre per i PC Windows dipende dal lettore audio integrato e dal DAC. Se avete bisogno di un DAC esterno, per poter riprodurre in Ultra HD questo deve essere in grado di elaborare file con una profondità di 24 bit e frequenze di campionamento di almeno 44,1 kHz. Per quanto riguarda le cuffie, è consigliato utilizzare cuffie e altoparlanti con una risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz per apprezzare al meglio la riproduzione in HD. Le cuffie certificate con il logo Hi-Res Audio hanno una risposta in frequenza ancora più elevata (superiore a 40 kHz) e sono ideali per la riproduzione Ultra HD. Infine, per quanto riguarda la connessione richiesta, Amazon consiglia una connessione internet stabile da 1,5 a 2 Mbps per lo streaming HD e da 5 a 10 Mbps per lo streaming Ultra HD, tipicamente disponibile nei segnali LTE. L'audio HD consuma tipicamente fino a 5,5 MB di dati al minuto, mentre l'audio Ultra HD fino a 12 MB di dati al minuto (con ascolto alle più alte frequenze di campionamento).

Come funziona Amazon Music Unlimited

Ora che abbiamo compreso i dettagli di questo piano, andiamo a vedere come iscriversi e utilizzare Amazon Music Unlimited. Per prima cosa, è necessario avere un account Amazon, mentre non è obbligatoria l'iscrizione a Prime, che offre solo vantaggi dal punto di vista economico (risparmio di due mesi con l'abbonamento annuale). Ora, indipendentemente dalla vostra situazione, andate da browser alla pagina di Amazon Music Unlimited. Qui potete scegliere se iscrivervi con l'abbonamento Individuale o Family cliccando sulla voce Amazon Music Unlimited che trovate nella banda bianca della pagina, di fianco al logo Amazon Music. Cliccate sul pulsante centrale Iscriviti, è gratis per 30 giorni ed effettuate l'accesso con il vostro account. In caso non lo abbiate, cliccate su Crea il tuo account Amazon o, se state usando un computer con un altro account, cliccate prima su Aggiungi account e poi su Crea il tuo account Amazon. Una volta effettuato il login potrete comunque scegliere la tipologia di abbonamento, cliccate sulla vostra scelta e poi su Iscriviti, è gratis per 30 giorni. Paga dopo e infine su Ascolta ora. Il sistema richiederà un metodo di pagamento impostato, quindi in caso vi dia errore dovrete seguire il link indicato o passare il cursore in alto sul vostro nome, selezionare Il mio account e da lì cliccare su I miei pagamenti. Qui aggiungete una carta cliccando sul pulsante "+" e seguendo le istruzioni a schermo. Amazon non addebiterà nulla, ma allo scadere dei 30 giorni sì. Una volta attivato Amazon Music Unlimited, riceverete una email di conferma e vi troverete davanti all'interfaccia del servizio. In caso vogliate attivare invece la prova gratuita del piano Amazon Music per un singolo dispositivo, potete avvicinarvi al vostro dispositivo Echo e dire: "Alexa, prova Amazon Music Unlimited". Per iniziare una prova gratuita su Fire TV, aprite invece l'applicazione Amazon Music su Fire TV tramite la pagina Impostazioni. Durante la prova gratuita potete ascoltare musica su più dispositivi, ma una volta terminato il periodo di prova potrete utilizzare solo il dispositivo con cui avete effettuato l'iscrizione. Questo piano supporta l'associazione di un singolo dispositivo Echo con Echo Sub in una sottocoppia, ma non la musica multistanza e un set di altoparlanti.

Come funziona Amazon Music Unlimited? Come vedete, l'app Web è molto semplice da usare e ricalca in gran parte una moderna piattaforma di streaming musicale. Da app per i dispositivi mobili e PC le funzioni sono le stesse descritte qui sotto, cambia solo la disposizione dei comandi (e la possibilità di ascoltare i brani senza connessione Internet, come vedremo più avanti). In alto trovate tre collegamenti: Home, Podcast e Libreria, che vi rimanda alla vostra libreria di contenuti musicali e podcast. In fondo a destra, sempre in alto, l'icona a forma di ingranaggio vi consente di accedere alle impostazioni dell'app. Impostazioni Amazon Music rimanda a una pagina in cui potete vedere i dettagli dell'account, i metodi di pagamento e i dispositivi associati. Il mio profilo vi consente di accedere alle vostre playlist, Modifica la lingua permette di modificare la lingua dell'interfaccia, Qualità audio scegliere la qualità audio e Blocco brani con contenuto esplicito serve per bloccare contenuti non adatti ai minori o che non volete ascoltare. Nella Home, che mette in primo piano Brani per te in base alle vostre esperienze di ascolto, trovate brani, artisti e podcast consigliati, oltre a playlist e stazioni radio popolari. Per riprodurre un contenuto non dovete far altro che passarci sopra il cursore e cliccare sull'icona del triangolo che appare sull'immagine. In alternativa, potete cliccare sul pulsante "+" per aggiungere alla vostra musica o sull'icona con tre puntini. Qui potete scegliere se aggiungere il brano alla playlist, vedere l'album a cui il brano appartiene, vedere l'artista, riprodurre il brano successivo, aggiungere alla coda, condividere quel brano con un vostro amico, ottenere suggerimenti di ascolto simili e, nuovamente, aggiungere a La mia musica. Se invece cercate qualcosa in particolare, potete usare il campo di ricerca in alto. Cliccandoci sopra apparirà già una schermata che vi consente di accedere alla musica o ai podcast che desiderate per genere, quindi potete iniziare a esplorare da qui. In alternativa, restate sul campo di ricerca e scrivete il nome di un brano o di un artista. A sinistra appariranno i suggerimenti mentre scrivete, ma non fateci troppo affidamento. In caso infatti non appaia un artista non è detto che non ci sia, quindi finite di scrivere il nome e premete su Invio.

Iniziate la riproduzione e in basso vedrete il riproduttore minimizzato, con indicata la qualità del brano ribrodotto. Se ci cliccate sopra apparirà a tutto schermo. I comandi sono i soliti, con riproduzione, pausa, con la timeline del brano e la regolazione del volume, oltre ai comandi per mandare indietro, avanti e la riproduzione casuale. Inoltre potete dare il vostro apprezzamento e, in fondo a destra in basso, vedere la coda di riproduzione. Anche qui trovate l'icona con tre puntini per accedere alle stesse funzioni viste sopra, per aggiungere il brano alla vostra musica, vedere i brani dell'artista, condividere il brano e altro. Per minimizzare la finestra di riproduzione, cliccate in alto a sinistra sulla freccia verso il basso. Se usate il piano Echo / Fire TV, dovete utilizzare la vostra voce per cercare e riprodurre brani o per aggiungere i titoli da Amazon Music Unlimited a Libreria. Un'altra caratteristica di Amazon Music Unlimited è la possibilità di scaricare i contenuti sul dispositivo per l'ascolto offline. Per farlo, però, dovete usare l'app, per dispositivi mobili o desktop, in quanto la versione Web non lo consente. Avviate l'app di vostra scelta e scegliete una playlist, un brano o un podcast. Se cliccate su una playlist o un album nella schermata che si apre cliccate sulla freccia verso il basso che vedete nella stessa riga dei comandi di riproduzione, sotto i dettagli e la copertina. Se invece volete scaricare singoli brani, avviate la riproduzione di una canzone e toccate l'icona con tre puntini in alto a destra. Da qui, selezionate la voce Scarica. Per ascoltare i contenuti in modalità offline, toccate l'icona a forma di ingranaggio in alto a destra e toccate la voce Modalità musica offline. Nella finestra che si apre, toccate la voce Abilita la Modalità offline. I contenuti scaricati saranno disponibili toccando la scheda Home in basso a destra.

Come dare la disdetta ad Amazon Music Unlimited

In caso non vogliate continuare a sfruttare Amazon Music Unlimited anche dopo i 30 giorni di prova gratuita, o comunque dopo qualche mese avete deciso che non è la soluzione che fa per voi, potete dare la disdetta. Per farlo, da Web effettuate l'accesso al servizio e cliccate sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra. Qui selezionate Impostazioni Amazon Music e, nella pagina Web che si apre, localizzate la voce Rinnovo abbonamento, proprio davanti a voi. Qui cliccate su Disattiva, date conferma e Amazon non effettuerà alcun addebito alla scadenza del servizio, indicata subito sopra. La disdetta non comporta la disattivazione del servizio, e potrete continuare a usare Amazon Music Unlimited fino alla data di scadenza. Dopo di questa, non potrete più usare la piattaforma, e diventerete utenti di Amazon Music Free o Prime a seconda del vostro account.

Come provare gratis Amazon Music Unlimited

Come abbiamo specificato nel capitolo riservato a i costi di Amazon Music Unlimited, i nuovi clienti, ovvero chi non ha mai aderito al servizio (o già usufruito di una prova gratuita) possono utilizzare la piattaforma gratuitamente per 30 giorni. Abbiamo già visto la procedura nel capitolo dedicato a come funziona Amazon Music Unlimited, ma rivediamola velocemente. Andate da browser alla pagina di Amazon Music Unlimited. Qui cliccate sul pulsante centrale Iscriviti, è gratis per 30 giorni ed effettuate l'accesso con il vostro account (in caso non lo abbiate, cliccate su Crea il tuo account Amazon). Una volta effettuato il login scegliete la tipologia di abbonamento e cliccate su Iscriviti, è gratis per 30 giorni. Paga dopo. Assicuratevi di avere impostato un metodo di pagamento, altrimenti vi verrà chiesto di farlo. Infine, cliccate su Ascolta ora e potete iniziare a utilizzare Amazon Music Unlimited per 30 giorni gratuitamente. In caso vogliate attivare invece la prova gratuita del piano Amazon Music per un singolo dispositivo, che comunque vi consentirà di ascoltare musica su più dispositivi per 30 giorni, potete avvicinarvi al vostro dispositivo Echo e dire: "Alexa, prova Amazon Music Unlimited". Per iniziare invece una prova gratuita su Fire TV, aprite invece l'applicazione Amazon Music su Fire TV tramite la pagina Impostazioni.

Amazon Music Unlimited vs Spotify

Indecisi tra Amazon Music Unlimited e Spotify Premium? I due servizi sembrano molto simili e il prezzo di partenza di entrambi è lo stesso, 9,99 euro al mese, ma ci sono alcune differenze che potrebbero farvi propendere per l'uno o per l'altro: andiamo a scoprirle. Per quanto riguarda il catalogo, entrambi offrono un catalogo di circa 100 milioni di brani nel 2023, forse qualcosa di più su Spotify, ma le differenze sono minime. Per entrambi non c'è pubblicità e si possono scegliere le canzoni, oltre a skip illimitati. Ambedue i servizi offrono sia brani musicali che podcast, quindi potreste trovare delle differenze per quanto riguarda i contenuti di questi ultimi, ma in generale siamo in sostanziale parità. Sostanziale parità anche per la versatilità, con la possibilità di effettuare l'ascolto da app Web o per dispositivi, mobili e desktop, e per queste ultime anche senza connessione Internet grazie alla possibilità di ascolto offline. Le differenze iniziano a notarsi con la qualità dell'ascolto. Amazon Music Unlimited offre brani in qualità SD, HD, Ultra HD, con migliaia di canzoni in Dolby Atmos e 360 Reality Audio. Le tracce di Amazon Music HD hanno un minimo di 16-bit 44,1kHz - qualità CD - e un bitrate medio di 850kbps. Le tracce Ultra HD sono a 24 bit, con frequenze di campionamento da 44,1 kHz fino a 192 kHz, con un bitrate medio di 3730kbps. Spotify Premium invece non ha ancora lanciato il suo servizio ad altissima qualità e, per quanto riguarda la musica, è in formato AAC e si può arrivare fino a circa 320 kbit/s per le app (256 kbit/s da Web). Passiamo al capitolo prezzi. Spotify offre una versione gratuita e una prova gratuita di Spotify Premium per un periodo che va da 1 a 3 mesi (a seconda delle offerte in atto e del metodo di pagamento: nel momento in cui scriviamo se si attiva il pagamento con PayPal si ha diritto a 3 mesi gratuiti, altrimenti 1 mese). Spotify Free offre lo stesso catalogo di Spotify Premium, ma con pubblicità e, su app per dispositivi mobili, un numero limitato di skip e l'ascolto casuale. Amazon Music Unlimited consente invece una prova gratuita di 30 giorni ma nessuna versione gratis. In alternativa, i clienti Prime possono accedere a Amazon Music Prime, che a differenza di Spotify free non offre la pubblicità ma ha sempre la limitazione della riproduzione casuale. Gli utenti gratuiti di Amazon Music invece hanno accesso a meno brani e ascolto solo tramite playlist e radio, oltre alla pubblicità, quindi in questo senso Spotify è più appetibile. Per quanto riguarda i piani a pagamento, Amazon Music Unlimited è disponibile in tre versioni: Individuale a 9,99 euro al mese, Family (sei account) a 15,99 euro al mese e Singolo dispositivo a 4,99 euro al mese. Per i clienti Prime, si può optare per i piani annuali a 99 euro l'anno o 159 euro l'anno rispettivamente, con notevole risparmio. Più variegata la proposta di Spotify Premium, che parte dal piano Individual a 9,99 euro al mese, per passare al piano Duo da 12,99 euro al mese (due account), quello Family da 15,99 euro al mese (sei account) e quello Studenti da 5,99 euro al mese (se siete studenti universitari).

Amazon Music Unlimited Spotify Versione gratuita solo per utenti Prime sì Prova gratuita 30 giorni 30 o 90 giorni a seconda delle offerte in atto Catalogo circa 100 milioni di brani circa 100 milioni di brani Qualità SD, HD, Ultra HD, Dolby Atmos, 360 Reality Audio fino a 256 kbps da Web e fino a 320 kbps da app. Ascolto offline sì sì Prezzi Individual: 9,99 euro/mese (99 euro/anno per utenti Prime) Family: 15,99 euro/mese (159 euro/anno per utenti Prime) Singolo dispositivo: 4,99 euro/mese Individual: 9,99 euro/mese Duo: 12,99 euro/mese Family: 15,99 euro/mese Studenti: 5,99 euro/mese

Domande e risposte

Cosa si può fare con Amazon Music Unlimited? Con Amazon Music Unlimited potete accedere a un catalogo di 100 milioni di brani, con la possibilità di ascoltare senza interruzioni pubblicitarie le canzoni, le playlist, le radio e i podcast che desiderate, con skip illimitati. La qualità dei brani è SD, HD, Ultra HD, con Dolby Atmos e Audio spaziale, e potete ascoltarli anche offline.