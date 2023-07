Dai tempi dell'iPod, Apple è diventata il simbolo della musica in formato digitale, e dal 2015 con Apple Music si è lanciata nell'affollato settore dei servizi di streaming, in concorrenza con attori come Spotify, Amazon, Google e atri. Ma se possedete già dispositivi della mela, la piattaforma è sicuramente una delle prime scelte e potreste voler sapere come funziona Apple Music. Andiamo a scoprirlo, cercando di capire cosa offre, quanto costa, come ascoltare offline i suoi contenuti e molto altro, oltre a ricordarvi la nostra lista delle migliori alternative a Spotify.

Indice

Cos'è Apple Music

Apple Music è un servizio di streaming musicale, lanciato nel 2015 in seguito all'acquisizione di Beats Electronics da parte di Apple nel 2014, e della piattaforma Beats Music (ora dismessa). La piattaforma consente di ascoltare più di 100 milioni di canzoni in streaming su una vasta gamma di dispositivi, permettendo di accedere a playlist curate da esperti, stazioni radio, album e singoli brani di numerosissimi artisti, con consigli su misura in base ai vostri interessi e la possibilità di scaricare le canzoni sul dispositivo per l'ascolto offline. A differenza di altri servizi di streaming, Apple pone molta enfasi sulle stazioni radio e sulle sue playlist curate da editori umani, con un'offerta che presenta una trasmissione in diretta in tutto il mondo, una selezione curata di canzoni, notizie sulla cultura pop, video musicali e interviste agli artisti. Per quanto riguarda la qualità, Apple Music supporta l'audio spaziale e l'audio lossless, due funzionalità che vengono fornite agli abbonati Apple Music senza costi aggiuntivi. L'audio spaziale con Dolby Atmos è un sistema che ha trovato Apple per migliorare il suono in modo da renderlo riconoscibile anche a orecchi non particolarmente raffinati. La soluzione offre un'esperienza audio immersiva e multidimensionale che consente agli artisti di mixare la musica in un modo che fa sembrare che la musica provenga da più posizioni intorno all'ascoltatore, ma c'è bisogno di un hardware adeguato. Apple Music riproduce automaticamente le tracce Dolby Atmos su tutte le cuffie AirPods e Beats con un chip H1 o W1, così come gli altoparlanti integrati dei più recenti iPhone, iPad e Mac. Il supporto per Audio spaziale è disponibile anche nell'app Apple Music per Android. Per quanto riguarda l'audio lossless (senza perdita di dati), Apple ha sviluppato una sua versione chiamata ALAC (Apple Lossless Audio Codec, una versione avanzata dell'AAC), che conserva i dettagli nel file audio originale e consente di ascoltare le canzoni esattamente come gli artisti le hanno registrate in studio. L'intero catalogo di Apple Music è in ALAC, con risoluzioni che vanno da 16 bit/44,1 kHz (qualità CD) fino a 24 bit/192 kHz. Sebbene la differenza tra AAC e audio lossless sia praticamente indistinguibile, Apple offre ai suoi abbonati, senza sovrapprezzo, anche la possibilità di accedere alla musica con compressione audio lossless Hi-Res a 24 bit 192 kHz, ma che richiede un convertitore digitale-analogico (DAC) esterno. Gli AirPods, gli AirPods Pro e gli AirPods Max non supportano l'audio lossless, che può essere ascoltato su iPhone, iPad, Mac, Apple TV, ed è stato aggiunto su HomePod e HomePod mini nell'ottobre 2021. Abbonandovi ad Apple Music avrete quindi accesso alle seguenti funzioni: Ascolto illimitato ai brani di Apple Music, con scelta e skip illimitati

ai brani di Apple Music, con scelta e skip illimitati Audio spaziale con Dolby Atmos senza costi aggiuntivi

con Dolby Atmos senza costi aggiuntivi Audio lossless sui dispositivi supportati senza costi aggiuntivi

sui dispositivi supportati senza costi aggiuntivi Playlist personalizzate basate su algoritmi, Playlist curate, Playlist basate sull'umore, Playlist create dagli utenti

personalizzate basate su algoritmi, Playlist curate, Playlist basate sull'umore, Playlist create dagli utenti Stazioni radio

Riproduzione offline

Possibilità di ascoltare musica esistente abbinata al catalogo iTunes e aggiunta alla libreria musicale di iCloud

Sincronizzazione di musica e playlist su tutti i dispositivi compatibili con Apple Music In tutto questo, nel 2023 Apple ha lanciato un altro servizio, incluso nell'abbonamento Apple Music ma che necessita di un'app apposita: Apple Music Classical: ecco cos'è. Cos'è Apple Music Classical

Nel 2021 Apple acquistò Primephonic, promettendo un proprio servizio di streaming di musica classica, e due anni dopo è stato lanciato Apple Music Classical. Questa è un'app dedicata con una libreria separata di oltre 5 milioni di tracce (il più ampio catalogo di musica classica del mondo) incentrate sulla musica classica con qualità fino a Hi-Res Lossless a 192 kHz/24-bit. La piattaforma è accessibile a tutti gli abbonati ad Apple Music, Individuale, Famiglia o Studenti, e necessita di un'app separata perché i dati della musica classica, a cominciare dai nomi dei brani, e dal numero di artisti per ogni opera, hanno richiesto una struttura progettata apposta. Attenzione, però, perché al momento l'app è disponibile solo per iPhone, iPad e Android, e non per Mac o Apple TV. Su iPad inoltre non è ottimizzata, ovvero ha la stessa interfaccia che avrebbe su iPhone, e non sfrutta tutto lo schermo.

Quanto costa Apple Music

Prima le brutte notizie: Apple Music non offre una versione gratuita come Spotify, quindi se volete utilizzare il servizio dovrete pagare l'abbonamento (con però la possibilità di sfruttarlo per un certo periodo gratuitamente - a certe condizioni, come vedremo nel capitolo dedicato). Ma quanto costa questo abbonamento? Avete due opzioni: l'abbonamento a Apple Music, che offre diverse versioni, Individuale, Famiglia, Studenti e Voice, e il pacchetto Apple One, che abbina Apple Music ad altri servizi della mela, anch'esso disponibile in diverse versioni. Se siete interessati solo ad Apple Music, il piano Individuale costa 10,99 euro al mese, ed è accessibile su un solo dispositivo alla volta. Il piano Famiglia consente invece di aggiungere altri cinque utenti (sei in totale) attraverso iCloud Famiglia, con librerie e consigli musicali personalizzati, al prezzo di 16,99 euro al mese. Se invece siete Studenti universitari, potete accedere al piano Studenti, che ha le stesse caratteristiche del piano Individuale ma costa 5,99 euro al mese (è richiesta verifica, ovviamente). Infine, il piano più economico è Apple Music Voice, che per 4,99 euro al mese è più limitato degli altri in quanto consente l'accesso alla musica solo tramite Siri, rinunciando anche all'audio spaziale e lossless, all'ascolto offline e a Classical. Se invece optate per i pacchetti Apple One, sono tre e con caratteristiche diverse. Apple One Individuale contiene Apple Music Individuale, iCloud+ (50 GB), tv+ e Arcade a 16,95 euro al mese, Apple One Famiglia contiene Apple Music Famiglia, iCloud+ (200 GB), tv+ e Arcade a 22,95 euro al mese, mentre Apple One Premium contiene Apple Music Famiglia, iCloud+ (2 TB), tv+, Arcade e Fitness+ a 31,95 euro al mese.

Quali dispositivi supportano Apple Music

In caso vi stiate chiedendo quali dispositivi supportano Apple Music, il servizio è disponibile per tutti i dispositivi Apple. Per quanto riguarda quelli iOS, Apple Music è supportato dai modelli di iPhone, iPad e iPod touch con iOS 8.4 o versioni successive. Apple Music è disponibile anche su Mac (tramite iTunes 12.2 o versioni successive, o tramite l'app Musica a partire da macOS Catalina), oltre che su Apple TV (con tvOS 9 e versioni successive). Inoltre, potete accedere al servizio anche da Apple Watch, che consente di sincronizzare la musica dalla vostra libreria, memorizzandola localmente sull'orologio. Ovviamente, tutti gli altoparlanti intelligenti HomePod supportano Apple Music di fabbrica. Per quanto riguarda i dispositivi non Apple, potete usufruire della musica della piattaforma anche da PC Windows (tramite iTunes 12.2 o versioni successive) e smartphone o tablet Android (tramite app Apple Music disponibile su Google Play), basta che siano aggiornati ad Android 4.3 (Jelly Bean) o sistema operativo più recente. Apple Music è disponibile su diverse smart TV e streaming box, così come su alcune console di gioco, oltre che su Google Home (da app Google Home), Sonos (da app Sonos) e Amazon Echo (da app Alexa).

Come funziona Apple Music

Adesso siamo pronti a scoprire come iscriverci a e utilizzare Apple Music per vedere nel dettaglio come funziona. Iscriversi ad Apple Music è semplicissimo, tutto quello che dovete fare è aprire l'app Apple Music (o iTunes, nel caso di un PC Windows o di un Mac con installato un sistema operativo precedente a macOS Catalina). Sui dispositivi Apple, è preinstallata, mentre se avete un telefono o un tablet Android, potete scaricarla da Google Play. In alternativa, potete effettuare la procedura dal sito di Apple Music. Una volta nell'app o sul sito, cliccate sui pulsanti Ascolta ora o Per te. Qui toccate il pulsante Prova gratis al centro e scegliete un abbonamento individuale, un abbonamento per la famiglia da condividere con un massimo di sei persone oppure un abbonamento per studenti. A questo punto, vi verrà richiesto di effettuare l'accesso con il vostro ID Apple e la password associata. In caso non lo abbiate, cliccate su Crea nuovo ID Apple e seguite i passaggi per crearne uno (qui trovate la nostra guida dedicata). Successivamente, confermate le informazioni di fatturazione e aggiungete un metodo di pagamento valido. Completati questi passaggi, toccate o cliccate su Conferma, e avrete effettuato l'iscrizione a Apple Music con un periodo di prova gratuito (la durata può variare a seconda delle condizioni). Tenete presente infatti che se acquistate un nuovo dispositivo Apple potreste avere diritto a un certo periodo di accesso alla piattaforma (6 mesi, nel momento in cui scriviamo), e in questo caso per attivare la prova gratuita, per esempio da iPhone o iPad, dovrete cliccare sul vostro nome in alto nelle Impostazioni del telefono, poi toccare Acquisti e successivamente Abbonamenti. Ora toccate la voce Apple Music per attivare la prova gratuita. Se non avete un metodo di pagamento impostato, vi verrà richiesto di immetterne uno. Ora potete iniziare a usare Apple Music, e la prima volta che lanciate l'app potrete specificare quali generi e artisti vi piacciono. Da iPhone o Android, potrete navigare usando le icone che trovate in basso, mentre da iPad o Mac usate la barra laterale. L'interfaccia è molto semplice, ma scavando scoprirete che avete a disposizione una quantità incredibile di contenuti. Noi prendiamo ad esempio l'app per Mac, ma il funzionamento è molto simile anche sugli altri dispositivi. Le schede principali sono Ascolta ora, Scopri, Radio, Libreria e Cerca.

Ascolta ora offre una selezione curata di musica che potrebbe piacervi, con brani, playlist, radio e album di tendenza o consigliati per voi in base ai vostri ascolti (quando inizierete a farne) o alle vostre preferenze. In questa sezione trovate anche i contenuti che avete ascoltato di recente. L'altra sezione è Scopri, che offre una selezione editoriale di musica da tutto il servizio. Questa sezione mette in evidenza anche playlist, tracce e album di tendenza, i brani migliori, le nuove uscite e altro. Qui trovate anche interviste agli artisti, le Top 100 giornaliere, le classifiche delle città, la musica per stato d'animo e quella in arrivo, tra le altre selezioni. In fondo a questa scheda, trovate la voce Altro da esplorare, che vi consente di selezionare i contenuti per categoria, cliccando su Esplora per categoria, la musica per bambini e altro. Radio è una delle sezioni più importanti di Apple Music, con contenuti curati da conduttori e stazioni che richiamano quelle di Pandora o i vecchi canali di iTunes radio. Qui trovate anche una stazione radio personalizzata che raccoglie elementi che potrebbero piacervi. La Libreria è invece il luogo dove trovate tutta la musica che avete importato nell'app, o perché l'avete acquistata su iTunes Store, o l'avete aggiunta all'app o da altro, con le playlist. Ogni volta che aggiungete un brano, un album o una playlist, la ritrovate sotto Aggiunti di recente, Artisti, Album e Brani, oltre a Playlist. Questa sezione è personalizzabile a piacere. Infine la Ricerca consente di cercare all'interno dell'intero catalogo di Apple Music e della vostra Libreria. Potete cercare per testi, sfogliare le categorie o ottenere suggerimenti mentre digitate per trovare più velocemente quello che state cercando. Una volta iniziato l'ascolto di un brano, si aprirà il riproduttore musicale, in basso su iPhone, iPad, iPod touch o dispositivo Android, e in alto su Mac. I controlli sono piuttosto intuitivi, in quanto avrete la possibilità di impostare l'ascolto casuale della coda di riproduzione, la ripetizione, avanti e indietro (a seconda del contenuto), avvia riproduzione e pausa. Il lettore offre anche informazioni sul brano in esecuzione, con il titolo dell'album, il nome dell'autore e il titolo della canzone. Sotto, lo stato di avanzamento del brano e a destra il controllo del volume. Cliccando sull'icona a forma di fumetto con le virgolette, potrete leggere i testi mentre vengono cantati e cliccando sull'icona con tre linee orizzontali accederete alla coda di riproduzione. Cliccando sull'icona con tre puntini di fianco a brani, playlist, album e stazioni radio potete anche mettere il vostro gradimento o meno, aggiungere il contenuto alla vostra Libreria o a una playlist e indirizzare l'ascolto su un altro speaker attraverso AirPlay. Tutto può essere gestito anche da Siri. Potete chiedere all'assistente vocale "Riproduci le migliori canzoni del 2023", o "Riproduci altre canzoni come questa", o anche "Aggiungi il nuovo album di Fabri Fibra alla mia libreria" e così via. Potete anche chiedere a Siri di pianificare la playlist per un'occasione come una cena, per esempio. Se avviate la riproduzione di un brano senza impostare preferenze, Autoplay sceglierà canzoni simili che pensa vi piacciano e le aggiungerà alla coda di riproduzione. Oppure potete sceglierle voi. Se volete condividere un brano o una raccolta, toccate l'icona di condivisione o cliccate sui tre puntini e poi selezionate Condividi. A questo punto potete mandare via Facebook, Twitter, un Messaggio, WhatsApp o quello che volete la musica che state ascoltando a chi desiderate. Un'ultima considerazione. Se siete abbonati al piano Individuale, fate attenzione di chiudere l'app Musica su un dispositivo, ad esempio iPhone, prima di aprirla su un altro, altrimenti potrete solo sentire un'anteprima delle canzoni. Come creare playlist Le playlist sono una delle colonne portanti di Apple Music, e come vi aspettereste crearne una è semplicissimo. Per creare una playlist su iPhone o dispositivo Android, aprite l'app Apple Music e toccate Libreria. Qui toccate Playlist e selezionate Nuova playlist. Scrivete il nome della playlist e toccate Aggiungi musica. Toccate la musica da aggiungere e toccate Fine o, su Android, toccate il segno di spunta. Su iPad, avviate l'app e sulla barra laterale a sinistra scorrete fino alla parte inferiore quando vedete Nuova playlist. Toccate la voce e assegnate un nome alla playlist. Toccate Aggiungi musica, toccate la musica da aggiungere e toccate Fine.

In alternativa, potete anche operare mentre ascoltate un brano o una playlist/stazione radio. Avviate Apple Music e trovate una musica che vi piace, poi toccate l'icona con tre puntini accanto brano o nella parte superiore di un album o di una playlist e toccate la voce Aggiungi a una playlist. Qui potete toccare la voce Nuova playlist e inserite un nome, altrimenti selezionate una playlist già creata per aggiungere il contenuto. Da PC, la procedura per creare una playlist è molto simile. Aprite Apple Music e cliccate sul menu File in alto. Qui selezionate Nuovo e poi cliccate su Playlist. Date un nome alla playlist e trascinate la musica che desiderate aggiungere nella playlist dalla schermata centrale alla playlist presente nella barra laterale. In alternativa, andate su un brano, un album o una playlist pronta, cliccate sull'icona con tre puntini, selezionate Aggiungi a playlist e cliccate su Nuova playlist o selezionate quella appena creata. Come scaricare musica Con Apple Music, potete aggiungere fino a 100.000 brani alla vostra libreria per ascoltarli offline, ovvero senza connessione Internet. Per farlo da iPhone, iPad o dispositivo Android, aprite l'app Apple Music e toccate e tenete premuto un brano, un album o una playlist che desiderate aggiungere alla libreria. Toccate la voce Aggiungi alla libreria, poi toccate e tenete premuto il contenuto e toccate Scarica. Ora il contenuto è disponibile offline.

Da PC, avviate l'app e trovate il contenuto musicale di vostro gradimento. Di fianco al brano o all'album, cliccate sull'icona con tre puntini e selezionate Aggiungi a libreria. In alternativa, cliccate semplicemente sul pulsante "+" di fianco a un brano o sul pulsante "+ Aggiungi" di fianco al nome di un album o di una playlist. Per scaricarlo, su Mac, cliccate sul pulsante di download (quello con la freccia verso il basso) accanto a un brano o a un album, mentre su Windows il pulsante di download è una nuvola con una freccia verso il basso. Ora il brano è salvato nella vostra Libreria e potete ascoltarlo anche senza connessione Internet. Se volete eliminare i brani scaricati per liberare spazio, su iPhone, iPad o telefono Android, toccate Libreria e selezionate la voce Scaricati. Trovate il brano, l'album o la playlist da eliminare, toccate e tenetelo premuto e selezionate Rimuovi. Toccate Rimuovi il download per rimuovere l'elemento solo dal dispositivo che state utilizzando o Elimina dalla libreria per eliminare l'elemento su tutti i dispositivi.



Da PC, cliccate su Brani o Album e dalla barra dei menu cliccate su Vista e poi Solo musica scaricata. Se desiderate eliminare un brano, cliccate sul pulsante con tre puntini accanto al brano, mentre se desiderate eliminare un album spostate il puntatore sull'album e cliccate sul pulsante con tre puntini. Ora cliccate su Rimuovi download per rimuovere l'elemento solo da questo dispositivo, mentre per eliminare l'elemento su tutti i vostri dispositivi cliccate su Elimina dalla libreria e confermate l'azione quando richiesto.

Come funziona Apple Music Voice

Apple Music Voice è il piano di Apple Music più economico, da 4,99 euro al mese. Il piano è ideato per riprodurre musica solo tramite Siri, e dovete chiedere all'assistente vocale di farvi ascoltare quello che desiderate. Per utilizzare il servizio avete bisogno di un dispositivo che supporti Siri, anche su altoparlanti, auricolari, cuffie, CarPlay e altri dispositivi connessi al dispositivo Apple. Se non volete iscrivervi ad Apple Music, potete ottenere un'anteprima gratuita di 7 giorni del piano Apple Music Voice chiedendo a Siri di riprodurre una canzone o un artista su Apple Music. Questa anteprima gratuita non verrà rinnovata, e dopo 7 giorni, potete iscrivervi al piano Apple Music Voice nell'app Apple Music e ottenere un mese di prova. Una volta che avete attivato il piano Apple Music Voice, potete avviare una richiesta sul vostre dispositivo Apple semplicemente dicendo "Ehi Siri" o premendo un pulsante. Potete anche digitare la richiesta. Per riprodurre un brano, un album o un artista, potete dire una frase del tipo: "Ehi Siri, fammi sentire Magnolias di Leon Bridges.", oppure "Ehi Siri, riproduci brani hip-hop degli anni '90.", oppure ancora "Ehi Siri, metti della musica rilassante.". Quando chiedete a Siri di riprodurre un brano, l'assistente aggiungerà alla coda di riproduzione brani simili. Se andate nell'app Apple Music, nella sezione Basta chiedere a Siri troverete consigli musicali più personalizzati. Nel pannello Ascolta ora, potete trovare i brani che avete ascoltato di recente e scoprire consigli musicali personalizzati che potete riprodurre con un semplice tocco o chiedendo a Siri. Nel pannello Radio, potete accedere alle radio in diretta e on demand, mentre nel pannello Cerca potete trovare la musica, ma potete riprodurla solo chiedendo a Siri.

Come provare Apple Music gratis

Avviare una prova gratuita di Apple Music è facilissimo, e dipende dal tipo di dispositivo che avete e dalle promozioni in atto. Nel momento in cui scriviamo, i nuovi abbonati possono richiedere tre mesi di Apple Music gratuiti da iPhone, iPad o Mac (promozione valida fino al 21 agosto 2023), mentre chi acquista un nuovo dispositivo (iPhone, AirPods, HomePod mini o prodotti Beats idonei) entro il 30 settembre 2023. Se volete riscattare una promozione da un nuovo iPhone, iPad o Mac, effettuate l'accesso con il vostro dispositivo Apple, aprite l'app Apple Music e l'offerta dovrebbe comparire immediatamente. Toccate o cliccate su Ottieni 6 mesi gratis (o la quantità in quel momento). Se invece volete riscattare un'offerta per dispositivi audio, connettete il dispositivo al vostro iPhone o iPad, aprite l'app Music ed effettuate l'accesso con il vostro ID Apple, poi toccate la scritta Ottieni 6 mesi gratis (o la quantità in quel momento). Se invece volete attivare una prova su un dispositivo non nuovo ma non avete mai attivato un abbonamento con Apple Music, aprite l'app da un qualsiasi dispositivo, anche Android o PC Windows, o dal sito di Apple Music.

Una volta nell'app o sul sito, cliccate sui pulsanti Ascolta ora o Per te. Qui toccate il pulsante Prova gratis al centro e scegliete un abbonamento individuale, un abbonamento per la famiglia da condividere con un massimo di sei persone oppure un abbonamento per studenti. Effettue l'accesso con il vostro ID Apple e la password associata. Successivamente, confermate le informazioni di fatturazione e aggiungete un metodo di pagamento valido. Completati questi passaggi, toccate o cliccate su Conferma, e avrete effettuato l'iscrizione a Apple Music con un periodo di prova gratuito (la durata può variare a seconda delle condizioni). In alternativa potete attivare una prova gratuita di Apple One. Aprite l'app Impostazioni sul vostro dispositivo iOS e selezionate il vostro nome nella parte superiore, cliccate su Abbonamenti e selezionate Prova ora sotto Apple One. Scegliete il livello Apple One che desiderate e toccate Avvia prova gratuita.

Come disdire Apple Music

Se avete attivato la prova gratuita ma non avete intenzione di rinnovare il servizio a pagamento, potete disdire Apple Music in pochi semplici passaggi. Prima di procedere, tenete presente che le prove gratuite degli abbonamenti Apple quando annullate non vi consentono di godere dei vantaggi del piano fino alla scadenza, ma vengono subito annullati. Quindi se volete annullare una prova gratuita, aspettate al giorno prima della scadenza per annullarla, altrimenti non potrete più utilizzarla. Da iPhone o iPad, aprite l'app Impostazioni, toccate il vostro nome in alto e toccate Abbonamenti. Ora selezionate Apple Music, scorrete verso il basso e toccate Annulla abbonamento. Se non è disponibile un pulsante per annullare oppure se compare un messaggio di scadenza con testo in rosso, significa che l'abbonamento è già stato annullato. Da Mac, aprite l'app App Store e cliccate sul vostro tuo nome. Se non riuscite a trovare il vostro nome, cliccate su Accedi e inserite il vostro ID Apple e password. Poi cliccate su Impostazioni account e scorrete fino alla sezione Abbonamenti. Qui cliccate su Gestisci e, accanto ad Apple Music, cliccate su Modifica. Ora cliccate su Annulla abbonamento. Da Apple TV, aprite le Impostazioni, quindi scegliete Account. Sotto Abbonamenti, selezionate Gestisci abbonamenti e cliccate sull'abbonamento ad AppleMusic. Ora cliccate su Modifica e poi su Annulla abbonamento. Da sito Web, effettuate l'accesso cliccando su Accedi in alto a destra e poi inserite il vostro ID Apple e password. Se non vedete la scritta, si vede che siete già dentro. Cliccate sull'icona del vostro account, in alto a destra, e selezionate Impostazioni. Scorrete fino ad Abbonamenti e scegliete Gestisci. Selezionate Annulla abbonamento. Come disattivare il rinnovo automatico Se vi state chiedendo come disattivare il rinnovo automatico di Apple Music, la procedura è esattamente la stessa indicata, quindi andate nelle Impostazioni del dispositivo o del sito, cliccate su Abbonamenti, poi Gestisci e selezionate Apple Music. Poi cliccate su Annulla abbonamento. Come abbiamo anticipato, annullando l'abbonamento durante il periodo di prova perdete immediatamente l'accesso alle funzionalità di Apple Music, quindi annullatelo solo alla fine del periodo di prova gratuito.

Domande e risposte

Quanto si paga Apple Music al mese? Apple Music offre diversi piani. Apple Music Individuale costa 9,99 euro al mese, mentre Famiglia costa 16,99 euro al mese. Apple Music Studenti costa 5,99 euro al mese, mentre Apple Music Voice, che è piuttosto limitato, costa 4,99 euro al mese.