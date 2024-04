Come funziona Area Personale Samsung per proteggere app e dati sensibili

Se avete delle foto, video, documenti o anche app che volete mantenere al sicuro da occhi e dita indiscreti, l'Area Personale Samsung è lo strumento che fa per voi. Ecco come usarla al meglio

I telefoni Samsung sono pieni zeppi di funzionalità utili, ma tra intelligenza artificiale e foto alla Luna, che ne è della sicurezza? I nostri smartphone contengono infatti sempre più informazioni sensibili che non dovrebbero essere condivise. Pensiamo ai documenti di lavoro, foto personali e persino dati finanziari. Per fortuna il gigante coreano ha pensato anche a questo e creato un'area sicura all'interno dei suoi Galaxy. Andiamo quindi a vedere cos'è e come funziona Area Personale Samsung. Lo strumento, protetto dalla piattaforma Knox, consente di memorizzare in modo sicuro e protetto tutti i file sensibili, e anche le app. Il concetto è di tenerli lontani da occhi indiscreti, oltre che da malware nascosti e app non sicure. Ma come usare questa funzione? È quello che scopriremo in questo approfondimento. Cercheremo di capire come accedervi, con PIN o impronta, aggiungere file e app ed, eventualmente, disattivarlo. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli di Area Personale Samsung, una delle funzioni della One UI che può passare inosservata. Ma che, come scopriremo, è estremamente importante.

Indice

Cos'è Area Personale Samsung

Samsung dichiara che uno degli strumenti più utili dei telefoni Galaxy è la cartella Area Personale. Qui potete archiviare i vostri dati, documenti, foto, app, video e file con la massima sicurezza. Ma cos'è esattamente l'Area Personale? Cos'è Area Personale Area Personale Samsung è uno spazio nascosto sul vostro telefono Samsung protetto dalla piattaforma di sicurezza Knox. Lo strumento sembra una normale app ed è disponibile su tutti gli smartphone e tablet Galaxy con Android 7.0 Nougat o successivi. Area Personale consente di salvare le informazioni private a cui non si desidera che gli altri accedano ed è esclusivo dei telefoni Samsung. Non troverete questa funzione su altri telefoni, anche se a dire il vero Google con Android 15 ci sta lavorando. Le caratteristiche di Area Personale Le caratteristiche di Area Personale sono che si può accedervi solo tramite l'autenticazione biometrica o un codice di accesso. È stato infatti progettato in modo che i dati in esso contenuti non possano essere facilmente accessibili da nessuno. Anche da chi ottiene in qualche modo l'accesso al telefono. Area Personale non ha limiti di dimensioni: potete archiviare quello che volete, almeno finché lo spazio sul telefono lo consente. Non solo, ma potete aggiungervi anche app, in modo da utilizzare un account separato dalla versione normale della stessa app. Inoltre non solo le persone, ma anche le app non possono vedere il contenuto di questo spazio. E allo stesso modo non è possibile accedere al contenuto in esso memorizzato collegando il telefono a un PC. O trasferire i dati in essa contenuti ad altri dispositivi tramite USB o Wi-Fi Direct. Quindi prima di salvare i dati in Area Personale Samsung consiglia di effettuare una copia di backup in un altro luogo sicuro. Infine, eventuali tentativi di personalizzare il sistema operativo o modificare il software bloccheranno automaticamente Area Personale. Rendendola inaccessibile.

Dove si trova Area Personale

Come abbiamo anticipato nel precedente capitolo, Area Personale è un'app presente solo sui telefoni e tablet Galaxy. Quindi per trovarla dovete semplicemente cercare l'icona della schermata iniziale o nel cassetto delle app. Nei Galaxy più recenti è preinstallata, mentre nei telefoni più vecchi potreste doverla installare dal Galaxy Store. Nei capitoli successivi vedremo come accedere e usare la funzione, ma se non lo vedere probabilmente è perché dovete attivarla. Approfondiremo anche questo aspetto tra poche righe.

Come accedervi

Adesso che abbiamo visto cos'è Area Personale, scopriamo come accedervi. Requisiti Area Personale Prima di tutto, assicuratevi di avere un telefono o tablet Galaxy (con almeno Android 7.0 installato) e di avere creato un account Samsung. Inoltre non dovete aver effettuato modifiche al software come root o sblocco del bootloader. Come attivare Area Personale Samsung

Fonte: Samsung

Per attivare Area Personale, andate nelle Impostazioni del telefono. Successivamente, toccate Dati biometrici e sicurezza (telefoni con almeno Android 9) o Schermata blocco e sicurezza (precedenti). Ora selezionate Area personale e inserite il vostro ID account Samsung e la password, o in caso non l'abbiate createne uno. Accettate i termini e le condizioni d'uso, poi toccate Continua. Leggete le autorizzazioni richieste dall'app e se le accettate toccate Continua. Adesso dovete scegliere il tipo di blocco che desiderate utilizzare. Potete scegliere tra "Segno", "PIN" o "Password", e se volete potete attivare l'opzione "Impronte digitali". Toccate il metodo di accesso desiderato: per il segno per esempio dovete toccare Continua e ripeterlo due volte. Una volta completata la procedura, vedrete una nuova icona Area Personale tra le app. Non solo, ma ci sarà anche un collegamento rapido nel pannello delle notifiche. Come accedere ad Area Personale Samsung Quando l'app è sul vostro dispositivo, avviatela toccandola. Vi verrà chiesto di sbloccarla utilizzando il metodo di sblocco appena impostato, e potrete iniziare ad aggiungere file, foto o app. Vediamo come fare.

Come aggiungere file

Aggiungere file all'Area Personale è semplicissimo, ma non c'è un solo modo per farlo. Quello più semplice è dall'interno dell'app stessa, oppure dall'interno delle app preinstallate del vostro Galaxy. Vediamo come fare. Come aggiungere file all'Area Personale

Per aggiungere file alla cartella Area Personale, ecco come fare. Aprite l'app Area Personale e toccate Aggiungi file. A seconda della versione dell'app, potreste dover prima toccare l'icona con tre puntini in alto a destra, poi Aggiungi file. Ora dal basso scegliete il tipo di file che volete aggiungere: immagini, video, audio, documenti o archivio. Selezionate gli elementi da aggiungere ad Area Personale e toccate Fatto. Adesso potrete scegliere se copiare i file, spostarli o annullare l'operazione. Da adesso in poi potrete accedere ai file toccando il pulsante I miei file. Come aggiungere file dalle app Samsung La seconda opzione è quella di spostare i dati in Area Personale dalle app native di Samsung. Ovvero da I miei file, Galleria, Registratore vocale e Contatti. Ecco come fare. Avviate una delle app native di Samsung sopra indicate e scegliete i file che volete spostare in Area Personale. Toccate l'icona con tre puntini in alto e selezionate la voce Sposta in Area Personale. Autenticatevi e i file saranno aggiunti. Come spostare file al di fuori dell'Area Personale Se invece volete spostare un'immagine dall'Area Personale a un'altra app, ecco come fare. Aprite l'Area Personale e autenticatevi, poi toccate Galleria. Selezionate un'immagine e toccate i tre puntini in alto a destra. Selezionate Sposta fuori da Area Personale e le immagini saranno spostate nella Galleria del telefono.

Come aggiungere app

Se invece volete aggiungere delle app ad Area Personale, avete alcune procedure a vostra disposizione. La più semplice è spostare le app come se fossero dei file. Ricordatevi che potete duplicare le app per avere due profili separati contemporaneamente. Come aggiungere app all'Area Personale Aprite l'app Area Personale, poi toccate Aggiungi app (o i tre puntini in alto a destra e poi Aggiungi app). Selezionate le app dall'elenco (o trovatele tramite la casella di ricerca), poi toccate Aggiungi. Potete anche aggiungere app dal launcher. Per farlo, toccate e tenete premuta un'app, poi selezionate l'opzione Aggiungi ad Area Personale. Tenete presente che le app aggiunte in questo modo non scompariranno dall'elenco delle app installate sul dispositivo. Per farle sparire, dovrete disinstallarle dal telefono. In alternativa, potete scaricare le app dal Play Store o dal Galaxy Store di Samsung direttamente nella cartella sicura. Come rimuovere app dall'Area Personale Se invece volete rimuovere un'app dall'Area Personale, effettuate l'accesso all'Area Personale e toccate e tenete premuta l'app. Ora toccate Disinstalla e selezionate OK.

Come nascondere Area Personale

Forse non lo sapete, ma per una maggiore sicurezza potete anche nascondere l'app Area Personale Samsung dal vostro dispositivo. In questo modo non apparirà nella schermata delle applicazioni e nella schermata iniziale. Per farlo, effettuate l'accesso all'app e toccate l'icona con tre puntini in alto a destra. Poi disattivate la voce Mostra Area Personale. In alternativa, abbassate la tendina delle notifiche due volte e toccate l'impostazione rapida Area Personale. Quando l'icona è attiva, l'Area Personale sarà visibile, altrimenti no. Infine, potete disattivare l'Area Personale andando nelle Impostazioni del dispositivo. Toccate Dati biometrici e sicurezza, poi toccate Area Personale. Disattivate il pulsante accanto a Aggiungere Area Personale alla schermata Applicazioni.

Come cambiare l'icona di Area Personale

Se non vi piace l'aspetto dell'icona di Area Personale, potete personalizzarla a piacere. Avviate l'app e toccate l'icona con tre puntini verticali in alto a destra, poi toccate Personalizza icona. Adesso apparirà una finestra con delle icone. Inserite se volete un nuovo nome per la cartella e toccate una delle icone disponibili. Tenete presente che la nuova icona e il nuovo nome potrebbero non apparire nelle Impostazioni rapide e nelle Impostazioni del dispositivo. Nondimeno, li vedrete nel cassetto delle app e sulla schermata iniziale.

Come sbloccare Area Personale

Se non ricordate più il PIN o il segno associato all'Area Personale, potete impostarne uno nuovo, mentre se non riuscite ad accedere potete provare prima un'altra procedura Se non riuscite ad accedere ad Area Personale Se non riuscite ad accedere ad Area Personale potete svuotare la cache dell'app. Andate nelle Impostazioni del telefono e toccate Applicazioni, poi toccate Area Personale. Toccate Spazio di archiviazione e toccate Svuota Cache. Questa procedura non eliminerà i dati salvati nell'app ed è utile per eliminare eventuali file cache obsoleti che potrebbero creare problemi. Come cambiare il codice di accesso ad Area Personale Se invece non ricordate il PIN, aprite le impostazioni del vostro telefono Android e toccate Dati biometrici e sicurezza. Toccate Area Personale e selezionate la voce PIN dimenticato, poi toccate Ripristina. Adesso inserite la password del vostro account Samsung e scegliete un altro codice o segno di sblocco. Infine, date conferma toccando il pulsante Continua.

Come trasferire il contenuto di Area Personale

Se dovete passare a un nuovo telefono, potrebbe venirvi utile la funzione di backup e ripristino. Questo strumento consente di caricare tutti i file situati nell'Area Personale Samsung sul cloud e quindi scaricarli su un dispositivo diverso. Se avete attivato il backup automatico, il telefono esegue il backup di Area Personale ogni 24 ore, quando è in carica e connesso a una rete Wi-Fi. Come fare il backup di Area Personale Se non avete attivato il backup automatico, andate nelle Impostazioni del telefono e toccate l'opzione Backup e ripristino. Selezionate Backup dei dati dell'Area Personale. Selezionate i dati di cui desiderate eseguire il backup e toccate Eseguire il backup ora. Come ripristinare il backup di Area Personale Per ripristinare il backup dei dati dell'Area Personale, andate nelle Impostazioni del telefono. Toccate Backup e ripristino, poi toccate Ripristina. Selezionate i dati di cui desiderate eseguire il ripristino e toccate Ripristina ora per completare il processo. Come eliminare un backup Per eliminare un backup, andate nelle Impostazioni del telefono. Toccate Backup e ripristino e selezionate Elimina i dati di backup di Area Personale. Selezionate il backup che volete eliminare e toccate Elimina.

Come disattivare Area Personale Samsung

Se volete disinstallare Area Personale, sappiate che perderete i contenuti al suo interno. Se volete comunque procedere, potete prima effettuare un backup dei contenuti (cosa che comunque vi verrà proposta). Come fare il backup dei contenuti di Area Personale Per fare il backup dei contenuti dell'Area Personale, vi rimandiamo al capitolo precedente. Come disinstallare Area Personale Ora se volete disinstallare l'Area Personale apritela e toccate i tre puntini in alto a destra. Toccate Impostazioni, poi selezionate Altre impostazioni e toccate Disinstalla. Potete scegliere se spostare tutti i file multimediali privati fuori dall'Area Personale o cancellarli. Se lasciate selezionata l'opzione con la spunta blu, tutti i file verranno spostati in Archivio > Memoria interna > Area Personale.

Domande e risposte

A cosa serve l'area personale Samsung? L'Area Personale Samsung è uno spazio privato e sicuro in cui conservare file, foto, video, app o altro che volete mantenere in una cartella separata e a cui solo voi potete accedere.