Andiamo a vedere come usarlo, e scoprirete come sarà semplice mostrare al mondo il vostro talento o comunque avere la soddisfazione di poter prendere in mano un volume scritto da voi, oltre a ricordavi come inviare eBook agli eReader Kindle .

Forse non sapete infatti che Amazon è uno dei maggiori editori al mondo e offre un comodo servizio chiamato Kindle Direct Publishing , quindi potrebbe interessarvi sapere come funziona l'autopubblicazione su Amazon .

Se siete aspiranti scrittori e avete pronto un manoscritto, saprete già quanto il mondo dell'editoria sia selettivo. I rifiuti sono all'ordine del giorno, e a poco vi servirà da consolazione sapere che anche autori del calibro di Gertrude Stein, Boris Pahor o Dacia Maraini hanno avuto le loro difficoltà. Ma non tutto è perduto: c'è la possibilità di pubblicarsi in autonomia .

Indice

Cos'è l'autopubblicazione Amazon

La scrittura di un libro non è un processo semplice.

In genere si rimugina anche anni, baloccandosi con l'idea se affrontare o meno l'impresa, e dopo aver preso la decisione ne possono passare altrettanti per completarlo. Dopo aver scritto finalmente la parola Fine (e magari averlo fatto leggere - e correggere - a qualcuno), pieni di speranza, avete provato a inviarlo a qualche casa editrice. La risposta, però, è stata un silenzio assordante.

Che fare? Forse potreste prendere in considerazione l'ipotesi di pubblicarvelo in autonomia su Amazon. D'altronde anche la già nominata Gertrud Stein, dopo un anno di rifiuti si è pagata la pubblicazione del suo primo libro, Tre vite. E con Amazon non dovrete pagare niente!

Il gigante dell'eCommerce infatti ha creato una piattaforma chiamata Kindle Direct Publishing (KDP) che consente di autopubblicare gratuitamente i libri in formato eBook e cartaceo (quest'ultimo nel formato on-demand), brossura o anche con copertina rigida.

Tutto quello che dovete fare è creare un account, seguire le indicazioni riguardanti il formato, e caricarlo sulla piattaforma.

Poi potrete iniziare a guadagnare e Amazon si terrà una percentuale sulle vendite, che varia a seconda del formato del libro e del piano da voi scelto (35% o 70% per gli eBook e 60% per i libri cartacei). Senza nessuna spesa.

Amazon, oltre a permettere l'acquisto diretto del vostro libro sulla sua piattaforma, consente anche la possibilità di espanderne la disponibilità su scala globale e nelle librerie fisiche che sono interessate all'acquisto (minimo 5 libri per ordine e solo per alcuni formati di stampa), oltre a darvi il pieno controllo dei diritti sull'opera.

Andiamo a vedere i dettagli di questo strumento.

Formati

Su Amazon KDP potete autopubblicare Romanzi, Serie di libri, Libri per bambini, Fumetti, Libri di cucina, Diarie, Poesie, Libri di testo, ma non riviste, periodici, calendari o libri con rilegatura a spirale.

Per quanto riguarda i formati, come abbiamo anticipato su KDP potete pubblicare eBook o stampare libri (Brossura e Copertina rigida) on demand, e potete pubblicarvi anche contenuti pubblicati altrove, se possedete i diritti sul libro.

Se il vostro libro ha un ISBN esistente di un editore diverso, deve avere lo stesso titolo, nome dell'autore e tipo di associazione su KDP per continuare a utilizzare quell'ISBN, mentre qualsiasi variazione di questi dettagli richiederà una nuova edizione e un nuovo ISBN (non preoccupatevi, se non volete pagare per ottenerne uno voi, ve lo fornirà Amazon gratuitamente!).

L'unica circostanza che preclude la vendita di un libro su altre piattaforme è nel caso abbiate iscritto il vostro eBook su KDP Select, il programma gratuito di 90 giorni (rinnovabili indefinitamente) pensato esclusivamente per eBook Kindle che dà l'opportunità di raggiungere un maggior numero di lettori tramite le promozioni Amazon e Kindle. In questo caso, il libro deve essere un'esclusiva di Amazon, almeno per quei 90 giorni.

Pagamenti

Per quanto riguarda i pagamenti, come abbiamo anticipato Amazon si trattiene una certa percentuale delle vendite. Questi corrispondono al 35% o al 70% per gli eBook (non potete impostare royalty al 70% se il prezzo del libro è inferiore a 2,99 euro) e 60% per i libri cartacei.

Tenete presente che al prezzo del libro cartaceo dovete anche dedurre i costi di stampa, che vi verranno indicati in fase di pubblicazione.

Un altro modo per ottenere soldi dal vostro libro è iscrivendolo a KDP Select. In questo caso il libro deve essere un'esclusiva di Amazon, ma consente al vostro libro di essere inserito negli elenchi di Kindle Unlimited, il servizio di lettura in abbonamento dell'editore, e nella Biblioteca prestiti per proprietari Kindle (KOLL) oltre che nelle promozioni Kindle. I pagamenti di KDP Select sono calcolati per pagine lette tramite il Kindle Edition Normalized Page (KENP) dai clienti che prendono in prestito il libro.

Per quanto riguarda le opzioni di pagamento, quelle disponibili sono

Deposito diretto (opzione consigliata), ovvero il trasferimento elettronico di fondi (EFT), che consiste in un trasferimento diretto di denaro da un conto bancario a un altro senza scambio di assegni o contanti

Assegno

Per quanto riguarda le tempistiche, le royalty vengono pagate ogni mese, circa 60 giorni dopo la fine del mese in cui è stata registrata la vendita (90 giorni per la distribuzione estesa), purché venga raggiunta la soglia minima di pagamento.

La piattaforma offre una comoda interfaccia per seguire l'andamento delle vendite per tutti i formati, anche

Tasse

Se vi state chiedendo se dovete pagare le tasse sui pagamenti ricevuti da Amazon per le vendite del vostro libro (o dei vostri libri), la risposta è affermativa, e infatti dovrete fornire ad Amazon informazioni fiscali valide per gli Stati Uniti.

Gli introiti di questo tipo rientrano fra i redditi di lavoro autonomo e sono assoggettati all'IRPEF, ma visto che Amazon non è al momento residente (a livello fiscale) in Italia, non subite la ritenuta del 20% delle royalty incassate. La tassazione inoltre avverrà sull'importo meno una deduzione forfettaria che equivale al 40% per autori con meno di 35 anni e al 25% per autori dai 35 anni in su.

A questo punto, nella dichiarazione, dovrete inserire l'ammontare lordo delle royalties e l'ammontare della deduzione forfettaria.