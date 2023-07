Se tenete sul vostro computer o su un hard disk esterno informazioni sensibili, il modo migliore per proteggerli è crittografarli, in modo da consentire l'accesso ai dati solo attraverso una password.

BitLocker è la soluzione adottata da Microsoft per i sistemi operativi Windows da Vista in poi, ma come funziona BitLocker? Lo strumento, presente nelle versioni Pro di Windows 10 e 11, offre due metodi di crittografia, una basata su hardware, attraverso il chip TPM, e una su software, attraverso una password o un'unità flash USB per decrittografare il sistema. Inoltre con BitLocker potete decidere se proteggere i dati sull'unità di avvio, su una memoria secondaria o su supporti rimovibili (BitLocker To Go).

Pensate che sia una soluzione ideale per voi? Andiamo a scoprire come usarla, ricordandovi anche il nostro approfondimento su come mettere la password su hard disk esterni.