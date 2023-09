Come funziona l'eSIM in Italia

Negli ultimi anni i produttori di smartphone si stanno sempre più spostando verso questo formato, che smaterializza la SIM fisica e permette un risparmio ambientale notevole (pensate solo alla plastica, ai metalli del chip e agli incartamenti vari), oltre a consentire in teoria una maggiore facilità di cambio piano e gestore (anche se come vedremo gli operatori non sempre vogliono rendere facile la procedura).

Tutti conosciamo le SIM, quelle schede con chip dorato che dobbiamo inserire nel telefono per permettergli di connettersi alla rete cellulare del nostro operatore, ma cosa sono e come funzionano le eSIM in Italia ?

Indice

Cos'è una eSIM

Ed ecco spiegato perché si chiamano eSIM, che sta per embedded SIM, ovvero SIM incorporate , tradotto alla lettera. Questo significa che invece di essere costituite da un circuito integrato su una scheda di PVC, una eSIM è un profilo di scheda SIM virtualizzato installato su un chip eUICC montato in modo permanente su un dispositivo mobile .

Motorola insisteva che avrebbe potuto avere applicazioni pratiche solo in campo industriale, mentre A p ple sosteneva il contrario, affermando che non ci fossero preclusioni all'uso di un UICC incorporato in un prodotto di consumo. Ma cosa significa UICC incorporato ? In inglese si dice embedded UICC, il che significa che il circuito integrato non è nella SIM ma è incorporato nel telefono.

Negli anni, abbiamo assistito a una riduzione delle dimensioni della SIM, ma eliminarla completamente? Nel 2010 la GSM Association (GSMA, Global System for Mobile Communications) l'organizzazione industriale senza scopo di lucro che rappresenta gli interessi degli operatori di rete mobile in tutto il mondo, ha iniziato a porsi il problema.

Il loro avvento, però, ha contribuito all'enorme diffusione dei cellulari. Una SIM (Subscriber Identity Module o Subscriber Identification Module) è sostanzialmente un circuito integrato (IC, Integrated Circuit) montato su una scheda a circuito integrato universale (UICC, Universal Integrated Circuit Card), tipicamente realizzata in PVC. L'IC è la parte importante, usata per memorizzare in modo sicuro un numero IMSI (International Mobile Subscriber Identity), il numero che identifica un utente sulla rete, e la relativa chiave.

Prima di spiegare cosa sia una eSIM, dobbiamo partire dal concetto di SIM, che noi diamo per scontata ma agli albori della telefonia (prima che diventasse uno standard GSMA) non tutti i telefoni le supportavano e i dispositivi dovevano essere programmati a mano dall'operatore in negozio.

Il chip eUICC utilizzato per ospitare l'eSIM utilizza la stessa interfaccia elettrica di una SIM fisica (come definito nella norma ISO/IEC 7816), ma con un formato ridotto di 6 mm × 5 mm (praticamente un quarto dell'area occupata dai 12.3 mm x 8.8 mm di una nano SIM).

Questo significa che il profilo operatore viene installato sulla eUICC tramite software (ovvero programmato), e una volta compiuta questa operazione la eSIM funziona allo stesso modo di una SIM fisica, completo di un ICCID univoco e di una chiave di autenticazione di rete generata dall'operatore.

Introdotte nel 2016, le eSIM erano inzialmente pensate per il cosiddetto Internet of Things, come droni, dispositivi indossabili, sensori e localizzatori, e infatti il primo prodotto commercializzato con eSIM è stato uno smartwatch, il Samsung Gear S2 Classic 3G, e nel 2017 è arrivata la risposta di Apple con Apple Watch Series 3 GPS + Cellular (ma non Italia).

Il supporto agli smartphone è stato al principio un po' titubante. Google lo ha aggiunto al suo Pixel 2, ma solo tramite Google Fi, un servizio di telecomunicazioni proprietario che opera solo sul territorio americano. Nel 2018, la svolta, Apple introduce il supporto alle eSIM sui suoi iPhone XS, XS Max e XR, e Google nei suoi Pixel 3 apre agli operatori di terze parti.

Ma è un vantaggio per gli utenti? Nell'introduzione abbiamo accennato al fatto che gli operatori telefonici non sempre rendono semplice il passaggio all'eSIM. Chiariamo un punto, le eSIM non sono più complicate (al netto di uno spaesamento iniziale), ma lo diventano se implementate non correttamente. Una eSIM infatti in teoria permette una gestione molto più semplice del proprio piano, permettendo di aggiungerne altri o cambiare fornitore con un tocco.

E nel caso si viaggi all'estero, non è necessario armeggiare con diverse SIM, ma si possono attivare quelle di cui si ha bisogno al volo. Ancora, semplicemente abilitando una voce nelle impostazioni. Senza parlare degli utenti aziendali: le eSIM possono essere gestite in blocco, quindi un'azienda può cambiare il suo fornitore di servizi con un semplice clic.

Allora perché non sono così diffuse? Gli operatori, non solo italiani, non sembrano particolarmente entusiasti di questa tecnologia, e ne rallentano l'implementazione con soluzioni per la configurazione macchinose, se disponibili, e a volte chiedendo anche cifre elevate per il passaggio.

Il che non ha molto senso, visto che teoricamente basterebbe solo leggere un codice QR con la fotocamera del telefono (e Google prevede di semplificare ulteriormente la procedura).

Non abbiamo ancora preso in esame un terzo attore: i produttori di telefoni. Loro cosa ne pensano? In realtà i produttori hanno tutto il vantaggio a implementarla, per una questione semplice: risparmiano lo spazio occupato dal carrellino della SIM (e la eSIM è comunque più piccola di una nano SIM). Spazio che, come mostrato da Apple nei suoi iPhone 14 venduti negli Stati Uniti (dove non supportano le SIM normali) potrebbe essere utilizzato per qualcos'altro (e infatti lì è presente un vero e proprio "buco"). Al momento, a parte gli iPhone dalla serie XR e XS in poi, questi sono gli smartphone Android con eSIM.

Che sia una batteria più capiente, o un telefono più sottile, non è dato saperlo, perché un mondo senza SIM fisica è ancora di là a venire, e anche i nuovi iPhone 15 sono dotati di carrellino per la SIM in Europa.