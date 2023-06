Come funziona fanSALE di TicketOne

La piattaforma garantisce infatti non solo l'autenticità delle vendite, ma anche che il prezzo sia sempre uguale a quello originale evitando speculazioni e truffe. Ma voi volete sapere come vendere il biglietto di un concerto, quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere come usare fanSALE, oltre a ricordarvi come comprare biglietti su TicketOne .

Ora però le cose sono un po' più complicate, ci sono molte norme, il rischio di fregatura è sempre dietro l'angolo e per alcuni eventi il biglietto è nominale. Che fare? Niente paura, per questo c'è un sito apposta, sicuro e veloce, fanSALE di TicketOne. Ma come funziona fanSALE per vendere e acquistare biglietti di eventi?

Una volta, le cose erano più semplici. Avevate comprato un biglietto per il concerto dei Jefferson Airplane per poi scoprire che non potevate andarci? Nessun problema, si vendeva a un conoscente e il gioco era fatto.

Indice

Cos'è fanSALE TicketOne

La norma è stata introdotta per combattere il fenomeno del secondary ticketing, anche chiamato bagarinaggio, e fanSALE è una piattaforma di TicketOne che non solo garantisce l'autenticità del biglietto che andate a vendere (per proteggere un eventuale acquirente), ma vi permette anche di recuperare il denaro che avete speso per acquistare il biglietto, in quanto il prezzo è lo stesso di quello originale .

Certo, potete sempre spargere la voce tra gli amici o metterli in vendita su Facebook o Instagram, ma perché perdere tempo? Soprattutto, dal 1° luglio 2019 il Governo ha approvato la legge per cui tutti i biglietti per i concerti organizzati in strutture con capienza superiore a 5.000 spettatori devono essere nominali, ovvero su ogni biglietto deve essere indicato il nome e il cognome della persona che potrà accedere, previo accertamento dell'identità.

Partiamo da un concetto. Mettiamo che avete acquistato tramite TicketOne un biglietto per il concerto dei Coldplay, di Tiziano Ferro , Vasco Rossi o Marco Mengoni . Poi avete avuto un incidente, il vostro capo vi ha avvisato all'ultimo minuto che dovevate partire per un viaggio di lavoro, o vi siete ricordati di un anniversario che vi era proprio scappato di mente.

Ovviamente fanSALE non è l'unica piattaforma di questo tipo, ma essendo di TicketOne per gli utenti della piattaforma è sicuramente quella consigliata. Vediamo ora come usare il servizio per vendere o acquistare biglietti di eventi.

La piattaforma assicura che un biglietto sia originale e valido perché quando create un'offerta dovrete inserire il numero univoco del biglietto di 22 cifre stampato sul biglietto, che non solo dice a quale evento si riferisce, ma anche a chi è intestato, che deve essere lo stesso che lo mette in vendita, ed evita manipolazioni o errori.

Su fanSALE potete vendere qualunque tipo di biglietto acquistato su TicketOne, non importa se acquistato online, tramite call center o in un punto vendita, o se sia nominale. L'unica eccezione sono i biglietti validi per eventi sportivi e cinematografici.

Come funziona fanSALE

Vendere un biglietto di un concerto su fanSALE sembra quindi molto semplice, nella teoria. Ma nella pratica come funziona la vendita su fanSALE? Tutto quello che dovete fare è andare sul sito del servizio e cliccare sulla voce Vendi in alto a destra.

Se non vengono segnalati errori , il venditore riceverà il ricavato della sua vendita sul suo conto bancario indicato entro 7 giorni lavorativi. Vediamo nello specifico come fare.

Una volta venduto il biglietto, quest'ultimo verrà consegnato al destinatario tramite un unico corriere che ritira i biglietti direttamente dal venditore. Il monitoraggio continuo fino alla consegna rende il processo di spedizione sicuro e trasparente, e dopo l'acquisto i dati dei biglietti sono forniti anche all'acquirente in modo che possa facilmente controllare che i biglietti che riceverà tramite corriere o in formato digitale corrispondano a quelli descritti nell'offerta.

La piattaforma effettua i controlli e, se il biglietto è validato, il venditore sceglie per quanto tempo metterlo in vendita.

In alternativa, potete utilizzare il campo di ricerca in alto sul sito. Inserite il nome di un evento, artista o località e selezionate tra i risultati proposti oppure cliccate sull'icona con la lente d'ingrandimento.

Cliccando su ogni voce, trovate le varie categorie relative all'evento, per esempio Pop o Rock per Concerti, Teatro lirico o Cabaret per Teatro e così via, mentre le ultime tre voci si riferiscono a offerte di biglietti disponibili ma in scadenza o di prezzo.

Per acquistare biglietti, invece, potete accedere al sito di fanSALE , sempre lo stesso, e cliccate o su una delle proposte in prima pagina oppure cliccate sul pulsante Menu in alto a destra. Dal menu che appare, cliccate su

Fatto, ora cliccate su Continua e nella pagina successiva controllate i vostri dati. Se tutto è a posto, cliccate su Pubblica per pubblicare l'inserzione, e il vostro biglietto sarà in vendita sulla piattaforma. Come abbiamo detto, non dovrete impostare un prezzo, perché sarà la piattaforma a stabilirlo.

Come abbiamo anticipato qui sopra, dovrete impostare per quanto tempo mettere in vendita il biglietto e il prezzo della spedizione , mentre in caso il biglietto sia in formato digitale impostate la spedizione tramite TicketOne.

A questo punto, se siete entrati nella piattaforma, dovete inserire il vostro IBAN per l'accredito del denaro sul conto corrente bancario in caso di vendita del biglietto. Cliccate su Salva e nella pagina successiva potrete inserire finalmente il numero del biglietto.

Ora potrete accedere alla piattaforma utilizzando i vostri dati di accesso di TicketOne, nome utente o indirizzo email e Password . In alternativa, se non siete registrati su TicketOne, cliccate su Nuovo cliente? Registrati .

Nella pagina successiva, cliccate sul pulsante giallo Vendi i biglietti TicketOne . Per usare il servizio, dovrete consentire l'utilizzo dei Cookie, quindi in caso abbiate impostato il browser per non salvarli, dovrete acconsentirne il salvataggio cliccando sul pulsante Place Cookie .

Ora vedrete il costo del biglietto, le commissioni ed eventuale costo di spedizione, e se siete convinti cliccate su Acquista. A questo punto si aprirà una pagina che vi propone una polizza che tutela in caso di impossibilità a partecipare all'evento e, sulla destra, cliccate su Procedi con l'acquisto. In alto vedrete un timer che scorre, in quanto in genere avete un tempo limitato per procedere all'acquisto (in genere 10 minuti).

Ora dovrete effettuare l'accesso con il vostro account TicketOne e, in caso, registratevi come abbiamo visto qui sopra. Inserite il vostro indirizzo di spedizione e scegliete un metodo di pagamento, tra PayPal e carta di credito. In questo caso inserite i dati di pagamento, cliccate su Acquista ora e il biglietto sarà vostro!

Se si tratta di un biglietto fisico (lo vedete perché ci saranno dei costi di spedizione), dovrete aspettare che il venditore lo spedisca.