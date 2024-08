Un nuovo generatore IA di immagini gratuito e incredibile: come usare FLUX.1

Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion: fatevi da parte. C'è un nuovo modello IA per la creazione di immagini a partire da testo, FLUX.1 AI.

Ma cos'è e come funziona FLUX.1 AI? Andiamo a scoprirlo, perché questo modello, open source e sviluppato da ex membri del team di Stability AI, non solo è disponibile gratuitamente, ma per qualità delle immagini (anche con testi) è in grado di tenere testa a modelli come Midjourney v6.1.

Questo modello, che si propone quindi come un nuovo punto di riferimento nel settore delle immagini (e dell'arte) creata tramite IA, ha un'altra caratteristica: non è censurato. Quindi consente di generare immagini protette da copyright (ma non esplicite). Vediamo come funziona, quali sono le sue varianti e come usarlo gratuitamente.