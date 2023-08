Come funziona Gamma AI per creare presentazioni strabilianti!

Nel corso dell'ultimo anno abbiamo assistito a un grande incremento dei servizi basati sull'intelligenza artificiale in grado di creare contenuti da umani. Con questo intendiamo documenti di testo, presentazioni e immagini. E tra i servizi più interessanti ed evoluti troviamo Gamma AI. Gamma è un tool potentissimo che permette di creare diversi contenuti che di norma richiederebbero diverse giornate di lavoro. Tutto si basa sull'intelligenza artificiale, ormai matura per questo tipo di applicazioni. In questa guida vedremo come funziona Gamma AI. Nello specifico, vedremo come usare Gamma AI, come creare presentazioni e documenti in pochissimo tempo e con tanta personalizzazione grafica, ma vi ricordiamo che potete sfruttare anche ChatGPT per fare presentazioni.

Indice

Cos'è Gamma AI

Come potete vedere dalla galleria in basso, Gamma AI è un software basato sull'intelligenza artificiale che è in grado di creare contenuti di diverso tipo dal nulla. Le slide che vedete nella galleria in basso, ad esempio, sono state generate proprio con Gamma AI. Gamma AI si rivela particolarmente interessante perché è disponibile anche nella sua versione gratuita tramite il suo sito ufficiale, e offre una serie di interessanti opzioni per la creazione di contenuti. Andando a riepilogare ciò di cui è capace Gamma AI, il tool vi permette di creare presentazioni classiche suddivise in slide, testi, e contenuti testuali per il web. Un'altra funzionalità molto interessante di Gamma AI è quella che permette di modificare testi in maniera smart, incollare, rimodulare o parafrasare contenuti testuali da altre fonti. Nei paragrafi successivi vedremo come usare Gamma AI per creare presentazioni e testi.

Come creare presentazioni con Gamma AI

Abbiamo già menzionato nell'introduzione come una delle funzionalità più interessanti di Gamma AI consiste nella creazione di contenuti dal nulla, chiaramente basandosi su quanto l'intelligenza artificiale riesce a trovare in tutto il web in merito all'argomento che viene richiesto. In questo paragrafo andremo a vedere come creare presentazioni con Gamma AI, che poi è una delle funzionalità che più ci è piaciuta di tutto il tool. Quando parliamo di presentazioni intendiamo le classiche slide che potreste creare in PowerPoint per presentare contenuti di qualsiasi tipo di argomento, con immagini ed elementi grafici annessi. La prima cosa da fare per usare Gamma AI per creare presentazioni è accedere al suo sito ufficiale e creare un account. Dovrete quindi indicare il vostro indirizzo email e scegliere un password in fase di iscrizione. Al termine della procedura riceverete un'email di conferma di iscrizione a Gamma AI. Una volta iscritti potrete usare tutte le funzionalità del tool. Per creare dei contenuti basterà cliccare su Create new AI, e quindi scegliere Generate. A questo punto si aprirà una nuova pagina, dove dovrete scegliere se creare una Presentazione, un Testo o una Pagina web. Nel caso foste interessati a creare delle slide di presentazione allora vi basterà cliccare su Presentazione. A questo punto Gamma AI vi chiederà su quale argomento strutturare la presentazione. Dovrete indicarlo nella stringa di testo che viene proposta a schermo. Potrete indicare qualsiasi cosa, su qualsiasi argomento. Chiaramente, più sarete accurati nella descrizione e più la presentazione sarà attinente all'argomento che avete in mente. Dopo aver indicato l'argomento, Gamma AI vi fornirà una lista di sottotitoli, questi sono quelli scelti dall'intelligenza artificiale per ogni slide. Potete accettare o modificare tutti i punti stilati da Gamma AI per strutturare la presentazione. Una volta confermati i sottotitoli da assegnare a ciascuna presentazione dovrete scegliere il tema. Anche in questo Gamma AI è particolarmente ricca. Ci sono tanti temi tra cui scegliere, tutti molto curati. Vi sono anche temi basati sulle tonalità scure. Dopo aver scelto il tema potrete confermare e la generazione automatica delle slide partirà automaticamente. Le slide generate da Gamma AI contengono anche delle immagini attinenti al contenuto delle slide stesse. Questo rende le presentazioni generate particolarmente accurate e utilizzabili senza particolari modifiche. Dopo la generazione di tutte le slide potrete passare a modificare qualsiasi slide, in qualsiasi suo elemento. Potrete tanto modificare i testi quanto modificare gli elementi grafici o l'interfaccia delle slide. Una volta terminate le modifiche potrete presentare il contenuto direttamente dal sito ufficiale di Gamma AI, tramite il pulsante Present, oppure cliccare sui tre puntini in alto a destra, e poi scegliere Export per esportare la presentazione appena creata. Potrete esportare la presentazione in formato PDF o PowerPoint. Il file generato conterrà il badge Gamma AI, per rimuoverlo sarà necessario abbonarsi al profilo Pro che parte da 8€ al mese.

Come generare testi con Gamma AI