Dovete organizzare una cena un po' particolare e volete fare bella figura, oppure non avete tempo di fare la spesa al supermercato? Presto detto, con Glovo potete ordinare quello che volete, e in poco tempo farvela recapitare a casa. Ma come funziona Glovo? L'app è infatti semplicissima da usare, sia che dobbiate ordinare dei piatti a un ristorante, medicine a domicilio o qualunque altra cosa! Non perdiamo altro tempo e vediamo come usarla e come funzionano i pagamenti, oltre a ricordarvi come funziona Just Eat.

Indice

Come funzionano le consegne su Glovo

Glovo è un servizio a domicilio che vi consente di effettuare ordini a ristoranti, fast food, supermercati, farmacie o in generale qualsiasi cosa e farvelo spedire a casa. La piattaforma, che opera attraverso app per dispositivi mobili o sito Web, è nata nel 2015, e nel 2019 era già presente in 26 Paesi del mondo. Le consegne vengono effettuate tramite i rider, che in realtà sarebbero chiamati "glovers", fattorini che vanno a ritirare il prodotto e poi lo recapitano all'indirizzo. Il funzionamento è molto semplice: l'esercente (che Glovo chiama partner) riceve un ordine tramite l'app Glovo, che richiede un ritiro al rider più vicino o disponibile. Costui va a prendere il pacco e lo porta al cliente, che ha pagato nel momento dell'ordine, in poco tempo e a impatto zero sull'ambiente. Semplice, vero? Vediamo come usare l'app o il sito in caso vogliate effettuare un ordine, ricordandovi che con Glovo avete tre opzioni: acquistare qualcosa da un ristorante o un negozio selezionando una categoria, inviare qualcosa, selezionando un punto di ritiro e di consegna, chiedete qualcosa (Di tutto e di più), descrivete qualcosa che volete. I costi di consegna variano a seconda di quello che ordinate, e include anche una percentuale (10%) del valore dell'ordine. Cibo Per prima cosa, dovete installare l'app Glovo (o andare sul sito) e registrarvi. Nel primo caso, scaricate l'app a seconda del vostro dispositivo, Android o iOS, e avviatela. Concedete l'accesso alla posizione e scorrete le pagine introduttive toccando Avanti, poi abilitate le notifiche. Infine, arrivate alla pagina per effettuare l'accesso o la registrazione. Potete scegliere se creare un account con la vostra email cliccando su Registrati con l'email o utilizzando il vostro account Facebook, Google o Apple (solo da iPhone e iPad). Se optate per l'email, toccate Registrati con l'email e nella pagina seguente inserite il vostro nome, email e create una password forte di almeno otto caratteri. Dopodiché, toccate Registrati.

Da sito, la procedura è la stessa: inserite nome, email e password e toccate Registrati con l'email (non sono disponibili i pulsanti per accedere con Facebook, Google o Apple). Se volete, potete inserire il vostro metodo di pagamento toccando il vostro profilo e poi la sezione Gestisci i metodi di pagamento e aggiungete una carta di credito/debito o un metodo di vostra scelta. Poi tornate nella schermata principale e impostate l'indirizzo di consegna. Ora siete pronti a effettuare il vostro primo ordine. L'App Glovo vi mostrerà una schermata con le icone dei servizi disponibili, tra cui Farmacie, Cibo, Spesa, Shopping, Drinks&Bevande, Spedizioni Express, Dolci&Gelati e altro. Se volete del cibo, toccate Cibo e nella pagina seguente vi verranno indicati i ristoranti nelle vostre vicinanze o potete cercarne uno di vostra scelta inserendo il nome nel campo di ricerca. Toccate il ristorante di vostra scelta e vi verrà mostrato il menu. A questo punto scegliete i piatti di vostro gradimento tra quelli elencati toccando su ognuno di loro e poi su Aggiungi. Quando siete soddisfatti, toccate Ordina. Qui vi verrà mostrato un riepilogo del vostro ordine e potete scegliere se pagare subito o in contanti. Nel primo caso, dovrete toccare Seleziona un metodo di pagamento e scegliere tra carta di credito/debito (Visa, MasterCard e American Express), PayPal, Apple Pay e Google Pay, mentre nel secondo toccate Paga in contanti. Infine, dovete inserire i dettagli per la consegna e toccare Conferma l'ordine. A questo punto, vi verranno indicati i tempi di consegna, l'ordine verrà inviato all'esercente e un rider disponibile prenderà in carico il ritiro e poi il recapito al vostro domicilio. A destinazione, potrete ritirare il pacco e, se avete scelto di pagare in contanti, dare il dovuto. Supermercati Ma Glovo non si limita a portarvi solo il pranzo o la cena. Il servizio infatti porta di tutto (la società è nata in Spagna ed è partita con una sola scelta: Quiero, qualsiasi cosa). Se volete farvi portare la spesa a casa, non dovete fare altro che seguire la stessa, semplicissima procedura per il cibo. Avviate l'app e toccate il riquadro Spesa. A questo punto vi verranno mostrati i supermercati intorno a voi, o potete cercarne uno scrivendo il nome direttamente nel campo di ricerca. Trovato il supermercato che cercate, toccate la bolla corrispondente e potrete scegliere i prodotti da comprare. Selezionate la categoria e poi toccate il prodotto di vostro gradimento. Per aggiungerlo al carrello, toccate Aggiungi e, quando avete preso tutto quello di cui avete bisogno, toccate Ordina. Ora, come abbiamo visto per il cibo, scegliete il metodo di pagamento toccando Seleziona un metodo di pagamento o Paga in contanti e toccate Conferma l'ordine. Come per il cibo, vi verranno indicati i tempi di consegna, il rider disponibile effettuerà il ritiro e vi porterà la spesa a casa, e se avete scelto il pagamento in contanti dovrete pagarlo sul posto. Farmacia

In caso vogliate effettuare un ordine di prodotti farmaceutici, Glovo è in grado di accontentarvi. Le farmacie partner di Glovo offrono attrezzature mediche e prodotti per la vita di tutti i giorni, come prodotti dimagranti, alimenti biologici, mascherine sanitarie, preservativi, prodotti per la cura dei capelli e l'igiene orale e prodotti per la cura personale per donne incinte e bambini, oltre a profumi, prodotti per la cura della pelle e set regalo. Per effettuare un ordine, la procedura è sempre la stessa. Avviate l'app e toccate Farmacia. A questo punto scegliete la farmacia che preferite tra quelle nei dintorni o scrivete il nome nel campo di ricerca. Scegliete la Categoria del prodotto e poi il prodotto di vostro interesse. Toccate Aggiungi per aggiungere il prodotto al carrello e quando avete finito toccate Ordina. Controllate le informazioni relative all'ordine e all'indirizzo, scegliete il metodo di pagamento e toccate Conferma l'ordine. Di tutto di più Ma con Glovo non siete limitati a ordinare cibi al ristorante o alle funzioni sopra esposte. Tra i pulsanti a disposizione c'è infatti Di tutto e di più, che vi consente di effettuare un ordine personalizzato e chiedere a Glovo di comprarvi qualsiasi cosa nei dintorni, e l'app cercherà per quanto possibile di soddisfare la vostra richiesta. Mettiamo per esempio che abbiate bisogno di una colla a presa rapida e non sappiate dove andare a prenderla. Avviate l'app, toccate Di tutto e di più e vedrete una casella di testo. Qui scrivete quello di cui avete bisogno, e potete persino aggiungere un'immagine toccando l'icona relativa in basso a destra. A questo punto selezionate una foto e allegatela alla richiesta in modo da essere ancora più precisi. Toccate Avanti ed effettuate una scelta tra le opzioni disponibili, poi toccate Seleziona un metodo di pagamento o Paga in contanti, toccate Conferma e il rider vi consegnerà il pacco. Spedizioni Express Infine, altro modo di utilizzare Glovo è per spedire oggetti o documenti da un luogo all'altro della vostra città. Potete usarlo per inviare documenti

consegnare le chiavi

inviare un vestito o un accessorio da un vostro amico

recuperare un piatto da un parente

farvi portare un oggetto qualsiasi Per utilizzare la funzione, avviate l'app e, se attiva, toccate la bolla Spedizioni. Ora toccate la voce Dicci, che cosa hai bisogno di trasportare? per inserire quello che volete inviare o ricevere. Toccate il pulsante Salva e vi verrà chiesto dove bisogna ritirare il prodotto toccando Da dove? e dove consegnarlo toccando Dove?. Toccate Conferma indirizzo e scegliete il metodo di pagamento toccando Seleziona un metodo di pagamento. Infine, potete decidere quando volete effettuare l'operazione, se appena possibile o programmarla a una data e un orario specifici e toccate Conferma l'ordine.

Come funziona Glovo Prime

Con Glovo avete la possibilità di farvi portare a casa o spedire qualsiasi cosa pagando ogni volta per la prestazione, senza abbonamenti o vincoli di nessun tipo, ma se utilizzate spesso l'app forse potreste prendere in considerazione il servizio Glovo Prime. Il piano, che prevede il pagamento di 5,99 euro al mese, vi consente consegne gratuite illimitate (con alcuni paletti), nessun supplemento per il maltempo o di notte e anche di usufruire di diversi vantaggi. Nello specifico, quando fate un ordine, assicuratevi che il negozio dove lo effettuate abbia il logo GLOVOPRIME, e questo vi consente la spedizione gratuita per ordini sopra i 10 euro o 20 euro per quanto riguarda le grandi catene di supermercati. I negozi possono essere di qualsiasi categoria, ma sono escluse le Spedizioni e Di tutto e di più. In caso il negozio non mostri il logo GLOVOPRIME, dovrete pagare come al solito la spedizione. Se siete interessati, attivare Glovo Prime è facilissimo. Avviate l'app o andate sul sito e toccate l'icona con le monete in alto a destra, o in alternativa toccate la sezione Il mio account e poi la voce Glovo Prime. Toccate la voce Inizia la prova gratuita e inserite i vostri dati di pagamento, in caso non siano già stati impostati e toccate Attiva. Glovo vi invierà un'email che vi informa dell'attivazione del servizio, e potrete beneficiare dei suoi vantaggi per 30 giorni. Il rinnovo di Glovo Primi è automatico, ma se volete disattivarlo basta tornare alla voce Il mio account e cancellare l'abbonamento, ma ricordatevi di farlo due giorni lavorativi o più prima del rinnovo del servizio, in modo da essere sicuri di non vedervi addebitare il costo del mese successivo.

Come funziona il pagamento su Glovo

Se volete sapere come funziona il pagamento su Glovo, sappiate che la piattaforma accetta diversi metodi di pagamento, sia digitali che in contanti. Dopo aver effettuato un ordine o impostato una spedizione, la piattaforma infatti vi propone di scegliere un metodo di pagamento o di pagare in contanti. In caso optiate per la prima alternativa, pagherete subito e potrete scegliere tra carta di credito (Visa, Mastercard o American Express), carta di debito, PayPal, Apple Pay e Google Pay. Se invece preferite pagare in contanti, pagherete direttamente al rider che vi porta il prodotto ordinato. Più facile di così! In caso invece siate abbonati a Glovo Prime, dovrete impostare un metodo di pagamento e la società vi addebiterà automaticamente ogni mese il prezzo della sottoscrizione.

Domande e risposte

Cosa succede se Glovo non arriva? In caso di problemi con l'ordine, potete contattare l'assistenza Glovo a qualunque ora dall'app. Andate nel vostro profilo e poi sulla sezione Aiuto, dove potete parlare in tempo reale con un operatore.