L'aggregatore di notizie di Google non è solo un'app gratuita estremamente semplice da usare, ma anche molto versatile, in quanto disponibile da app omonima, sito Web e, in una sua versione leggermente diversa, anche da app Google, browser Chrome e, per Android, Feed (anche se in questo caso di chiama Discover). Vediamo quindi cos'è e come funziona Google News, da telefono Android, iPhone e PC.

Se cercate un'app che non solo sia in grado di offrirvi una rassegna stampa sempre aggiornata con le notizie del momento, ma che lo faccia anche in maniera personalizzata per quanto riguarda i vostri argomenti preferiti, Google News potrebbe essere lo strumento che fa per voi.

Cos'è Google News

Lanciato nel 2002 come servizio online e nel 2006 come app, il servizio è non solo in grado di tenervi aggiornati sugli argomenti più importanti, locali e da tutto il mondo, ma anche di selezionare le notizie che reputa più interessanti per voi, sia in base alle vostre preferenze che alla cronologia di navigazione.

Su Google News potete infatti impostare argomenti, località o siti, per esempio Smartworld, Musica o Milano, e avrete una sezione dedicata alle notizie personalizzate, Per te, o di eventi avvenuti nelle vicinanze.

L'app per come è strutturata nel momento in cui scriviamo è stata introdotta nel 2018, dopo aver ricevuto un aggiornamento importante e nuove funzionalità per la selezione dei contenuti.

Ma come ben sappiamo a Google piace avere servizi che offrono funzionalità simili, e quindi da dispositivi mobili non avete solo l'app Google News come aggregatore di notizie (e i suoi widget), ma anche Discover.

Questa è uno strumento completamente separato da Google News, che raccoglie le notizie in base alle vostre indicazioni di interesse (oltre ad altre informazioni raccolte dall'algoritmo, come la posizione). Lanciato sempre nel 2018, Discover utilizza infatti l'intelligenza artificiale (e la vostra attività sul Web, che dev'essere attiva) per offrirvi gli argomenti che vi possano appassionare maggiormente, ed è stata introdotta in sostituzione di Google Feed.

Se quindi il modo più vistoso per accedere alle notizie di Discover è attraverso il feed Home (solo Android), da telefoni Android o iPhone potete utilizzare lo strumento anche da app Google o tramite il browser Chrome.

Chiarito questi dettagli, vediamo come funziona Google News su Android, iPhone o PC.