Indice

Come funziona Hinge?

Quanto costa Hinge?

Vantaggi: inviare like illimitati, scoprire chi è interessato a voi, identificare istantaneamente chi ha lasciato i "like", avrete più opzioni per personalizzare le vostre preferenze. Ecco i prezzi:

HingeX

Vantaggi: inviare like illimitati, scoprire chi è interessato a voi, identificare istantaneamente chi ha lasciato i "like", avrete più opzioni per personalizzare le vostre preferenze, potrete utilizzare la funzione "Fai subito colpo" per catturare l'attenzione, otterrai like prioritari per aumentare le vostre possibilità di Match, avrete la possibilità di visualizzare i profili in base a ulteriori criteri come la posizione, l'attività degli utenti e molte altre opzioni.