Cos'è e come funziona Hive, l'ultimo social anti - Twitter

Da quando Twitter è stato acquistato da Elon Musk, sempre più utenti hanno pensato a un'alternativa, ed è per questo che potreste chiedervi cos'è e come funziona Hive Social.

L'app social, ha infatti accolto molti delusi dalla piattaforma di microblogging non solo quelli non condividono le scelte del miliardario per principio, ma chi è stato danneggiato dal punto di vista dell'utilizzo, come per la "democratizzazione" di Twitter Blue, lo stop ai client di terze parti e, recentemente, il blocco della visione dei tweet ai non iscritti.

Se anche voi vi riconoscete in queste tipologie di utenti o siete semplicemente curiosi, forse potreste dare al social Hive una possibilità: vediamo quindi come usarlo oltre a ricordarvi il nostro approfondimento sulla privacy in Mastodon, un'altra app molto utilizzata dagli esuli di Twitter.