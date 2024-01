Nei paragrafi che seguono andremo a vedere come funziona una delle piattaforma più utilizzate e valide del settore: HomeExchange . Se vi abbiamo incuriosito e state ancora leggendo, allora ritagliatevi un po' del vostro tempo da dedicare alla lettura. Non solo, vi consigliamo anche di accedere alla piattaforma e di registrarvi, proprio mentre vi spieghiamo come si fa. In questo modo riuscirete a farlo senza il rischio di commettere qualche errore nella procedura. Nel giro di poco potrete vedere come funziona il sito e se fa al caso vostro. Che ne dite, siete pronti per iniziare?

Sapete che potete ottenere un alloggio gratis mettendo a disposizione la vostra casa ad altri viaggiatori? Esatto, stiamo parlando di scambiare casa . Se ne avete sentito parlare, ma non siete sicuri di cosa si tratta, questa guida che abbiamo scritto proprio per voi vi sarà particolarmente utile.

Vi piace viaggiare e approfittate di ogni ponte o di ogni weekend per scoprire una nuova città? Vi piace programmare le vostre vacanze con tanto anticipo e pianificare fino all'ultimo dettaglio in modo da poter usare al meglio il tempo che avete a disposizione? Bene, se siete dei viaggiatori accaniti, nei prossimi paragrafi troverete delle informazioni che vi saranno sicuramente utili. Come avrete notato, viaggiare sta diventando sempre più costoso. I trasporti, vitto e alloggio , eventuali escursioni e visite hanno dei prezzi di volta in volta maggiori. Dunque, pianificare bene e prenotare con anticipo possono aiutare a contenere le spese, in particolare se avete un budget fisso da poter spendere.

Come funziona HomeExchange

Come dicevamo, HomeExchange è tra le piattaforme più conosciute e utilizzate dai viaggiatori che vogliono scambiare casa e alloggiare gratis quando partono per le vacanze. Siete curiosi di sapere come funziona? Scopriamolo subito insieme. Il sito accoglie numerosi utenti, che hanno effettuato la registrazione e che possono contattarsi a vicenda e accordarsi per scambiare casa e alloggiare gratis.

Dunque, HomeExchange funziona come una sorta di database, in cui vengono pubblicate tutte le case a disposizione, divise per località. La piattaforma accoglie utenti che si trovano in più di 130 Paesi diversi. Dopo la registrazione, che andremo a vedere nel prossimo paragrafo, potrete procedere a ricercare la località che vi interessa utilizzando l'apposito campo al centro della pagina principale, e vedere le abitazioni a disposizione. Cliccate su ogni annuncio pr vedere le caratteristiche della casa, i servizi, le foto, ecc. Quando trovare una che vi piace potrete inviare un messaggio al proprietario per vedere se è disponibile per uno scambio, se è interessato a viaggiare verso la città in cui voi vivete e avete la vostra casa. Lo scambio reciproco non è l'unico modo permesso dalla piattaforma. Potrete anche accordarvi con un utente, che metterà a disposizione la sua casa, senza che lui o lei venga ad alloggiare nella vostra.

In questo caso, l'altra persona riceverà dei Guest Point che potrà utilizzare per un altro viaggio in un altro momento.