Come ogni gigante del Web che si rispetti, anche Apple ha il proprio servizio di archiviazione online, iCloud, le cui funzioni e nomi di varianti potrebbero intimidire, almeno all'inizio. È quindi più che comprensibile chiedersi come funziona iCloud. Il servizio consente di effettuare il backup e la sincronizzazione di file, password, foto e dati delle app tra diversi dispositivi, oltre a soluzioni avanzate, per esempio per la gestione delle email. Andiamo quindi a scoprire le caratteristiche di iCloud, quali sono i vari piani e come usarlo sui nostri dispositivi, oltre a ricordarvi come fare il backup del Mac.

Cos'è iCloud

iCloud è il servizio di archiviazione online di Apple associato al vostro ID Apple che consente di effettuare il backup delle proprie foto, file, password e dati delle app oltre che di sincronizzarli tra vari dispositivi, proprio come avviene per i servizi di Google e Microsoft (Google Drive e OneDrive). In pratica, iCloud consente di archiviare quei dati su un server remoto, raggiungibile tramite connessione Internet da iPhone, iPad, Apple TV, Mac e persino PC Windows. E il fatto che siano sincronizzati significa che se scattate una foto su iPhone, per esempio, potrete vederla nell'app Foto sul Mac o sul vostro iPad. Per esempio, tra i dati salvati e le funzioni abbiamo: Contatti

Calendario

Note

Messaggi

Mail

Salute

Promemoria

Password

Foto

File

Wallet

Fitness+

Casa

Dov'è

Freeform

Comandi rapidi

Documenti di iWork, da Pages, Numbers, Keynote iCloud è anche uno strumento di condivisione. Grazie alla funzione potete infatti creare calendari condivisi, usare iCloud Drive per condividere e collaborare sui documenti (creati con Freeform, Pages, Numbers e Keynote), condividere la posizione con Dov'è, condividere i Promemoria, per esempio per le liste della spesa e, da iOS 16.1 in poi, condividere una libreria di foto per invitare le persone a partecipare e aggiungere foto o video. Inoltre iCloud offre un livello di protezione dei dati avanzato, sia tramite crittografia che autenticazione a due fattori, per assicurarvi che solo voi possiate accedere ai vostri dati.

Quanto costa iCloud

Abbiamo visto cos'è iCloud e quali sono i servizi che mette a disposizione degli utenti, ma quanto costa? Nella sua versione gratuita, iCloud offre un account email e 5 GB di spazio di archiviazione, oltre alla rete Dov'è, che consente di tracciare la posizione del vostro dispositivo Apple in caso di smarrimento o furto, e oltre a monitorarlo, vi consente anche si bloccarlo da remoto o cancellare i dati in esso contenuti. Per ulteriore spazio di archiviazione e funzioni aggiuntive, è necessario abbonarvi a iCloud+. Vediamo ora quali sono i diversi piani di iCloud+ e le altre funzioni o piani legati a iCloud. iCloud Plus iCloud+ è il piano a pagamento di iCloud che oltre a permettere di aumentare lo spazio di archiviazione online offre ulteriori funzionalità, come Nascondi la mia email (che permette di nascondere la vostra email quando vi registrate a una piattaforma creando indirizzi di posta univoci e casuali che inoltrano alla vostra email), Dominio personale (un indirizzo di posta elettronica che utilizza il vostro nome di dominio, invece di icloud.com), Relay privato (un servizio tipo VPN che navigando su Safari sostituisce il vostro indirizzo IP con uno da una gamma di indirizzi anonimi basati sulla vostra regione geografica, oltre a proteggere il traffico non crittografato) e Video sicuro di HomeKit (che permette di salvare i filmati delle telecamere connesse all'app Casa, il servizio di domotica di Apple). iCloud+ offre tre livelli di abbonamento, che differiscono per spazio di archiviazione e poco altro, oltre ovviamente al prezzo. iCloud+ 50 GB offre 50 GB di spazio di archiviazione e permette di connettere una videocamera con la funzione Video sicuro di HomeKit, al prezzo di 0,99 euro al mese

offre 50 GB di spazio di archiviazione e permette di connettere una videocamera con la funzione Video sicuro di HomeKit, al prezzo di al mese iCloud+ 200 GB offre 200 GB di spazio di archiviazione e permette di connettere cinque videocamere con la funzione Video sicuro di HomeKit, al prezzo di 2,99 euro al mese

offre 200 GB di spazio di archiviazione e permette di connettere cinque videocamere con la funzione Video sicuro di HomeKit, al prezzo di al mese iCloud+ 2 TB offre 2 TB di spazio di archiviazione e permette di connettere un numero illimitato di videocamere con la funzione Video sicuro di HomeKit, al prezzo di 9,99 euro al mese Per eseguire l'upgrade a iCloud+, o a un piano diverso di iCloud+, su iPhone andate nelle Impostazioni (icona a forma di ingranaggio), toccate il vostro nome in alto, toccate iCloud e selezionate Gestisci spazio account. Ora toccate Modifica piano di archiviazione e, per eseguire l'upgrade scegliete la quantità di spazio che desiderate e seguite le istruzioni, mentre per eseguire il downgrade toccate Opzioni downgrade e seguite le istruzioni. iCloud Famiglia In famiglia è la funzione di Apple che consente di condividere tra un massimo di sei persone della propria famiglia musica, film, programmi TV, app, libri, abbonamenti e, tra questi, iCloud+. Se avete configurato In famiglia, quindi, potete scegliere di condividere l'abbonamento a iCloud+ con i vari componenti. In questo modo ognuno potrà avere accesso allo spazio su iCloud del vostro abbonamento, e potrete scegliere quali cartelle condividere e quali mantenere private. I membri della famiglia potranno accedere alle funzioni di iCloud+, come il Relay privato su Safari, gli indirizzi email personali di Nascondi la mia email, i domini email personalizzati (fino a tre per membro della famiglia) e HomeKit Video sicuri per archiviare i video delle videocamere di sicurezza. Per aggiungere iCloud+ ai membri della famiglia, dovete aver già impostato la funzione, poi andate, su iPhone o iPad, su Impostazioni, toccate il vostro nome in alto, toccate In famiglia e selezionate Spazio iCloud. Su Mac, cliccate sul menu Apple in alto a sinistra, selezionate Impostazioni di sistema, nella barra di sinistra cliccate su Famiglia. Poi a destra cliccate su Abbonamenti, selezionate iCloud+ e infine cliccate su Condividi con la famiglia. È importante notare che se un membro della famiglia dovesse avere un abbonamento già attivo, potrà scegliere se passare a quello della famiglia o mantenere il suo comunque accedendo a quello che voi condividete. Apple One iCloud+ è anche incluso nei pacchetti Apple One, una soluzione che include fino a cinque servizi di Apple in un piano unico, tra cui ovviamente il servizio di archiviazione a pagamento. I piani Apple One disponibili sono tre versioni, come i piani di iCloud+: Apple One Individuale, che include iCloud+ 50 GB, tv+, Music e Arcade a 16,95 euro al mese, Apple One Famiglia, che include iCloud+ 200 GB, tv+, Music e Arcade, e consente di condividere il piano con tutta la famiglia, a 22,95 euro al mese e Apple One Premium, che include iCloud+ 2 TB, tv+, Music, Arcade e Fitness+, e consente di condividere il piano con tutta la famiglia, a 31,95 euro al mese.

Come funziona iCloud Drive

Quindi ci sono iCloud e iCloud+, ma Apple ha creato un po' di confusione con iCloud Drive, e vi potreste chiedere cosa sia. In realtà è molto semplice, in quanto iCloud Drive altro non è che il sito Web di archiviazione online di Apple dove troverete i vostri dati, file, foto e documenti che avete deciso di archiviare, proprio come i siti Google Drive, OneDrive o Dropbox. iCloud Drive è presente anche all'interno del Finder sul Mac e dell'app File sul vostro iPhone o iPad, oltre che essere accessibile anche da Windows, e consente di sincronizzare automaticamente i documenti nel cloud non appena apportate modifiche. Un enorme vantaggio di iCloud Drive su un Mac è che dispone di una funzione automatica per risparmiare spazio di archiviazione, caricando automaticamente i file inutilizzati sul cloud e rendendoli immediatamente disponibili in caso doveste averne bisogno. Per accedere a iCloud Drive da Web, aprite il browser e andate a questo indirizzo. Inserite i vostri dati di accesso, ID Apple e password e arriverete di fronte a un'interfaccia che ricorda molto quella di un iPhone o iPad, con icone facilmente riconoscibili e tutte le informazioni base accessibili a colpo d'occhio. A sinistra in alto avete il vostro nome e ID Apple, a destra le icone delle app e i dati delle varie applicazioni, come Foto, Pages, Note, Mail, Dov'è e altri. In basso, trovate i dati riguardanti il vostro piano, lo spazio di archiviazione utilizzato e Recupero dati, una funzione per recuperare file eliminati da iCloud Drive o da altre app entro 30 giorni dalla loro eliminazione oppure per ripristinare una versione precedente dei Contatti, del Calendario, dei Segnalibri di Safari o dell'Elenco lettura.

Come funziona iCloud Foto

iCloud Foto, o Foto di iCloud, è il servizio di iCloud che consente di caricare le vostre foto sui server di Apple e di accedervi da tutti i dispositivi della mela associati allo stesso ID Apple. Foto organizza le immagini e i video in ordine temporale, oltre a creare dei video automatici per determinati momenti o soggetti e a taggare ricordi e persone per permettervi di ritrovare in un attimo un momento specifico, un famigliare o un amico. La funzione è ottima per una serie di motivi, come tutti i servizi associati a iCloud. Prima di tutto, vi consente di sincronizzare le foto e i video su iPhone, iPad o Mac in modo da avere sempre gli stessi contenuti a disposizione. Inoltre offre una pratica soluzione di backup, per essere sicuri di non perdere mai niente, e per finire vi consente persino di risparmiare spazio sul dispositivo, in quanto conserverà le foto a piena risoluzione sul cloud e solo le miniature sul dispositivo, e le scaricherà solo quando vorrete vederle o comunque ci cliccherete sopra per metterle in primo piano. Per attivare Foto di iCloud, su iPhone e iPad dovete toccare le Impostazioni (icona a forma di ingranaggio nella Home o nella Libreria), poi il vostro nome in alto e successivamente iCloud. Toccate Foto e attivate il pulsante di fianco a Sincronizza questo iPad / iPhone. Su Mac, cliccate sul menu Apple in alto a sinistra e selezionate Impostazioni di sistema. Successivamente cliccate su ID Apple, poi a sinistra su iCloud e selezionate Foto. Infine, attivate il pulsante di fianco a Sincronizza questo Mac. Foto di iCloud può essere accessibile anche da PC Windows, da sito Web o direttamente scaricando iCloud per Windows. Dopo averlo installato, aprite l'app ed effettuate l'accesso con il vostro ID Apple. Poi di fianco a Foto cliccate su Opzioni e mettete la spunta a Foto di iCloud. Cliccate su Fine e poi su Applica.

Come funziona iCloud Mail

iCloud vi consente di creare un indirizzo Mail per inviare e ricevere email su tutti i dispositivi. Con il piano base, l'indirizzo sarà del tipo [nome]@icloud.com, mentre con iCloud+ potrete configurare un dominio email personalizzato. Quando create un indirizzo email iCloud, tutti i messaggi inviati o ricevuti verranno archiviati nel cloud invece che localmente sul dispositivo, ma ovviamente saranno sincronizzati e potrete vederli dall'app Mail su iPhone, iPad o Mac, o dalla funzione apposita sul sito iCloud.com. Configurare Mail di iCloud Per creare un indirizzo email di iCloud, su iPhone o iPad selezionate Impostazioni (l'icona a forma di ingranaggio nella Home o nella Libreria app), toccate il vostro nome in alto e toccate iCloud. Toccate Mail di iCloud (o Mail) e seguite le istruzioni per creare un indirizzo Mail di iCloud. Su Mac, cliccate sul menu Apple in alto a sinistra e selezionate Impostazioni di sistema. Poi cliccate sul vostro nome in alto e successivamente su iCloud. Cliccate su Mail di iCloud e attivate il pulsante di fianco a Sincronizza questo Mac. Ora seguite le istruzioni per creare un indirizzo Mail di iCloud. Se siete abbonati a iCloud+, potete usare un nome di dominio personalizzato che già possedete per personalizzare il vostro indirizzo email iCloud o acquistare un nuovo dominio. Potete usare fino a cinque domini personalizzati, con un massimo di tre indirizzi email personalizzati per dominio, ma tenete presente che non potete usarlo come indirizzo email per un altro ID Apple. Per crearlo, dovete avere l'autenticazione a due fattori attivata e un indirizzo email principale di Mail di iCloud già configurato. A questo punto, potete crearlo andando nelle Impostazioni del dispositivo, cliccando sul vostro nome, poi su iCloud e poi o su Mail di iCloud e poi sul tasto Opzioni di fianco a Dominio email personalizzato o direttamente su Dominio email personalizzato in basso. Cliccate su Continua per aprire una finestra di iCloud.com nel browser. In alternativa, potete fare direttamente tutto da iCloud.com cliccando sull'icona con 12 quadratini in alto a destra e poi selezionando Dominio email personalizzato. Cliccate su Usa un dominio di tua proprietà e scegliete Solo tu, se siete gli unici a usare il dominio, o Tu e altre persone, se condividete il dominio con amici o membri della famiglia (fino a cinque). In questo caso, potrete configurare gli indirizzi email individuali durante la configurazione (se non fanno parte del gruppo In famiglia, dovranno accettare l'invito). Inserite il nome del dominio e cliccate su Continua. Ora se volete condividere il dominio cliccate su Aggiungi persone, inserite il numero di telefono o l'indirizzo email della persona che desiderate aggiungere, quindi cliccate su Continua. Ora aggiungete un indirizzo email nel campo sotto al nome della persona (massimo tre indirizzi email attivi per dominio) e cliccate su Aggiungi indirizzo/i email. A ciascuno degli indirizzi email verrà inviata un'email di verifica, su cui le persone dovranno cliccare per attivarlo (voi potrete visualizzare l'avvenuta verifica sopra ogni indirizzo email). A questo punto, potete configurare il dominio. Potreste dover accedere al vostro registrar di dominio per aggiornare automaticamente i record DNS o farlo manualmente. Scegliete un indirizzo email predefinito da usare quando inviate Mail di iCloud e ora potete importare in Mail di iCloud i messaggi email esistenti dal provider precedente. Per farlo, cliccate su Importa ora e seguite le istruzioni per accedere al vostro account email precedente. A procedura completata, i messaggi importati saranno visibili in una cartella di Mail di iCloud con il nome del vostro indirizzo email, con le eventuali sottocartelle. Nascondi la mia email In questa guida abbiamo parlato più volte della funzione Nascondi la mia email. Riservata a chi sottoscrive un abbonamento iCloud+, Nascondi la mia email permette di creare indirizzi email unici e casuali da utilizzare per le app, i siti web e altro che offrono l'accesso tramite Apple ID e se preferite non inserire il vostro vero indirizzo email. Per attivarla, da iPhone e iPad toccate l'icona Impostazioni, toccate il vostro nome e poi iCloud. Qui cliccate su Nascondi la mia email. In alternativa, potete accedervi da Mac cliccando sull'icona Apple in alto a sinistra sullo schermo, selezionando Impostazioni di sistema, il vostro nome in alto, iCloud e poi cliccando su Nascondi la mia email. Infine, potete attivarla dal sito iCloud.com, effettuare l'accesso, cliccare sull'icona con 12 quadrati in alto a destra e selezionare il pulsante Nascondi la mia email. La pagina Nascondi la mia email mostra tutti gli indirizzi casuali che avete già utilizzato con la funzione Accedi con Apple. Toccate un indirizzo che desiderate riutilizzare per nascondere il vostro vero indirizzo email e confermate che volete inoltrare le email al vostro vero indirizzo di posta elettronica. Potete anche selezionare Crea nuovo indirizzo (il tasto "+") per generare una nuova email, che potrete confermare cliccando su Continua o rifiutare cliccando su Usa indirizzo diverso.

Dopo aver selezionato un indirizzo, potete copiarlo o inserire una nota per aiutarvi a ricordarlo, cliccate su Salva e potrete riutilizzarlo quando dovete creare un nuovo account. Come abbiamo anticipato, tutte le email inviate a questo account verranno inoltrate al vostro indirizzo effettivo, ma potete disattivarlo quando volete selezionando l'indirizzo casuale e cliccando su Disattiva l'indirizzo email.

Come funziona Relay privato

Un'altra funzione di iCloud+ (quindi il piano a pagamento) a cui abbiamo accennato è Relay privato, che se navigate da Safari vi consente di nascondere il vostro indirizzo IP. Per abilitarlo, potete operare dal sito di iCloud, cliccando sull'icona con 12 quadrati in alto a sinistra e poi selezionando Relay privato. In alternativa, da iPhone, aprite le Impostazioni, toccate il vostro nome in alto, selezionate iCloud e toccate Relay privato. Da Mac è simile, cliccate sul menu Apple in alto a sinistra, selezionate Impostazioni di sistema, cliccate sul vostro nome, poi cliccate su iCloud e infine su Relay privato. Attivate il pulsante di fianco a Relay privato. In basso, avete due opzioni. Mantieni posizione generica utilizza un indirizzo IP basato sulla vostra posizione complessiva in modo da poter comunque vedere i contenuti locali quando usate Safari. Scegliete invece Paese e fuso orario per utilizzare un indirizzo basato su una località molto più ampia e derivata dal vostro Paese e fuso orario. Ora potete navigare sul Web su Safari e generalmente dovrebbe funzionare tutto bene. Se dovessero esservi problemi, potete disattivare Relay privato anche solo per alcune reti. Per farlo, da iPhone e iPad, cliccate sulle Impostazioni, selezionate Wi-Fi e toccate il simbolo con la "i" nel cerchio di fianco a una rete. In basso, disattivate Limita tracciamenti indirizzo IP. Allo stesso modo, su iPhone, potete disattivare l'inoltro privato per qualsiasi connessione cellulare. Andate nelle Impostazioni, toccate Cellulare, selezionate Opzioni dati cellulare e disattivate l'interruttore accanto a Limita tracciamenti indirizzo IP.

Come funziona iCloud

Ora che abbiamo visto tutte le funzioni di iCloud, vediamo come usarlo sui vari dispositivi, iPhone,Mac,telefoni o tablet Android e PC Windows. Come funziona iCloud su iPhone

Usare iCloud su iPhone o iPad è semplicissimo. Tutto quello che dovete fare è attivare la voce relativa durante la configurazione iniziale o, successivamente, toccando l'icona Impostazioni, poi il vostro nome in alto e infine su iCloud. Qui potete scegliere e configurare le app che utilizzano iCloud sotto la voce omonima, tra cui Foto, iCloud Drive e Password. Se volete vedere tutte quelle disponibili, toccate la voce Mostra tutto e attivate i pulsanti relativi alle app che vi interessano. Molto probabilmente, vorrete attivare Calendario, Contati, Messaggi e altre app integrate. Poi toccate il tasto indietro ("<") in alto e scegliete se effettuare il backup del dispositivo su iCloud cliccando su Backup iCloud e attivando il pulsante di fianco a Esegui il backup di iPhone / iPad. In alto, potete sempre controllare lo spazio disponibile su iCloud, diviso tra Foto, Backup, Documenti, Messaggi e altre app che occupano più spazio. In caso voleste acquistare un piano iCloud+, cliccate su Gestisci il tuo piano e selezionate una delle opzioni disponibili, e se volete condividere lo spazio con la famiglia, cliccate sulla voce Condividi con la famiglia. Per accedere allo spazio di iCloud, basta aprire l'app File e toccare la voce iCloud Drive. Tutto quello che salverete o modificherete in questa cartella (e nelle cartelle in essa contenute) sarà sincronizzato su iCloud.

Come funziona iCloud su Mac

Sul Mac, iCloud funziona in modo molto simile a iPhone o iPad. Vediamo come usarlo. Cliccate sull'icona del menu Apple in alto a sinistra sullo schermo e selezionate Impostazioni di sistema. Ora cliccate sul vostro nome in alto e selezionate iCloud. Per attivarlo, cliccate su Inizia a utilizzare iCloud, inserite il vostro ID Apple e la password per attivarlo. Come su iPhone, potete scegliere le app che possono accedervi sotto App che utilizzano iCloud, cliccando poi su Mostra tutte per visionare la lista completa. La schermata è molto simile, con in alto lo spazio utilizzato dai vostri dati su iCloud, che potrete tenere sotto controllo cliccando sul pulsante Gestisci. Qui potrete vedere le app e i servizi, e quanto spazio utilizzano, al limite eliminando i dati. Quando avete finito, cliccate sul pulsante Fine, mentre se volete modificare piano di archiviazione e passare a iCloud+, cliccate sul pulsante Modifica piano di archiviazione in alto. Se volete accedere ai file su iCloud Drive, aprite il Finder (l'icona a forma di faccina nel Dock) e, nel pannello di sinistra, selezionate sotto la voce iCloud Drive. Qui troverete le cartelle e i file sincronizzati, e aggiungendo file o cartelle li potrete trovare su tutti i dispositivi associati allo steso ID Apple. Come funziona iCloud su Android Se volete sapere come funziona iCloud su Android, sappiate che Apple non ha mai rilasciato un'app per i dispositivi del robottino che permettesse di sincronizzare i propri dati su iCloud Drive. Allo stato attuale, quindi, l'unico modo per accedere a iCloud da Android è utilizzare il sito di iCloud Drive da browser. Questo non vuol dire però che non possiate utilizzare alcuni dei servizi della piattaforma. Per Apple Musica, c'è fortunatamente l'app per Android, quindi potrete trovare tutte le vostre playlist e canzoni preferite. Per sincronizzare i contatti di iCloud, aprite il sito web di iCloud sul browser del PC o Mac, selezionate Contatti e cliccate sull'icona a forma di ingranaggio in basso a sinistra. Ora cliccate su Esportazione vCard. Ora andate sulla pagina dei contatti di Google, effettuate l'accesso e cliccate sulle tre linee orizzontali in alto. Selezionate Importa e recatevi sul file scaricato in precedenza. Date conferma. Se volete visualizzare il calendario di iCloud su Google Calendar, aprite il sito web di iCloud sul vostro browser, selezionate il calendario, cliccate sull'icona del Wi-Fi e successivamente mettete la spunta a calendario pubblico. Selezionate copia link e andate alla pagina di Calendar. Qui, vicino alla voce Altri calendari cliccate sul tasto "+", selezionate Da URL e incollate il link. Se volete recuperare le note, potete andare nell'app Impostazioni su iPhone e toccare Note. Qui selezionate Account e selezionate Aggiungi account. Selezionate il simbolo di Google ed effettuate l'accesso. Ora selezionate l'account Gmail e abilitate il pulsante di fianco a Note. Aprite l'app Note e cercate la voce riguardante Google, spostate le note che vi interessa sincronizzare in questa posizione e potrete accedervi da Gmail su Android, nella sezione Note. Come funziona iCloud su Windows Se volete utilizzare iCloud su un computer Windows, avete a disposizione due strumenti. Uno è il sito web di iCloud, che vi consentirà di accedere a tutte le funzioni di iCloud e l'altro, più limitato, è l'app ufficiale iCloud, disponibile sul Microsoft Store. Per usarla, installatela dal link indicato sul vostro PC e avviatela. Vi verrà chiesto di effettuare l'accesso con il vostro ID Apple, inserite email e password, oltre a eventuale conferma tramite autenticazione a due fattori. Successivamente, confermate i servizi che volete utilizzare, come iCloud Drive, Foto di iCloud e Segnalibri, in modo da poterli sincronizzare dal PC Windows su iCloud e quindi con i dispositivi Apple. Per Foto di iCloud e per i Segnalibri, potete effettuare ulteriori impostazioni, come visionare gli album condivisi. Cliccate su Opzioni di fianco a Foto e mettete la spunta di fianco a Foto di iCloud e Album condivisi.