Vorreste conoscere persone online? In questa guida scopriremo come funziona JAUMO, una dating app disponibile per Android e iOS.

Indice

Cos’è JAUMO?

JAUMO – disponibile per Android e iOS – è una dating app. Gli utenti possono utilizzare questa piattaforma per conoscere nuove persone, trovare amici e un partner. Come funziona? Dopo aver creato un account, dovrete semplicemente guardare gli altri profili e, quando troverete una persona interessante, schiacciare il cuoricino. In caso di compatibilità, potrete iniziare a chattare.

Come scaricare JAUMO gratis

Innanzitutto, dovete scaricare l'app ufficiale.

Android State utilizzando uno smartphone Android? Accendete il dispositivo e attivate wi-fi/connessione dati. Aprite Google Play Store, la piattaforma di distribuzione digitale. Utilizzando il campo di ricerca, individuate JAUMO e fate click su "Installa". Scarica da Play Store

iPhone e iPad Per scaricare JAUMO anche in un iPhone o iPad, aprite App Store. Toccate il pannello "Cerca" e digitate il nome dell'applicazione. Individuate il risultato corretto e fate click su "Ottieni". Scarica da App Store

Come creare un account su JAUMO

Subito dopo aver scaricato l'app, potete creare un account. Aprite JAUMO e fate click su "Iscriviti" (oppure "Iscriviti con Google"/"Iscriviti con Apple").

Come creare un account su JAUMO oppure accendere: il pulsante che permette di iscriversi con l'indirizzo e-mail (1), con Google (2) e quello per effettuare l'accesso (3).

Digitate il nome utente (che apparirà nel vostro profilo). Potete inserire il vostro nome reale, ma vi sconsigliamo di aggiungere altre informazioni private (ad esempio, il cognome).

Digitare un nome utente su JAUMO, la dating app per Android e iOS.

Per trovare qualcuno che abbia i vostri stessi interessi, indicate in quale genere vi identificate ("Sono un uomo", "Sono una donna" o "Sono non-binario"). Scegliete cosa state cercando: "Amicizia" oppure "Incontri". Ricordate che potrete modificare le preferenze in qualsiasi momento.

La schermata che permette di indicare cosa si sta cercando su JAUMO: Amicizia (nuovi amici online) o Incontri (un partner)?

Potete anche indicare cosa state cercando esattamente: "Relazione", "Qualcosa di leggero" o "Vediamo che succede".

La schermata di JAUMO "Cosa stai cercando esattamente" e le tre possibili opzioni: "Relazione", "Qualcosa di leggero" e "Vediamo che succede".

Nella schermata "Chi stai cercando?", dovete selezionare: "Uomini", "Donne" o "Altro". Inserite successivamente le altre informazioni richieste: "Quanti anni hai", indicando la data di nascita (nel vostro profilo apparirà l'età);

"Vuoi vedere le persone vicine?" (l'applicazione utilizza la posizione per trovare persone vicine). Non dimenticate, inoltre, di caricare alcune fotografie.

Come conoscere persone su JAUMO

Creando l'account, potrete immediatamente visualizzare gli altri utenti. Prima di tutto, vi consigliamo di personalizzare il vostro profilo. Fate click su "Account" (l'ultima icona del menu inferiore) e premete il vostro nome.

JAUMO, la dating app per dispositivi Android e iOS/iPadOS: il pulsante "Account" nel menu principale.

Qui potete inserire La città di origine;

La professione;

La situazione sentimentale

L'altezza;

Chi state cercando di incontrare;

L'istruzione;

Gusti musicali;

Una breve descrizione;

Altre informazioni. Nella prima schermata, invece, potete visualizzare i profili di altri utenti. Vi piace una persona? Premete il cuoricino.

Altrimenti, basterà cliccare la "X".

Conoscere persone su JAUMO: i pulsanti "Salta" (1) e "Like" (2).

JAUMO VIP, i prezzi

Gli utenti possono iniziare a utilizzare JAUMO gratuitamente. Potete anche attivare un abbonamento "VIP", che offre diversi vantaggi: Visualizzare i like ricevuti;

Inviare like illimitati;

5 richieste di chat gratuite al giorno;

Scoprire quando un utente è stato online l'ultima volta;

Filtri illimitati;

La possibilità di tornare indietro e scorrere nuovamente;

Chattare con persone prima degli altri;

Eliminare la pubblicità;

Guardare nuovamente i like inviati. I prezzi potrebbero variare. Ecco i piani disponibili: Un mese : 14,99 euro al mese;

: 14,99 euro al mese; 3 mesi : 29,99 euro ogni 3 mesi;

: 29,99 euro ogni 3 mesi; 12 mesi: 89,99 euro l'anno. L'abbonamento sarà rinnovato automaticamente, ma gli utenti possono cancellarlo in qualsiasi momento.