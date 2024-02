Come funziona Letterboxd

Gli appassionati di cinema possono condividere i propri interessi in uno spazio virtuale pensato appositamente per gli amanti dei film. D'altronde, ci troviamo in un momento storico in cui coesistono molteplici social network, generalisti e pieni di successo come Facebook, X (l'ex Twitter) e Instagram, e piattaforme, invece, più di nicchia, come Hinge e Wattpad, che si fanno spazio tra le pieghe del web cavalcando la passione degli utenti verso determinati argomenti.

Così, se avete interesse per le proiezioni e desiderate ampliare le vostre attività da cinefilo, è possibile registrarsi su Letterboxd, che appartiene evidentemente alla seconda categoria di piattaforme digitali per così dire "minori". Vediamo cos'è e come funziona questo particolare social network, in realtà esistente da ormai diversi anni ma con una popolarità in costante crescita.