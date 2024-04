Libero Mail: come funziona la posta elettronica "degli italiani"

Libero Mail è uno storico portale di posta elettronica italiano, ricchissimo di funzionalità e gratuito. Andiamo a scoprire come aprire un account e come usarlo al meglio

Libero Mail è uno dei servizi di posta elettronica storici del mercato italiano. Disponibile dai primi anni 2000, quando ancora Gmail non esisteva, il portale è stato la "casa" di tantissimi privati e professionisti. Negli anni, con lo strapotere di Google, la sua base utenti si è un po' ridotta, ma Italiaonline ha rilanciato con numerose funzioni. Andiamo quindi a scoprire come funziona Libero Mail per capire se possa essere una valida alternativa ad altre piattaforme. Ma cosa potrebbe farci propendere per Libero Mail? Come dicevamo, le funzionalità. Il servizio offre una pratica interfaccia email e un'app per dispositivi mobili, ovviamente, ma anche molto altro. Tra queste, la possibilità scambiare file pesanti, il calendario personale, il servizio antispam e lo spazio su cloud. Ed è solo l'inizio. Se ne avete la necessità, Libero vi dà accesso alla PEC, a più spazio su cloud o a un indirizzo email esclusivo. Scopriamo come accedere a tutto questo.

Indice

Quali sono le caratteristiche di Libero Mail

Libero Mail è un servizio di posta elettronica nato nei primi anni '90 da Olivetti e poi acquistato da Infostrada. Nel 2000 è arrivata Wind, che ha messo le basi per il portale che conosciamo oggi, di proprietà di ItaliaOnLine. Caratteristiche di Libero Mail Le caratteristiche di Libero Mail sono un'interfaccia Web e un'app semplici da usare, con drag and drop per spostare le email. Non solo, ma il servizio offre gratuitamente 1 GB di spazio, il filtro antispam, il calendario, la gestione newsletter e il filtro automatico. Questo consente di smistare le email in funzione del mittente, per distinguere rapidamente quelle promoziobnali, social e utenze. Altre funzioni sono JumboMail, per inviare file pesanti fino a 2 GB senza occupare spazio nella casella di posta. Oppure c'è il calendario, per pianificare le attività, e lo spazio personale su Drive, che consente di visualizzare gli allegati di posta. Infine su LiberoFun potete accedere a centinaia di giochi gratuiti online. Le funzioni a pagamento Ma questo è solo l'inizio. Per chi vuole di più, Libero Mail consente di aumentare lo spazio tra 5 GB e 1 TB, oppure di creare una email personale. Questa può essere del tipo nome@cognome.it o, per i professionisti, info@tuaattivita.com. Altri strumenti sono Libero Docs, un'alternativa alla suite Documenti Google. Con questo strumento, potete gestire dalla vostra email testi, presentazioni e fogli elettronici ovunque vi troviate, con qualsiasi dispositivo. Oppure c'è Libero SIFATTURA, un gestionale per la fatturazione elettronica, e anche Libero Pay per effettuare i pagamenti digitali. Libero Mail PEC Un altro dei servizi di Libero Mail è Libero Mail PEC, la posta elettronica certificata di Libero Mail. Il servizio costa per i privati 14,99 euro l'anno con 1 GB di spazio. Per i professionisti, Libero Mail PEC costa invece 30 euro + IVA l'anno, con spazio illimitato. I problemi del 2023 Prima di vedere come usare Libero Mail, dobbiamo ricordarvi per onore di cronaca che il servizio nel 2023 ha avuto alcuni problemi. A gennaio e giugno di quell'anno, infatti, c'è stato un blocco totale del servizio per milioni di utenti. Successivamente non si sono più verificate criticità, ma giusto sottolinearlo, in caso pensaste di aprire un account.

Come registrarsi a Libero Mail

Se siete interessati a Libero Mail e volete registrarvi, vediamo come fare. L'operazione si deve effettuare da sito Web: recatevi alla pagina del servizio e inserite il vostro nome utente. Questo dovrà essere validato dal servizio (ovvero disponibile), poi digitate la password, che dovete ripetere. Infine, cliccate su Avanti e nella schermata seguente compilate i campi richiesti. Inserite il vostro nome, cognome, data di nascita e città di residenza, poi cliccate su Avanti. Nella schermata che appare, dovrete indicare un indirizzo email alternativo o il numero di telefono. Questi dati vi serviranno per il recupero delle credenziali, in caso li smarriate.

Come fare il login a Libero Mail

Una volta che vi siete registrati, potete accedere a Libero Mail. Se preferite farlo da PC, andate sul sito Web del portale e cliccate su Entra. Adesso inserite la vostra email Libero Mail e cliccate su Avanti, poi nella schermata seguente inserite la password. Accedi con Libero e inserite nei campi corrispondenti l'indirizzo di posta e la password. Poi toccate il pulsante Accedi. Se invece preferite operare da app per dispositivi mobili, Android iPhone , installatela e avviatela. Successivamente, cliccate sue inserite nei campi corrispondentie laPoi toccate il pulsante

Come funziona Libero Mail: la posta in arrivo e inviare email

Una volta effettuato l'accesso a Libero Mail, potete iniziare a usare il servizio. Assicuratevi che in alto sia selezionata la scheda Posta, per vedere la posta. Le altre schede sono Calendario, Rubrica, Attività Drive e Docs. Come leggere la posta in arrivo

La schermata iniziale presenta un pannello laterale con il vostro account e sotto la posta arrivata, le bozze, la posta inviata, spam e cestino. Sotto, ci sono anche Le mie cartelle, Gestione Newsletter, I miei allegati e JumboMail. La posta in arrivo sfrutta una funzione intelligente che "smista" i messaggi per voi. In alto troverete cinque sezioni preimpostate: Principale, Offerte, Ordini, Prenotazioni e Social. Volendo potete anche aggiungere Utenze o altre categorie che vi sembrano comode. Libero fa un buon lavoro nel filtrare e ordinare le email. In Principale troverete quelle non filtrate, mentre in Offerte troverete le promozioni. In Ordini verranno spostate le conferme di ordini di acquisto, mentre in Prenotazioni le conferme di prenotazioni. In Social troverete le email provenienti dai Social, e in Utenze quelle da gestori telefonici, luce, gas e dalle banche. Se selezionate un messaggio, potete accedere a diversi pulsanti, che si attivano subito sotto alle categorie. Questi sono Rispondi, Rispondi a tutti, Inoltra, Cestino, Segna come spam, Archivia, Sposta e Altre azioni. Per leggere un messaggio, cliccateci sopra e il testo apparirà sotto. Come scrivere un'email

Per scrivere un'email, cliccate in alto a sinistra sul pulsante Scrivi. Apparirà una finestra pop-up con un compositore standard. In alto c'è il mittente (voi), sotto il destinatario e oltre l'oggetto dell'email. Al centro c'è il campo di composizione e sotto la barra degli strumenti per la modifica del testo e l'aggiunta di allegati. L'ultima riga contiene alcuni collegamenti rapidi utili. Da sinistra, la possibilità di nascondere la barra degli strumenti ("A"), poi un'icona con tre linee orizzontali. Cliccandoci sopra, potete aggiungere una firma o stabilire una priorità per il messaggio. Oppure potete allegare una vCard e richiedere conferma di lettura. Una volta completata la scrittura, potete inviare l'email cliccando in basso a sinistra su Invia. Come inviare un allegato fino a 2 GB

Quando scrivete un'email potete inviare un allegato, che sia un file, una foto, un video o altro, fino a 25 MB. Se superate questo limite, potete inviare una JumboMail. Questa funzione si attiva automaticamente e funziona come un comune strumento di trasferimento file. In pratica con JumboMail caricherete il file sul vostro Drive e invierete un link al destinatario del messaggio. Il limite di dimensioni per JumboMail è di 2 GB e cliccando su Opzioni potete effettuare alcune scelte per il file condiviso. Tra queste, potete cambiare la scadenza, da 1 a 15 giorni (7 giorni è il tempo predefinito), o impostare una password per l'apertura. Volendo potete anche attivare la possibilità di ricevere una notifica quando qualcuno scarica il file o vi accede. Altri modi per utilizzare JumboMail sono cliccando sull'icona a forma di busta da lettera con il simbolo "GB" a destra. Oppure dalla schermata iniziale cliccate in alto a sinistra su JumboMail e si aprirà direttamente la schermata di invio. Per annullare una JumboMail, basta cliccare in basso su Annulla JumboMail. Ovviamente eventuali allegati pesanti non saranno inviati. Altre funzioni di Libero Mail Newsletter Dalla posta, a sinistra cliccate su Gestione Newsletter. Questa funzione consente di raggruppare le newsletter raggruppate per brand e mittente. Da qui potete annullare l'iscrizione alle newsletter e cancellare i messaggi. Libero Drive Con Libero Mail avete anche Libero Drive, uno spazio che potete sfruttare per caricare file, foto, video o musica. A disposizione avete 2 GB gratuiti, che dovete attivare cliccando in alto su Drive e poi su Attiva. Adesso inserite i vostri dati anagrafici, poi il vostro numero di telefono e riceverete un codice via SMS. Calendario Cliccando in alto su Calendario potrete usare il calendario di Libero Mail, per gestire i vostri appuntamenti. Rubrica Sempre in alto cliccate su Rubrica, sostanzialmente una rubrica telefonica per i vostri contati.

Come configurare Libero Mail su PC, iPhone e Android

Libero Mail può essere usato da PC, tramite il suo sito, o telefono Android o iPhone tramite la sua app dedicata. In alternativa, potete configurare Libero Mail su altri client di posta. Tutto quello che dovete fare è avviare Outlook, Gmail o un altro client e aggiungere un account. Per Outlook, cliccate a sinistra su Aggiungi account. Per Gmail, cliccate sul profilo del vostro account e selezionate Aggiungi account, infine cliccate su Altro (IMAP). Adesso inserite l'indirizzo di posta elettronica di Libero Mail, poi cliccate su Avanti o Continua e inserite la password. La procedura di configurazione dovrebbe avvenire automaticamente e dovreste vedere il vostro account Libero Mail tra quelli disponibili. Se così non fosse, dovrete controllare i parametri IMAP e POP. Ecco quelli per Libero Mail: Server di posta in arrivo: IMAP:

Server: imapmail.libero.it Porta: 993 con SSL

POP:

Server: popmail.libero.it Porta: 995 con SSL

Server di posta in uscita: SMTP (con SSL):

Server: smtp.libero.it (selezionando la richiesta di autenticazione) Porta: 465 con SSL

(con SSL):

Come cambiare e recuperare la password su Libero Mail

Nella sfortunata evenienza che non vi ricordiate la password di Libero Mail o che vogliate cambiarla, sappiate che potete farlo in qualsiasi momento. Vediamo come fare. Come cambiare password di Libero Mail

Se volete cambiare la vostra password di Libero Mail, andate sul sito ed effettuate l'accesso. Poi cliccate sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra e selezionate Cambia password. Nella schermata che appare, inserite la password attuale, poi digitate due volte la nuova password. Volendo potete impostare la Scadenza password ogni 180 giorni, che vi invita a cambiare la password ogni sei mesi. Infine, cliccate su Non sono un robot e poi cliccate su Salva per salvare la password. Come recuperare le password di Libero Mail

Vi siete scordarti la password di Libero Mail? In questo caso andate nella pagina di login del sito e inserite il vostro indirizzo email. Ora potrete cliccare su Password dimenticata?. Si aprirà una schermata che avvia la procedura di recupero password. Inserite la vostra email, poi cliccate su Non sono un robot e selezionate Avanti. Quando vi siete iscritti avete comunicato un indirizzo email alternativo o un numero di telefono. A uno di questi recapiti riceverete un link che vi consentirà di reimpostare la password. Cliccateci sopra e digitate una nuova password, per poi confermarla. A procedura completata potrete accedere nuovamente al vostro account.

Come cancellarsi da Libero Mail

In caso vogliate cancellarvi da Libero Mail, potete seguire la procedura indicata nel nostro approfondimento dedicato. Prima di farlo, potrebbe interessarvi sapere come passare da Libero Mail a Gmail. Successivamente, potete cancellare il vostro account. Brevemente, quello che dovrete fare sarà di accedere al sito ed effettuare login con il vostro account. Ora cliccate in alto a destra sull'icona a forma di ingranaggio e successivamente selezionate Gestione dati personali. A sinistra cliccate su Sicurezza e selezionate in basso Cancellazione account. Seguite la procedura a schermo per cancellare l'account.

Cosa fare se Libero Mail non funziona