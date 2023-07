La tecnologia ci aiuta sempre più spesso e in maniera sempre più rilevante in tanti ambiti. Questo vale per coloro che studiano o che lavorano nell'ambito accademico e in quello dell'istruzione. E proprio in questi contesti avrete sentito parlare di Mendeley. Analogamente a Zotero, Mendely è un servizio che permette di costruire una bibliografia o un database dei citazioni per documenti ed elaborati di testo. Quando parliamo di citazioni intendiamo tutti quei documenti pubblici in letteratura scientifica, i quali vanno sempre usati per giustificare o validare il lavoro di ricerca che viene fatto. In questa guida vedremo cos'è e come funziona Mendeley. Nello specifico, vedremo come aggiungere citazioni, come costruire il proprio database personale di citazioni e come condividerlo, come aggiungere le citazioni su Word e come aggiungerle da Chrome al proprio profilo Mendeley.

Cos'è Mendeley

Quindi partiamo dal contesto per il quale Mendeley dovrebbe interessarvi, andando prima a vedere in cosa consiste il servizio. Mendeley è una piattaforma di gestione di riferimenti e una rete sociale accademica che aiuta i ricercatori a organizzare, aggiungere e condividere tutti i riferimenti collegati alla loro ricerca scientifica. Quindi Mendely nella pratica consente agli utenti di salvare e organizzare i propri riferimenti bibliografici, creare bibliografie e inserire annotazioni ai documenti. Per essere usata nel quotidiano, Mendeley offre un'applicazione desktop e una versione basata su cloud, consentendo agli utenti di accedere ai propri riferimenti da diversi dispositivi. È inoltre possibile sincronizzare la libreria di Mendeley con altri strumenti di gestione bibliografica, come ad esempio Zotero. Oltre a questo, Mendeley permette anche di aggiungere riferimenti direttamente dal browser, grazie alle sue estensioni ufficiali per Chrome e Edge. Mendeley è una piattaforma curata da Elsevier, uno dei maggiori editori nel settore delle pubblicazioni di ricerca e scientifica, e questo ne espande notevolmente la sua diffusione nella comunità scientifica. La piattaforma integra anche strumenti per l'estrazione dei metadati, il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) e la generazione automatica di citazioni e bibliografie. Tutte queste funzionalità e personalizzazioni, anche in termini di condivisione con collaboratori e colleghi, rendono Mendeley uno strumento che può fare la differenza per coloro che per il loro lavoro di ricerca generano molti testi. Mendeley infatti permette di risparmiare notevolmente tempo e organizzare il proprio database di ricerca senza errori e in maniera chiara.

Come funziona Mendeley

Una volta che avete capito in cosa consiste Mendeley e in cosa potrebbe esservi di aiuto, andiamo a vedere come usare Mendeley. In questo paragrafo andremo a vedere quali sono i primi passi da fare, poi come aggiungere citazioni a Mendeley e successivamente vedremo come aggiungere citazioni e bibliografia al proprio documento o al proprio testo. Dunque il primo passo da fare è scaricare l'applicazione desktop di Mendeley sul vostro PC. Vi sono versioni compatibili con Windows, Mac e Linux. Recatevi quindi sul sito ufficiale Mendeley e procedete al download per il vostro sistema operativo. Dopo aver completato il download, aprite il file appena scaricato e confermato di voler installare l'applicazione. Attendere il completamento dell'installazione. Prima di iniziare a usare l'applicazione Mendeley sarà utile creare un account personale. Per farlo andato sul sito ufficiale per la creazione di un account Mendeley. Potete scegliere se collegare all'account il vostro indirizzo email personale oppure quello di studio o di ricerca. Una volta completata l'iscrizione dovreste ricevere un'email di conferma all'indirizzo inserito. A questo punto potete aprire l'applicazione desktop. Quindi potete iniziare ad aggiungere i vostri riferimenti bibliografici. Potete farlo in diversi modi: importando manualmente i dati, importando file PDF o utilizzando la funzione di estrazione automatica dei metadati di Mendeley. Alternativamente potete usare l'estensione ufficiale per Chrome e aggiungere riferimenti direttamente dal browser, vedremo questa procedura in un paragrafo seguente. Dopo aver aggiunto tutti i riferimenti di interesse, allora potete creare delle cartelle se credete sia meglio per l'organizzazione del lavoro. Questa pratica ve la consigliamo soprattutto se avete riferimenti collegati ad argomenti di ricerca diversi tra loro. In questo modo non vi perderete nel gran numero di riferimenti presenti nella vostra libreria personale. A questo punto potete anche scegliere se condividere la vostra libreria personale, che include tutti i riferimenti inseriti, con altre persone, che possono essere collaboratori oppure vostri colleghi. Tramite l'applicazione Mendeley potete anche selezionare specifici riferimenti per essere inclusi in specifiche categorie, come quella dei Preferiti o delle Pubblicazioni personali. Sempre la stessa applicazione permette di accedere alla sezione Notebook in cui è possibile creare appunti e annotazioni. Infine, vi suggeriamo di attivare la sincronizzazione automatica di Mendeley, in modo da trovare sempre tutti gli aggiornamenti alla vostra libreria personale accedendo da dispositivi diversi al vostro account Mendeley.

Come usare Mendeley su Word

Arrivati fin qui avrete ben capito che Mendeley è uno strumento che si rivela molto utile per l'inserimento di citazioni e bibliografia nei testi, e offre una vasta gamma di stili tra cui APA, MLA, Chicago e molti altri. Questo lo rende perfetto per essere usato con un editor di testo. Sarete contenti di sapere che Mendeley offre un plugin ufficiale per Word, in modo da essere usato in maniera totalmente integrata con Microsoft Word. In questo paragrafo quindi vedremo proprio come usare Mendeley su Word. Il primo passo è recarsi a questo indirizzo e scaricare il plugin ufficiale di Mendeley per Word, che si chiama Mendeley Cite. Una volta scaricato e installato Mendeley Cite avviate Microsoft Word, recatevi nella sezione Riferimenti e dovreste vedere, proprio sulla destra l'icona di Mendeley Cite per aprire il plugin. A questo punto potete cliccare su Mendeley Cite, si aprirà una finestra e da questa dovete effettuare il login al vostro account Mendeley dopo aver premuto il pulsante Get started. Una volta completato il login, la finestra laterale di Mendeley Cite su Word si aggiornerà e vi mostrerà tutti i riferimenti bibliografici che avete salvato nel vostro database personale Mendeley, a patto di aver attivato la sincronizzazione. Se non l'aveste ancora fatto, allora rileggete uno dei paragrafi precedenti che descrivono come fare. Ora potete procedere con l'inserimento delle vostre citazioni a partire da quelle che avete salvato in precedenza. Vi ricordiamo che potete aggiungere riferimenti su Mendeley dall'app ufficiale oppure tramite la sua estensione ufficiale per browser. Per inserire una ciotazione su Mendeley con Word vi basterà posizionare il cursore nell'esatto punto del testo in cui intendete inserirla, poi spostarvi nella finestra di Mendeley Cite e cercare il riferimento che intendete citare. Potete selezionare uno o più riferimenti insieme. A questo punto dovete cliccare su Insert citation(s) e vedrete che nel punto del testo in cui avete posizionato il cursore è stata inserita la citazione o le citazioni che avete selezionato. Potete anche personalizzare il formato della citazione: basta cliccare su Citation Settings nella barra in alto della finestra di Mendeley Cite, poi cliccare su Change citation style e scegliere quello che fa al caso vostro. Vedrete anche una comoda anteprima che vi mostra visivamente il formato che state per scegliere. Nel caso in cui cambiaste il formato dopo aver inserito già qualche citazione, vi farà piacere sapere che Mendeley Cite aggiornerà automaticamente anche le citazioni inserite in precedenza coerentemente al nuovo formato scelto. Questo vale anche per la bibliografia, la quale verrà generata esattamente nel formato scelto per le citazioni lungo il testo. A proposito di bibliografia, se siete interessati a come fare la bibliografia con Mendeley allora vi invitiamo a leggere il prossimo paragrafo.

Come usare Mendeley Web Importer

Ora parliamo di Mendeley Web Importer, quella che consiste nell'estensione ufficiale di Mendeley per browser web. Mendeley Web Importer permette di salvare comodamente riferimenti presenti su contenuti online direttamente dal proprio browser e sincronizzarli con il proprio account personale Mendeley. In questo modo potete salvare i riferimenti presenti online direttamente dal browser, e trovarli subito disponibili sull'app ufficiale di Mendeley e su Mendeley Cite in Word. Andiamo quindi a vedere come installare e come usare l'estensione di Mendeley su Chrome. Parliamo di Chrome perché attualmente Mendeley Web Importer è disponibile ufficialmente per Chrome ed Edge, ma la sua modalità di installazione e utilizzo è totalmente analoga sui due browser. La prima cosa che dovete fare è recarvi a questo link per scaricare l'estensione ufficiale di Mendeley per il vostro browser. Dopo aver completato il download dovete procedere con l'installazione cliccando sul file scaricato e abilitando l'estensione dalla finestra che si aprirà sul browser. A questo punto vedrete l'icona di Mendeley rossa che apparirà tra le estensioni disponibili sul vostro browser. Ora passiamo al salvataggio di riferimenti bibliografici che trovate online con Mendeley Web Importer. Dovete per prima cosa cercare il contenuto online che volete salvare. Poi cliccate sull'icona di Mendeley presente tra le estensioni. Si aprirà una finestra che vi chiederà di effettuare il login con il vostro account Mendeley. Dopo aver completato il login attendete che l'estensione elabori il contenuto appena cercato, poi selezionate il riferimento che intendete aggiungere e confermate con Add to Mendeley. Aggiungendo un riferimento al vostro database Mendeley potete anche selezionare l'opzione che permette di allegare al riferimento su Mendeley anche il PDF del contenuto che avete aggiunto. Chiaramente questa opzione è disponibile per tutti quei contenuti che sono disponibili pubblicamente online.

