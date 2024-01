Se il mondo dei browser è (di gran lunga) dominato da Chrome, dal suo lancio Microsoft Edge si è conquistato sempre più la fiducia degli utenti, erodendo anno dopo anno spazio al browser di Google e ad altri strumenti come Firefox e Opera. D'altronde l'app della casa di Redmond è preinstallata su tutti i PC Windows, il che è un grosso vantaggio rispetto ai concorrenti, ma questo non è l'unico asso nella manica di Edge: dalla sua ha una quantità difficilmente eguagliabile di funzioni, tra cui Copilot, il chatbot IA di Microsoft in grado di scrivere email, presentare riassunti e persino generare immagini. Ma come funziona Microsoft Edge? Andiamo a scoprirlo insieme, cercando di capire anche cosa sia, da dove scaricarlo e cosa fare in caso non debba funzionare, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come aggiornare Edge all'ultima versione.

Indice

Cos'è e a cosa serve Microsoft Edge

Come potete immaginare, Microsoft Edge non è il "solito" browser. Prima di tutto, è sviluppato da Microsoft ed è preinstallato nei computer Windows, il che lo trasforma de facto in uno dei pesi massimi di un settore sempre più competitivo e affollato. L'app, rilasciata nel 2015 insieme a Windows 10, aveva il difficile compito di sostituire Internet Explorer, e all'inizio Microsoft lo ha sviluppato in modo completamente autonomo, basandolo sui motori EdgeHTML e Chakra. Nel 2020 però lo strumento è stato completamente rivisto ed è passato a Chromium e al motore Blink, la stessa base di Google Chrome, per offrire migliori prestazioni e sicurezza. Nel frattempo, nel 2017 il browser è stato rilasciato anche sotto forma di app per dispositivi mobili, Android e iOS, oltre ad aggiungere, qualche anno dopo, il supporto per le versioni precedenti di Windows, come Windows 7, e Linux. Nel 2023, poi, c'è stata l'irruzione dell'IA, e Microsoft ha introdotto prima un pulsante Bing per accedere direttamente allo strumento Bing Chat (il chatbot basato su GPT, lo stesso modello di ChatGPT, e Bing), per poi cambiarlo in Copilot, il nuovo marchio dedicato all'IA in tutti i prodotti della casa di Redmond. La rivoluzione è stata così importante che Microsoft adesso pubblicizza il suo strumento come un browser IA. Il browser combatte spalla a spalla con Safari per i browser più utilizzati sui computer (versione desktop), e a fine 2023, complice il tracollo dell'app di Apple, ha ottenuto un solido vantaggio (11,89% contro 8,92%), mentre Chrome è saldamente al comando con il 65,29% (dati Statcounter a dicembre 2023). Se invece si considerano tutte le piattaforme, mobile inclusa, Edge è più indietro, e sempre a dicembre 2023 occupa un solido terzo posto con il 4,96% contro il 18,56% di Safari e il 64,73% di Chrome. Per quanto riguarda le caratteristiche, Microsoft Edge non è secondo a nessuno, anzi la casa di Redmond lo ha infarcito di così tante funzionalità, intelligenza artificiale inclusa, da renderlo uno dei browser più completi sul mercato. Partiamo da quest'ultima. Grazie al pulsante Copilot, con Microsoft Edge avete a disposizione un chatbot IA in grado di scrivere email, comporre canzoni e poesie, rispondere a domande e riassumere pagine web, il tutto grazie agli stessi modelli di ChatGPT, GPT-3.5 e GPT-4 (nel momento in cui stiamo scrivendo). E se voleste creare un'immagine, vi basta chiederglielo: grazie a DALL-E 3 potrete infatti creare vere e proprie opere d'arte in pochi secondi. E questa non è l'unica soluzione dedicata alla produttività: Edge è in grado di permettervi di prendere note su una pagina Web con dito o penna, sincronizzare le password e le informazioni di accesso su più dispositivi se si accede con lo stesso account Microsoft, e se a questo aggiungete le Raccolte di schede, lo strumento di screenshot integrato, le estensioni (le stesse di Chrome) e la modalità lettura, vedete che avete a disposizione un browser veramente completo. Altre funzioni degne di nota, accessibili dalla barra laterale, sono Shopping, per accedere a offerte che il browser pensa potrebbero interessarvi, giochi, strumenti come il convertitore, il traduttore e la calcolatrice, Outlook, Drop (per inviare file e note ai dispositivi connessi allo stesso account), ed E-tree, un albero virtuale che permetterà di piantare alberi veri. Dal punto di vista della sicurezza e della privacy, il browser di Microsoft offre Microsoft Defender SmartScreen, una soluzione in grado di proteggere la navigazione in quanto segnala le pagine Web sospette, protegge da phishing e siti dannosi (grazie a un elenco dinamico costantemente aggiornato), e controlla i download, bloccandoli in caso dovesse trovare riscontri con elenchi di siti di software e programmi segnalati come dannosi e di download noti e popolari tra gli utenti di Microsoft Edge. Per quanto riguarda le prestazioni, Edge è "leggero" sulla RAM in quanto permette di salvare risorse mettendo le schede non utilizzate in sospensione, e non rallenterà il sistema quando viene eseguito in background o se è impostato per l'avvio automatico all'avvio di Windows. Infine, se utilizzate Family Safety di Windows, Edge è uno strumento integrato in grado di fornire tutti i controlli parentali di cui si può aver bisogno, come i report di attività, i limiti di tempo davanti allo schermo e i blocchi per i siti Web dannosi.

Download Microsoft Edge

Microsoft Edge è il browser predefinito su Windows (è preinstallato in Windows 11) e lo troverete tra le app selezionate sia nel menu Start, tra i Preferiti, che nella barra delle applicazioni. In caso voleste installarlo dopo averlo disinstallato o voleste scaricare la versione per altri sistemi operativi, potete trovarlo nella pagina di download ufficiale. Qui potrete accedere al link per l'installer per Windows 10 e 11, ma se volete scaricare la versione per Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 o Windows Server, non dovete fare altro che cliccare sulla freccia verso il basso nel riquadro nero con la scritta Download per Windows 11/10 e selezionare il file adeguato.

Se volete installarlo su Mac, lo troverete nella stessa pagina di download: il sito riconoscerà automaticamente il vostro sistema operativo, ma in caso doveste avere un Mac con chip Intel potreste dover cliccare sulla freccia verso il basso nel riquadro Download per macOS e selezionare la versione per chip Intel. Nella stessa pagina troverete anche i link per scaricare la versione per Linux, scorrete in basso e sotto i riquadri per Android e iOS, troverete la scritta Microsoft Edge è ora disponibile su Linux. Scarica per Linux (.deb)| Linux (.rpm). Cliccate sul pacchetto opportuno per installarlo nel vostro PC. Dopo aver cliccato sul link per scaricare il browser, dovrete accettare le condizioni di licenza cliccando in basso a destra su Accetta e Scarica nella finestra popup che appare (se volete mettete la spunta sul riquadro in basso per inviare dati di diagnostica a Microsoft). Dopodiché verrà avviato il download e per Mac si tratta di un file .pkg. Questo significa che a download terminato dovrete cliccare sull'icona del Finder (quella con la faccina sorridente nel Dock), cliccare a sinistra su Download e poi cliccare due volte sul file MicrosoftEdge-xxx.x.xxxx.xxx.pkg. Seguite le istruzioni a schermo per l'installazione del browser e poi potrete avviarlo (la prima volta che lo fate vi verrà chiesta conferma, in quanto si tratta di un programma scaricato da Internet e non da App Store, cliccate su Avvia comunque). Nella stessa pagina di download di Microsoft Edge troverete anche i link per l'app per dispositivi mobili. Non si tratta altro che di un codice QR che dovrete inquadrare con la fotocamera del telefono, poi cliccare sul link in giallo che appare e verrete rimandati alla pagina sul marcketplace. Qui trovate direttamente i link per il Play Store di Google e l'App Store di Apple.

Come funziona Microsoft Edge

Adesso che abbiamo visto cosa sia e dove scaricare Edge, scopriamo come funziona, su computer o telefono. PC Windows e Mac Su PC Windows e Mac, Microsoft Edge funziona nello stesso modo: vediamo come. Avviate l'app cliccando sull'icona con una specie di cerchio in blu e verde, e vi apparirà la schermata iniziale. Questa offre uno sfondo a scelta e una serie ricchissima di informazioni, che potete personalizzare cliccando sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra. Qui potrete scegliere se mostrare il campo di ricerca (Ricerca), Ispirazione (che mostra Microsoft Start, una sorta di Google News con le notizie di MSN News dando più spazio allo sfondo), Informazione (che darà più rilievo alle notizie di MSN News), o Personalizza, che vi permette di impostare la Home a vostro piacimento. Ricordate che Edge usa Bing come motore di ricerca predefinito (ovviamente). Potete impostare l'area geografica, se mostrare le notizie del meteo, i collegamenti rapidi ai siti preferiti, lo sfondo, il tema e se ricevere o meno i suggerimenti. In alto trovate la barra degli indirizzi, con a sinistra la possibilità di attivare le Aree di lavoro, uno strumento che consente di collaborare con altri utenti grazie all'archiviazione online, e le Schede verticali, ovvero uno strumento che vi consente di impilare le schede del browser verticalmente a sinistra e non su una riga orizzontale.

Poi c'è la barra degli indirizzi, al cui interno, sulla destra, avrete la funzione che vi consente di leggere il contenuto della pagina, una A con due ondine dirette verso la diagonale alta a destra. Se visitate una pagina in lingua diversa da quella di sistema, vi verrà proposto di tradurla, oppure potrete creare un codice QR per condividere la pagina (potete anche inviarla direttamente ai dispositivi connessi con Collegamento al telefono tramite l'icona che mostra un portatile e un telefono) e infine c'è una stellina che vi consente di aggiungere il sito ai preferiti.

A destra della barra degli indirizzi avete la barra degli strumenti, che potete riorganizzare a piacere. Da sinistra, avrete l'icona a forma di puzzle, che rimanda all'elenco delle estensioni installate, e alcune estensioni. Poi, separate da una barra verticale, le funzioni del browser, come quella che consente di dividere lo schermo (Schermo diviso) per vedere due siti contemporaneamente, l'elenco dei preferiti (Preferiti), Raccolte (le raccolte di schede) e Informazioni di base (che vi permettono di vedere le informazioni su prestazioni e sicurezza). Se cliccate qui sopra con il tasto destro del mouse, potete riorganizzare o scegliere i componenti da aggiungere. In fondo trovate l'icona con tre puntini verticali, per accedere al menu del browser con le preferenze e le funzioni più comuni, oltre alle Impostazioni, e il tasto Copilot, per accedere al chatbot IA di Microsoft.

Cliccando su Copilot, si aprirà una scheda laterale per interagire con il chatbot IA (per vedere come usare Copilot, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata, anche se è per Copilot di Windows il funzionamento è lo stesso). In corrispondenza di questo tasto avrete la barra laterale di Edge, che vi consente di accedere a Cerca, Shopping, Strumenti, Giochi, Microsoft 365, Outlook, Drop e E-tree, ma potete personalizzarlo con altre app e strumenti cliccando sul pulsante "+" in basso. Cliccando su qualsiasi strumento si aprirà una scheda laterale (come quella di Copilot) che vi permetterà di interagire con lo strumento, come prendere note, giocare, usare la calcolatrice, leggere le email e molto altro. In fondo alla barra laterale trovate due icone: una a forma di finestra divisa in due, che vi consente di nascondere la barra laterale quando non viene utilizzata (potete mostrarla cliccando sul tasto Copilot) e l'icona a forma di ingranaggio, che vi permette di accedere alle impostazioni del browser.

Come ogni browser che si rispetti, potete accedere con il vostro account, Microsoft in questo caso. Se volete farlo, avrete non solo la possibilità di sincronizzare la vostra cronologia di navigazione i dati e le impostazioni, ma anche generare immagini direttamente con Copilot (altrimenti dovrete andare sul sito di Image Creator). Per accedere con l'account Microsoft su Edge, cliccate sull'icona con tre puntini in alto a destra, cliccate su Impostazioni e in alto a sinistra selezionate Profili. Qui cliccate su Aggiungi profilo e inserite i vostri dati di accesso. In caso vi chiedeste cosa sia Edge WebView2 Runtime, si tratta di un componente di Edge che viene installata ed eseguita separatamente dal browser - e che non ne condivide i file. Lo strumento è destinato allo sviluppo di app ibride che utilizzano tecnologie web, ovvero che combinano questi strumenti (HTML e Javascript) con le piattaforme native, ed è utilizzata da Edge (non è l'unico strumento, Electron è molto più diffuso, ma Microsoft ha deciso di utilizzare questo per Edge). L'ambiente runtime viene installato automaticamente dalle applicazioni che ne hanno bisogno, quindi non dovete fare nulla, e al tempo stesso implica che se doveste disinstallarlo l'app lo reinstallerà in caso di bisogno. Inoltre il runtime WebView2 non dovrebbe avere un elevato impatto in termini di risorse in quanto non attiva l'intero browser Edge, ma solo il suo motore di rendering, quindi eventuali problemi di utilizzo elevato della CPU derivano da bug o problemi tecnici. Telefono Android e iPhone Volete sapere come funziona Edge su telefono o tablet Android, oppure su iPhone e iPad? In questo caso, dopo aver scaricato il browser di Microsoft avviatelo e su iOS vi verrà proposto di consentire a Edge di utilizzare la vostra posizione. Poi toccate Iniziamo in basso per effettuare alcune impostazioni base, come se mostrare sfondi, i collegamenti ai siti preferiti e il feed di notizie MSN News (su Android vi verrà chiesto se volete impostare il browser come predefinito). Se volete saltare questa parte, in basso toccate su Non ora, altrimenti effettuate le vostre scelte e toccate Avanti, poi scegliete se effettuare o meno l'accesso con il vostro account Microsoft, toccando su Aggiungi account o selezionando l'account presente, per poi selezionare Accedi per eseguire la sincronizzazione, altrimenti toccate Non ora. Su iOS vi verrà proposto ora di impostare Edge come browser predefinito, poi indipendentemente dal sistema scegliete se lasciare la spunta per l'invio di dati, per poi toccare Conferma in basso, e scegliete se provare Copilot toccando Prova ora o navigare normalmente toccando Avvia esplorazione. In ultima istanza, Copilot vi proporrà di importare i dati da Chrome, se installato su iOS, in modo da utilizzare la stessa cronologia e preferiti del browser di Google.

Ora arriverete alla schermata iniziale di Edge. In alto, da sinistra, avrete l'icona del vostro account (potete toccarla per accedere o cambiare account), il meteo e un'icona con due linee orizzontali, che vi permette di personalizzare la schermata iniziale del browser, ovvero se volete attivare la schermata con la ricerca (Attivato), Ispirazione, con uno sfondo e consigli, e Personalizzata (con le vostre scelte attivate all'avvio). Al centro troverete la barra degli indirizzi, che potete utilizzare anche come ricerca (sfrutta Bing per impostazione predefinita), con sotto le icone per inquadrare un codice QR o il microfono per effettuare una ricerca vocale, poi sotto, se attivate trovate le icone ai vostri siti preferiti. In basso, vedete una scritta Notizie e altro, se la toccate si apriranno le notizie di MSN News, una specie di Google News (per chiuderla, scorrete con il dito dall'alto verso il basso). In basso avete invece cinque icone: freccia verso sinistra per tornare indietro, freccia verso destra per andare avanti, tasto Copilot per lanciare il chatbot IA di Microsoft, icona delle schede aperte (con il numero di schede aperte indicato) e icona con tre linee orizzontali per accedere alle opzioni e impostazioni del browser. Se toccate l'icona Copilot, verrà lanciato il chatbot IA: potrete scegliere se utilizzare GPT-4, il modello più avanzato di OpenAI oppure in alto a destra potete toccare sull'icona con tre puntini, selezionare Mostra tutti i toni e impostare i toni dell'IA tra Bilanciato, Creativo e Preciso. In alto a sinistra potrete vedere la cronologia e installare plug-in come Kajak oer cercare voli e noleggio auto, OpenTable per consigli sui ristoranti e altro (al momento è limitato ma Microsoft sta investendo molto nella funzione). In basso potete toccare l'icona Nuovo argomento, il microfono per effettuare domande con la voce e le icone per usare un'immagine o aprire la tastiera virtuale. Per chiudere la finestra e tornare a Edge, scorrete dall'alto verso il basso. Se toccate l'icona delle schede aperte, si apre una schermata con le schede attualmente aperte. Da qui, selezionando la voce opportuna dalla barra superiore potrete accedere alle finestre private, InPrivate, che non salveranno la cronologia di navigazione, oppure alle schede Recenti (quelle aperte di recente). Per tornare alla schermata iniziale di Edge, toccate Fatto in basso a destra.

Infine, se toccate l'icona con tre linee orizzontali potrete accedere a preferiti, Raccolte, cronologia, download, Impostazioni, scheda privata, Drop (che consente di inviare file o note ai dispositivi collegati), Visualizza sito desktop, Modalità scura, Leggi ad alta voce, Condividi, Invia ai dispositivi, Traduci e Cerca nella pagina.

Cosa fare se Microsoft Edge non si apre o non risponde

Durante l'utilizzo di Microsoft Edge potreste incorrere in alcuni problemi, vediamo quali sono i più comuni e come risolverli. Microsoft Edge non si apre Se Edge non si avvia, si chiude subito dopo, o non potete accedere ad alcune pagine Web, ecco alcuni motivi e cosa potete fare. La prima spiegazione è il fatto che nel computer la memoria sia insufficiente e che il sito non riesca a caricarsi. Per liberare memoria, chiudete ogni scheda, a eccezione di quella in cui è visibile il messaggio di errore, chiudete le altre app o programmi in esecuzione, sospendete i download e disinstallate le estensioni che non sono necessarie. Completati questi passaggi, tornate alla scheda con gli errori e provate a ricaricarla. Se non dovesse risolvere, riavviate il computer e provate di nuovo ad aprire la pagina in Microsoft Edge. Se ancora non riuscite, assicuratevi che non ci siano malware nel computer: in caso verificatelo con Defender o uno strumento di terze parti e in ultima istanza potete provare a ripristinare Edge. Per farlo, assicuratevi che il browser sia chiuso e di avere i diritti di amministratore sul dispositivo (se ci sono più utenti, chiudete Edge per tutti). Poi premete i tasti Windows + I e a sinistra cliccate su App, poi al centro cliccate su App installate. Qui trovate un elenco di app, individuate Microsoft Edge e a sinistra cliccate sull'icona con tre puntini, poi selezionate Modifica. Quando visualizzate il messaggio Vuoi consentire a questa app di apportare modifiche al PC?, cliccate su Sì, assicuratevi di essere connessi a Internet e selezionate Ripara. Il ripristino non dovrebbe riguardare i dati e le impostazioni del browser. Microsoft Edge si apre ma smette di funzionare Se Edge dovesse smettere di funzionare, per risolvere provate a riavviare il computer, poi se non si risolve provate a cancellare la cronologia di navigazione e i dati memorizzati nella cache. Per farlo, cliccate in alto a destra sull'icona con tre puntini, selezionate Impostazioni e a sinistra cliccate su Privacy, ricerca e servizi. Nella finestra centrale scorrete in basso e cliccate sul pulsante Scegli cosa cancellare a destra della voce Cancella i dati di navigazione, nella scheda Cancella i dati di navigazione. Nella finestra che si apre selezionate tutto, in alto nel menu a tendina cliccate su Tutto e poi in basso cliccate su Cancella ora.

Per cancellare la cronologia, potete anche cliccare sull'icona con tre puntini in alto a destra, selezionare Cronologia e cliccare su Tutto, poi cliccare sull'icona a forma di cestino in alto. Se il problema dovesse persistere, provate ad aprire la pagina in un altro browser: se non si apre, potrebbe esserci un problema con la rete o il sito Web. Assicuratevi di essere connessi a Internet ed eventualmente riavviate il router. Se ancora non si risolve, ripristinate Edge come indicato poche righe sopra.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra Google Chrome è Microsoft Edge? Chrome e Edge sono browser basati su Chromium, ma questo non significa che siano uguali. Edge ha prestazioni leggermente migliori in quanto consuma meno RAM di Chrome, ma è così ricco di funzionalità da poter mettere in soggezione, almeno di primo acchito. Una funzione unica di Edge è la sua integrazione con Copilot, il chatbot IA di Microsoft a disposizione con un tasto dedicato, e per questo Microsoft descrive il suo browser come "AI".

Microsoft Edge si può disinstallare? Microsoft Edge è il browser preinstallato su Windows 11, oltre a essere quello consigliato da Microsoft per la navigazione Internet da Windows. Il browser è un componente del sistema operativo di Microsoft e non può essere disinstallato come una normale app. Questo però non significa che non si possa fare: qui trovate la nostra guida a riguardo.