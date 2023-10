E cosa fare se non funziona? Niente paura, scopriamo tutti i dettagli di questa funzione disponibile per i telefoni aggiornati al sistema operativo del 2023 e anche sugli Apple Watch che montano watchOS 10 . Ma prima di iniziare, visto che siamo in tema, vi suggeriamo di leggere anche il funzionamento di StandBy su iOS 17 .

Ecco che con iOS 17 la casa della mela ha pensato a un modo più semplice e smart per effettuare questa operazione. Andiamo quindi a vedere cos'è e come funziona NameDrop, la condivisione contatto di iOS 17, oltre a capire come attivarla o in caso disattivarla sui telefoni della mela.

Quando conoscete una persona come vi scambiate i dati di contatto come il nome e il numero di telefono ? In genere uno dei due fa uno squillo all'altro, in modo che questo possa salvarseli, ma non è certo la soluzione più immediata o comoda.

Cos'è NameDrop, la condivisione contatto di iOS 17

Chiarito questo aspetto, andiamo a vedere come attivare e come funziona NameDrop.

Sembra una funzione interessante, vero? C'è però un punto da tenere presente. Questa soluzione funziona esclusivamente con iOS 17, quindi dovrete aggiornare il telefono andando nelle Impostazioni, toccando la voce Generali e poi Aggiornamento software . Qui assicuratevi che ci sia scritto iOS 17 e in caso cliccate su Scarica e installa . Se non lo vedete, significa che il vostro telefono non è compatibile con l'aggiornamento, in quanto non è uno dei seguenti dispositivi:

Potete inoltre scegliere il numero di telefono e l'indirizzo email che volete condividere con qualcuno dall'altra parte ma se l'altro utente è già presente nell'app Contatti non funziona e non potete aggiornare le sue informazioni di contatto.

Come abbiamo anticipato, basta avvicinare due iPhone (aggiornati a iOS 17) o un iPhone e un Apple Watch (aggiornato a watchOS 10) e apparirà automaticamente un'interfaccia che propone di condividere i contatti. E se si tocca il messaggio pop-up verranno visualizzate le informazioni di contatto di una persona e il suo Poster di contatto (un'altra novità di iOS 17 che vi consente di impostare un'immagine come sfondo per le chiamate e come avatar per il vostro ID Apple e altre app di terze parti).

In realtà il concetto c'è da tempo nel settore della telefonia mobile, se pensiamo alla funzione Quick Share che Samsung proponeva nelle pubblicità per condividere foto o video, o alle app di terze parti che sfruttano l'NFC, ma NameDrop è una soluzione integrata in iOS dedicata specificamente ai contatti, e funziona incredibilmente bene.

Come attivare / disattivare NameDrop

Successivamente, assicuratevi che il vostro Poster di contatto consenta la condivisione di nomi e foto. Ecco come verificare. Avviate l'app Telefono sull'iPhone toccando l'icona verde con la cornetta del telefono, poi toccate in basso la voce Contatti. Toccate il vostro nome in alto e poi toccate Foto e poster di contatto . Nella pagina successiva, assicuratevi che il pulsante di fianco a Condivisione nome e foto sia attiva.

Qui assicuratevi che AirDrop non sia disattivato (non sia impostato su Ricezione non attiva ) e che sotto la voce Avvia la condivisione , il pulsante di fianco a Avvicinando i dispositivi sia attivo.

Potete verificare che AirDrop sia attivo nello stesso momento in cui vi assicurate che anche NameDrop sia abilitato. Per farlo, toccate l'icona a forma di ingranaggio nella Home o nella Libreria app del telefono per accedere alle impostazioni, poi toccate Generali e selezionate la voce AirDrop.

Assicuratevi che le icone in alto a sinistra con il ventaglio ( Wi-Fi ) e con la "B" squadrata (Bluetooth) siano blu, quindi accese. In caso toccatele per attivarle.

Per farlo, andate nelle Impostazioni del telefono, toccate Generali e selezionate AirDrop. Disattivate il pulsante di fianco a Avvicinando i dispositivi . Ora non riceverete più notifiche da parte di NameDrop in caso qualcuno avvicini il suo iPhone al vostro.

Ovviamente non è qualcosa che potrebbe accadere casualmente così spesso, a meno che qualcuno non lo faccia intenzionalmente avvicinando il telefono al vostro o alla vostra borsa, ma se non vi piace l'idea di attivare accidentalmente NameDrop con qualcun altro potete spegnerlo (tenete comunque presente che NameDrop richiede la vostra conferma prima di condividere i dati).

Come funziona NameDrop

Ora che abbiamo visto cosa sia e come attivare NameDrop, vediamo come funziona. Abbiamo capito che questo strumento di iOS 17 semplifica la condivisione dei contatti tra i dispositivi Apple, immediata e senza input manuale o app di terze parti, e visto che per attivarlo o disattivarlo dobbiamo operare attraverso le impostazioni di AirDrop, deve essere collegato a questa funzione di iOS.

All'annuncio di questa funzione, infatti, Apple ha definito NameDrop una "nuova esperienza AirDrop", e in effetti è proprio così: NameDrop, come suggerisce anche il nome, è integrato in AirDrop, quindi utilizza come AirDrop il Bluetooth per identificare i dispositivi vicini e il Wi-Fi per creare una rete peer-to-peer, quindi gli utenti devono solo assicurarsi che le parti superiori degli iPhone siano più vicine l'una all'altra.

Lo strumento funziona in maniera estremamente semplice in quanto gli utenti possono tenere il loro iPhone vicino a un altro per condividere le loro informazioni di contatto (e il Poster di contatto) solo con i destinatari previsti, permettendovi di selezionare quali informazioni condividete con altre persone, quindi non dovrete preoccuparvi di inviare accidentalmente informazioni personali a estranei.

Ma come usarlo? Tutto quello che dovete fare, dopo aver attivato lo strumento come abbiamo visto nel capitolo precedente, è avvicinare la parte superiore del vostro iPhone alla parte superiore dell'iPhone di un'altra persona.

A questo punto, nella parte superiore di entrambi i dispositivi vedrete un debole bagliore, che indica la riuscita della connessione, poi se continuate a tenere i dispositivi vicini NameDrop apparirà su entrambe le schermate.