Il mercato è, ad oggi, ancora dominato da app come Tinder o Bumble , che insieme continuano a macinare numeri importanti (oltre 6 milioni di download mensili per la prima, oltre 3 milioni per la seconda). Ma c'è comunque spazio per molti altri servizi di dating, tra i quali possiamo trovare Once , per anni considerata leader nel settore dello slow dating.

A partire dal lancio delle prime app di dating per dispositivi mobili (come Grindr, pubblicata nel 2009 e dedicata al pubblico LGBTQIA+), passando dall'immissione sul mercato nel 2012 di Tinder , vera e propria rivoluzione nel settore, i servizi di conoscenza e appuntamenti online sono fioriti a vista d'occhio.

Cos'è e come funziona Once, l'alternativa a Tinder?

Lanciata in Italia a maggio 2016, Once si è fin da subito presentata come un'app "diversa" rispetto ai soliti servizi di dating dato che, come spiegato dal fondatore Jean Meyer, alla base dello sviluppo del sistema c'è la convinzione che "il 95% di quello che compone un match non riguarda i gusti in merito a musica e cultura, quelle sono idiozie".

Difatti, l'elemento che contraddistingue quest'app è un team di Matchmakers che propone all'utente un/a partner al giorno (da qui il nome, Once), con l'utente iscritto che ha 24 ore per mettersi in contatto con la persona proposta.

Spiega ancora Meyer: "Io li vedo i miei amici che usano Tinder, e non fanno altro che swipe su swipe. Con Once non ti sembra di essere al supermercato, non ti senti come se scegliessi prodotti dagli scaffali […] La nostra logica è davvero quella di restituire un po' di magia alle frequentazioni".

Vediamo quindi nello specifico come iniziare ad utilizzare Once una volta scaricata sul proprio dispositivo mobile, così da iniziare fin da subito a cercare il o la partner che desideriamo.

