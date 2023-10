Come funziona il parental control di Nintendo Switch

Se vuoi regalare questo dispositivo ai tuoi figli, ricordati che Nintendo Switch dispone del parental control , una preziosa funzione che permette di seguire i progressi di gioco dei tuoi bambini e, soprattutto, sapere sempre a cosa stanno giocando e per quanto tempo. In questo modo diventa assai più facile avere sotto controllo, anche da remoto, la console, e sapere sempre se e quando qualcuno sta giocando.

Nintendo Switch è una console eccezionale per tutta la famiglia, e di certo per gli adulti. Quando si desidera regalarla a un minore, o comunque a un bambino, si ha davanti il regalo perfetto: un prezzo assai più basso delle altre console e, soprattutto, una vasta gamma di giochi adatti a tutti tra cui scegliere.

Nintendo Switch: come attivare il parental control

Che tu disponga di una Switch modello classico, OLED o Lite, non ha importanza: il funzionamento del parental control è sempre lo stesso.

Lo chiamiamo parental control, ma possiamo anche utilizzare il nome italiano: il Filtro Famiglia.

Per accedere al filtro famiglia di Nintendo Switch devi scaricare gratuitamente un'applicazione su un dispositivo smart, sia esso un laptop, uno smartphone o un tablet – o magari tutti e tre. L'applicazione è gratuita per tutti i dispositivi che si possono collegare a Nintendo Switch. In alternativa, se non disponi per qualsiasi motivo di un dispositivo smart, puoi sempre effettuare alcune configurazioni di base direttamente sulla console.

In questa guida vedremo entrambe le metodologie di implementazione per assicurare ai tuoi figli un'esperienza di gioco alla loro portata, e darti tutta la serenità di cui hai bisogno, anche se non ti trovi nelle immediate vicinanze della console.