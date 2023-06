Come funziona Photopea, l’alternativa gratuita di Photoshop

Esiste però un'applicazione che offre molte delle funzionalità di Adobe Photoshop ed è disponibile gratuitamente. Si tratta di Photopea, un'app che opera direttamente nel browser, eliminando la necessità di installazione e consentendo il suo utilizzo non solo su personal computer, ma anche su smartphone e tablet. Photopea offre una versione gratuita, ma è anche disponibile una versione a pagamento al costo di 5 dollari al mese. Le differenze tra le due versioni sono minime e non riguardano le funzionalità offerte, che sono identiche.

Quando si tratta di correggere le imperfezioni di un'immagine, ci affidiamo spesso a software di elaborazione grafica gratuiti forniti con il sistema operativo, ma i risultati ottenuti non sono sempre soddisfacenti. Per interventi mirati su determinate aree dell'immagine o per la correzione e cancellazione di particolari, sarebbe preferibile utilizzare software professionali come Photoshop. Il prezzo di tali software può essere giustificato per i professionisti che necessitano di elaborazioni di alta qualità, ma risulta proibitivo per l'utente amatoriale.

Perché utilizzare Photopea

Quando si tratta di modificare immagini e foto , è fondamentale avere accesso a un potente software di fotoritocco. Molte delle opzioni disponibili sul mercato possono risultare costose o complicate da utilizzare per gli utenti occasionali o i principianti. Ecco perché Photopea si distingue come una soluzione ideale per chiunque abbia bisogno di un editor di immagini online facile da usare e accessibile gratuitamente. Con Photopea , non bisogna preoccuparsi di installare software aggiuntivi sul proprio dispositivo. Basta accedere al sito web di Photopea utilizzando il browser preferito e si è pronti per iniziare.

Alla scoperta di Photopea

Con questa applicazione, è possibile elaborare singole porzioni delle immagini selezionandole con strumenti appositi come la Selezione a Lazo, inclusa la modalità poligonale e magnetica, o con la Bacchetta magica. Possiamo anche utilizzare i livelli per facilitare la gestione di sfondi e oggetti, oltre alle opzioni per la correzione automatica e manuale della tonalità e della saturazione. Molto utile è anche il filtro Camera Raw, che consente di correggere ad esempio un tempo di esposizione errato nelle fotografie.

Quando si inizia a utilizzare Photopea, si rimane colpiti dalla sua interfaccia utente che ricorda molto da vicino quella di Photoshop . Sulla sinistra troviamo la tradizionale barra degli strumenti, mentre sulla destra sono presenti schede informative come la Cronologia, i Livelli e i Canali, affiancate dai messaggi pubblicitari nella versione gratuita. Ma è possibile impostare il browser a schermo intero per ottenere più spazio per le immagini.

Come modificare una foto con Photopea

Già la versione gratuita di Photopea poiché offre tutte le funzionalità della versione a pagamento. Possiamo compensare lo spazio di archiviazione limitato (PeaDrive) sul cloud, che è di 0,5 GB rispetto ai 5 GB, utilizzando servizi come Dropbox, GDrive o OneDrive.

Per importare le immagini da elaborare, è possibile seguire due approcci: fare clic sul pulsante Apri da computer o trascinarle direttamente nell'area denominata Drop any files here. Il software consente di aprire e lavorare contemporaneamente su più immagini.

Se non siamo esperti fotografi, possiamo sfruttare le funzioni di correzione automatica offerte da Photopea. Dal menu Immagine, possiamo selezionare le opzioni di correzione automatica del Tono, del Contrasto e del Colore in sequenza. Nel caso in cui le ottimizzazioni automatiche non siano soddisfacenti, possiamo utilizzare il filtro Camera Raw accessibile dal menu Filtri. Questo filtro non è limitato ai soli file Raw delle fotocamere digitali, ma può essere applicato a qualsiasi file grafico. Il filtro Camera Raw si rivela utile quando si desidera correggere una fotografia con numerosi problemi. Tra l'altro, possiamo regolare la Temperatura per correggere la dominanza di tonalità blu o rossa, correggere l'Esposizione errata o intensificare i colori tramite le opzioni di Saturazione e Vibrance.

Le vecchie foto in bianco e nero spesso presentano una dominanza cromatica causata dall'invecchiamento della carta. Per elaborarle, possiamo selezionare l'opzione Aggiustamenti -> Bianco e Nero dal menu Immagine per trasformarle in immagini monocromatiche.