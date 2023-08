Come funziona Pinterest?

Pinterest , lanciato nel 2010, è il famoso social network che consente agli utenti in tutto il mondo di condividere e trovare contenuti . In questa guida scopriremo tutte le informazioni.

Pinterest, scaricare l’applicazione

Per utilizzare Pinterest, potete scaricare anche l' applicazione ufficiale disponibile per Android, iOS e iPadOS. Ecco tutti i dettagli!

Android

State utilizzando uno smartphone o un tablet Android? Allora, prima di tutto, accendete il vostro device (è richiesta una connessione a Internet). Aprite Google Play Store, la piattaforma di distribuzione di applicazioni e giochi per il sistema operativo Android. Utilizzate il campo di ricerca per individuare "Pinterest". Fate click su "Installa" per avviare il download.

