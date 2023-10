PS Now dispone di un vasto catalogo che abbraccia oltre 700 giochi provenienti da varie generazioni di console PlayStation, inclusi titoli per PS2, PS3 e PS4

PlayStation Now è una soluzione accessibile attraverso le varie versioni di PlayStation e su PC. Ha caratteristiche analoghe a quelle di una piattaforma di streaming per contenuti video, quali Netflix, RaiPlay o Amazon Prime Video. PlayStation Now offre un ecosistema dedicato ai giochi ed un modo di accedere a titoli di vario genere direttamente attraverso la rete. Ecco in dettaglio il suo funzionamento.

Playstation Now, come funziona

Playstation Now è una piattaforma di cloud gaming concettualmente simile a servizi come Netflix o Spotify, ma dedicato ai videogiochi. PS Now dispone di un vasto catalogo che abbraccia oltre 700 giochi provenienti da varie generazioni di console PlayStation, inclusi titoli per PS2, PS3 e PS4. Questo servizio consente l'accesso a tali giochi mediante l'utilizzo dell'applicazione PS Now disponibile su console PlayStation 4 o PlayStation 5. Il funzionamento di PS Now si basa sull'infrastruttura cloud e sfrutta tecnologie sviluppate sia in casa che attraverso acquisizioni strategiche. Utilizza le competenze acquisite da Sony tramite l'acquisto dell'azienda di cloud gaming Gakai, oltre a implementazioni di tecnologie associate a piattaforme come OnLive, ormai cessate. Con questo servizio, i giochi vengono eseguiti su server remoti anziché sulla console locale dell'utente. Il video del gioco viene trasmesso in streaming attraverso Internet direttamente sullo schermo dell'utente, mentre i comandi del controller e le azioni dei giocatori vengono comunicate e ricevute in tempo reale da tali server. Questa comunicazione avviene con una latenza minima, creando un'esperienza di gioco che si avvicina all'esecuzione di un gioco dalla memoria della console. PS Now offre anche la possibilità di scaricare e installare giochi per PS4 sulla console. Questi titoli, simili agli equivalenti disponibili per l'acquisto sul PlayStation Store digitale, sono eseguiti localmente dalla console stessa, richiedendo spazio sul disco rigido. I giochi rimangono fruibili solo durante la sottoscrizione attiva di un abbonamento, ma offrono un'ottimizzazione della risoluzione grafica e riducono al minimo problemi di latenza o ritardo nell'esperienza di gioco.

Compatibilità, requisiti e giochi disponibili su Playstation Now

Inizialmente PlayStation Now era compatibile con una vasta gamma di dispositivi, ma oggi il servizio è ristretto alle console PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e PC. Al momento, non ci sono piani noti per estendere la compatibilità a ulteriori dispositivi nel prossimo futuro. Occorre una connessione a banda larga stabile con una velocità di almeno 5 Mbps per utilizzare PS Now in modo ottimale. Sony raccomanda anche l'uso di una connessione cablata poiché contribuisce a garantire maggiore stabilità nell'esperienza di gioco rispetto alle connessioni wireless. Il catalogo di giochi disponibili su PlayStation Now comprende più di 700 titoli, tra cui numerosi giochi originariamente progettati per PlayStation 3 e titoli di alta qualità sviluppati per PlayStation 4. Tra i giochi presenti troviamo God of War, Grand Theft Auto 5, Infamous Second Son e Uncharted 4: A Thief's End. Xbox offre un servizio di gioco basato su cloud noto come Cloud Gaming, che è incluso nell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate.

Qual è la qualità dei giochi su Playstation Now

I contenuti in streaming su PlayStation Now sono visualizzabili a una risoluzione di 1080p o 720p, il che dipende dalla regione e dal titolo specifico che si sta giocando. Mentre questa distinzione di risoluzione potrebbe non avere un impatto sui giochi sviluppati per PS2 e PS3, che presentavano risoluzioni inferiori, potrebbe comportare una percezione di minore dettaglio e nitidezza delle immagini per i titoli PS4. In alcuni casi, sono stati segnalati leggeri problemi di lag e latenza, soprattutto quando si gioca a giochi più veloci e intensi. La latenza è il tempo che trascorre tra l'input da parte del giocatore attraverso il controller e la visualizzazione della risposta sullo schermo. Dato che l'input del controller deve viaggiare attraverso Internet fino ai server di PlayStation Now, essere elaborato e quindi il video deve fare il percorso inverso attraverso Internet fino alla console e al televisore, si verifica un ritardo, a differenza di quando si gioca a un gioco localmente. La maggior parte dei giochi funziona in maniera analoga a quanto si sperimenterebbe su una console fisica. In pratica è possibile partecipare a sessioni multiplayer in alcuni titoli, e i giocatori ricevono Trofei come fanno con le copie fisiche dei giochi. I salvataggi di gioco vengono memorizzati nel cloud, consentendo di riprendere il proprio progresso da qualsiasi dispositivo.

Quanto costa Playstation Now