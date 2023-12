Come funziona PlayStation Plus: Essential?

L'abbonamento a PlayStation Plus non è mai stato così versatile, scalabile e comodo come lo è negli ultimi tempi. In questa guida troverai tutto quello che devi sapere sul PlayStation Plus e in particolare sull'abbonamento Essential, ovvero l'abbonamento base del servizio.

Cosa puoi fare con PlayStation Plus: Essential? A che tipo di servizi puoi accedere? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa modalità di abbonamento e, soprattutto, quando è opportuno sceglierla rispetto alle più costose PlayStation Plus: Extra o PlayStation Plus: Premium?