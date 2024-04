Come funziona Plex per guardare film e serie TV

State cercando un servizio di streaming, magari gratuito, che vi consenta anche di vedere i vostri contenuti personali? Allora Plex potrebbe essere la risposta alle vostre domande.

La piattaforma infatti non solo è in grado di far concorrenza a Netflix, ma offre anche un Media Server in grado di rivaleggiare con Kodi. Ma in sostanza cos'è e come funziona Plex?

Andiamo a scoprirlo perché Plex è uno strumento estremamente potente per la visione di film, programmi e serie TV. Grazie alla compatibilità con diversi tipi di dispositivi e alle sue funzioni, Plex è infatti in grado di soddisfare le necessità di diversi utenti.

Volete vedere i contenuti della piattaforma? Avete a disposizione un sito e app molto semplici da usare. Volete crearvi un server da usare come l'hub centrale dell'esperienza multimediale di casa? Anche in questo caso Plex viene in aiuto, con uno strumento molto semplice da installare e configurare.

Anzi, è così efficace che molti NAS offrono la predisposizione, oppure potete installarlo su un PC per farne uno da soli.

Scopriamo tutti i dettagli di questo strumento, e come usarlo al meglio per vedere film e programmi.