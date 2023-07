Come funziona Prime Prova prima, paga poi di Amazon

Lo strumento offre proprio quello che il nome suggerisce: prendete i prodotti, li provate e se vanno bene li pagate, altrimenti li rimandate indietro in sette giorni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su articoli idonei, modalità di pagamento e di reso, oltre a ricordarvi come vendere su Klekt .

Ecco perché negli ultimi anni alcuni giganti del settore hanno proposto una formula diversa. Vediamo quindi come funziona il "prova prima, paga poi" di Amazon Prime , una modalità di fare shopping sul popolare sito introdotta un paio di anni fa per i clienti Prime in risposta all'iniziativa lanciata nel 2019 dal sito concorrente Zalando.

L'acquisto di abbigliamento, scarpe o accessori online è sempre stato rallentato dall'impossibilità di provare i capi prima dell'acquisto. Certo, potete sempre rimandare indietro i capi e i maggiori siti di eCommerce cercano di rendere questa operazione il più semplice possibile, ma il punto resta: si paga per un prodotto che poi magari non va bene.

Cos'è Prime Prova prima, paga poi di Amazon

L'iniziativa, promossa con sapienti campagne e anche offerte che prevedevano sconti del 10% sugli acquisti (da un anno a questa parte Amazon non le ha più rilanciate, ma non è detto che non avvenga in futuro), ha avuto un successo immediato, e ora Prova prima, paga poi è una delle funzioni di Amazon Prime più usate da chi effettua acquisti di abbigliamento, scarpe o accessori sulla piattaforma.

In ogni caso, resta comunque valido il diritto di reso di 30 giorni , che può essere gratuito o meno a seconda del prodotto e fermo restando che i prodotti Moda resi devono essere nuovi, non indossati e con tutto l'imballaggio, tutte le etichette e tutti i certificati di autenticità originali.

I clienti hanno sette giorni per provare gli articoli a casa loro, al termine dei quali potranno decidere quali tenere e quali consegnare. Ovviamente il gigante dell'eCommerce addebiterà solo quelli che i clienti terranno. L'idea di fondo è che in questo modo i clienti avranno meno tentennamenti a cliccare sul pulsante Acquista . Certo, anche la piattaforma si espone, e infatti prima di tutto è riservato solo a utenti Prime e in secondo luogo i metodi di pagamento accettati sono solo le carte di credito , come vedremo nel capitolo successivo.

Il suo più grande rivale, in questo ambito, è ovviamente Zalando, che nel 2019 aveva lanciato la possibilità, per chi paga tramite carta di credito, di provare gratuitamente i prodotti per 18 giorni prima di pagarli. Già nel 2018 Amazon aveva studiato una soluzione a questo tipo di problema con la fotocamera Amazon Echo Look, a cui poi è seguito il vero guanto di sfida a Zalando con Amazon Prime Wardrobe.

Come funziona Prime Prova prima, paga poi di Amazon

Poi recatevi sul sito della piattaforma o sull'app per dispositivi mobili ( Android o iOS ) e sfogliate il catalogo alla ricerca di un prodotto di vostro gradimento. I prodotti idonei saranno riconoscibili grazie alla scritta Prima Prova prima, paga poi in basso (qui sotto l'abbiamo evidenziata in rosso per voi, ma sul sito vedrete solo la scritta in neretto).

Come potete vedere non tutti i prodotti offrono questa possibilità, e probabilmente dovrete cercare un po' per trovare quelli di vostro gradimento. In ogni caso, potete trovare articoli nelle categorie di donne, uomini, ragazze, ragazzi, abbigliamento per bambini, scarpe e accessori, e per filtrarli potete mettere la spunta a sinistra sulla voce corrispondente in modo da vedere solo i prodotti idonei .

Non preoccupatevi, se il capo è compatibile con Prova prima, paga dopo la funzione sarà abilitata per impostazione predefinita quindi dovrete solo aggiungere il prodotto al carrello. Attenzione, però, perché potete aggiungere fino a sei articoli per usufruire di questa modalità.

Una volta messi gli articoli nel carrello, confermate l'intenzione di provarli cliccando sul pulsante Procedi all'ordine Prime Prova prima, paga poi. In questa fase della procedura non vi verrà addebitato alcun costo, e ovviamente la spedizione è gratuita.

Amazon vi spedirà i prodotti in una scatola di reso richiudibile con un'etichetta di spedizione prepagata. Dal momento in cui arriva l'ultimo articolo, che potrebbe impiegare fino a tre o cinque giorni lavorativi, avete sette giorni per provare tutto e decidere cosa tenere e cosa restituire.

Se avete deciso di tenere uno o più capi anche prima della scadenza, potete acquistarli subito, o in alternativa potete aspettare fino all'ultimo giorno. Andate sul sito (o sull'app) e cliccate su Resi e ordini. Qui selezionate i prodotti da acquistare e quelli da restituire. Per i primi cliccate su Acquista, mentre per i secondi selezionate il reso e scegliete la modalità più comoda per voi.

I resi sono sempre gratuiti.

Al termine del periodo di prova Prime Prova prima, paga poi di 7 giorni, Amazon vi addebiterà l'intero valore dell'ordine se non avete completato il check-out entro le 23:59 ora locale.

Gli articoli che non si tengono devono essere nella confezione originale, con le etichette, provati ma non indossati. Per gli altri, potete restituire gli articoli dopo i sette giorni se cambiate idea, purché sia entro 30 giorni, non siano indossati e abbiano ancora le etichette.

Cerchiamo di approfondire ora alcuni aspetti del servizio.

Gli articoli idonei

La prima domanda che uno potrebbe porsi è: quali sono gli articoli idonei per Prova prima, paga poi? Purtroppo non c'è una sezione dedicata, ma come abbiamo anticipato poche righe sopra, c'è il filtro corrispondente.

Da sito, mettete la spunta alla voce Prova prima, paga poi a sinistra in alto. Assicuratevi di essere nella sezione Moda e di essere iscritti a Prime per poterla vedere. Da app, invece, dovete toccare la scritta Filtri in alto a destra, e sotto Programmi Prime toccare Prova prima, paga poi.

In questo modo sarete sicuri che vi verranno proposti solo gli articoli idonei. I marchi sono numerosi e non sembra esserci una logica. Per esempio, troverete anche indumenti intimi come mutande tra i prodotti idonei, anche se oggettivamente non tantissimi.

Pagamento con carta di credito

Come abbiamo anticipato, Prime Prova prima, paga poi è disponibile solo per i clienti Amazon Prime residenti in Italia, sia per gli iscritti a pagamento che per quelli che stanno usufruendo della prova gratuita di 30 giorni, oltre che gli iscritti ad Amazon Prime Student.

Il servizio però accetta solo carte di credito con date di scadenza non precedenti ai 90 giorni successivi alla data di acquisto.

Quindi non potete utilizzare altri metodi di pagamento, che siano carte di debito, carte prepagate e buoni regalo.

Come restituire i prodotti

Avete mai fatto un reso su Amazon? Allora la restituzione degli articoli di Prova prima, paga poi che non desiderate tenere vi sarà familiare.

Entro sette giorni dalla ricezione dell'ultimo articolo, andate sul sito Amazon (o sull'app) e toccate la voce Resi e ordini. Qui selezionate i prodotti che volete rendere, e Amazon vi metterà a disposizione una serie di opzioni di reso.

Dopo aver selezionato l'opzione di reso, seguite le istruzioni per restituire il pacco. La procedura prevede generalmente di inserire il prodotto nel pacco in cui vi è stato consegnato, con eventuale etichetta prestampata di spedizione a seconda della procedura di reso da voi scelta, chiudere il pacco e portarlo nel luogo da voi scelto per la restituzione (le etichette prepagate per il ritiro a domicilio non sono disponibili per questi ordini).

Attenzione, i prodotti resi possono essere ovviamente provati ma non indossati, e devono essere restituiti come nuovi, con tutto l'imballaggio, le etichette e i certificati di autenticità originali. I prodotti restituiti senza l'imballaggio e la documentazione originali saranno rifiutati. I prodotti che vengono ridimensionati, alterati o danneggiati in altro modo dopo la consegna non saranno accettati per il reso.

Una volta effettuato il reso, attendete la conferma. Prime Prova prima, paga poi vi invierà un'email per avvisarvi quando il reso di tutti i vostri articoli è stato ricevuto, e potete monitorare il reso sotto a I miei ordini.

Con Prova prima, paga poi, potete effettuare il check-out una sola volta, quindi se cambiate idea avete due opzioni.

Se avete inizialmente scelto di tenere un articolo, ma avete cambiato idea e desiderate restituirlo, richiedete la restituzione per l'articolo acquistato nel Centro resi.

Se invece avete scelto di restituire un articolo ma avete cambiato idea, tenetelo: Amazon ve ne addebiterà automaticamente il costo una volta che non l'avrà ricevuto.

Cosa succede se non pago

Alcuni di voi potrebbero chiedersi cosa succede se non pagate Amazon al termine dei sette giorni di Prova prima, paga poi.

Innanzitutto, Prime Prova prima, paga poi accetta solo carte di credito. Non potrete quindi utilizzare i Buoni Regalo di Amazon.it per acquistare su Prime Prova prima, paga poi.

Come abbiamo detto, Amazon vi addebiterà i prodotti alla scadenza del periodo di prova di 7 giorni o al completamento del processo di checkout per i prodotti desiderati. Tuttavia, se l'azienda non dovesse ricevere il reso entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di prova, ve ne addebiterà il prezzo di acquisto, così in caso le condizioni dei prodotti resi non soddisfino le disposizioni sopra elencate, oltre al prezzo per la nuova spedizione al vostro indirizzo.

Quindi come per ogni acquisto su Amazon voi completando il processo autorizzate la società ad addebitarvi l'importo da voi dovuto sul metodo di pagamento associato al vostro ordine Prime Prova prima, paga poi.

Ma cosa potrebbe succedere se Amazon non fosse in grado di effettuare l'addebito? In questo caso, proverà per prima cosa a utilizzare un altro metodo di pagamento indicato sul vostro account e ad addebitare gli importi da voi dovuti. Se anche così non riuscisse a recuperare i soldi, allora potrebbe essere un guaio, perché Amazon si riserverà il diritto di ricorrere a qualunque provvedimento a sua disposizione, incluso il diritto di sospendere o di chiudere il vostro account.