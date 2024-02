I social network sono diventati, ormai, parte integrante della nostra vita, costituendo indistintamente strumento di lavoro, comunicazione e di svago. Come tutte le cose, anche le piattaforme digitali possono rappresentare fonte di abusi, soprattutto dinanzi ad un utilizzo così prolungato da sconfinare nel campo della dipendenza (in alcune applicazioni specifiche, come ad esempio I am Sober, di cui abbiamo parlato in un precedente articolo, si fa menzione, per l'appunto, di "dipendenza da social network").

Nel corso degli anni, gli sviluppatori di queste piattaforme hanno introdotto diverse funzioni per contrastare, o per meglio dire limitare, l'uso eccessivo dei social. È il caso di Instagram, che ha presentato a inizio 2024 una novità strettamente collegata al tema che stiamo sviluppando, che va ad aggiungersi alle opzioni "Prenditi una pausa" e "Non disturbare" già presenti sulla piattaforma.

Vediamo, quindi, cos'è e come funziona il promemoria notturno su Instagram, pensato per l'appunto per gli utenti minorenni.

Vi anticipiamo subito una caratteristica rilevante: a differenza delle appena menzionate funzioni, l'ultima opzione non potrà essere disattivata in alcun modo dagli utilizzatori dell'applicazione.

Prima di iniziare, vi suggeriamo di leggere il nostro approfondimento su come vengono protetti i minorenni su Instagram e Facebook, in cui abbiamo, per l'appunto, passato in rassegna alcune funzionalità dedicate al tema oggetto dell'articolo odierno.