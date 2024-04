come funziona relay privato di apple

Negli ultimi anni, come altre aziende Apple ha posto un'attenzione sempre maggiore alla privacy degli utenti. Una di queste soluzioni è Nascondi la mia email, ma, per gli abbonati a iCloud+ c'è anche Relay privato.

Andiamo quindi a vedere cos'è e come funziona il Relay privato di iCloud, una soluzione che maschera il vostro indirizzo IP. Il che significa che rende più difficile il tracciamento da parte dei siti e dei provider di rete, proteggendo la vostra navigazione.

La funzione, introdotta nel 2021 con iOS 15, non è però esattamente una VPN, anche se ne condivide le caratteristiche. Relay privato infatti funziona solo su Safari, non cambia la vostra posizione e è identificato come un server proxy. Questo significa che alcune reti potrebbero non funzionare correttamente, mentre le VPN in genere sembrano server non proxy.

Nondimeno, visto che è aggiunto senza sovrapprezzo come funzione in iCloud+, è comunque benvenuto.

Scopriamo tutti i dettagli su questo strumento, oltre a vedere come attivarlo, come disattivarlo e cosa fare se non funziona.