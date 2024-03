Come funziona la ricarica Be Charge: tariffe e procedura

Tutte le colonnine di ricarica di Be Charge forniscono energia certificata come proveniente da fonti rinnovabili, contribuendo così alla sostenibilità ambientale. Al momento, sono attivi 18.295 punti di ricarica sul territorio italiano, con altri 9.484 in fase di costruzione. Grazie agli accordi di interoperabilità, è possibile gestire tramite un'unica app anche i punti di ricarica delle aziende partner non solo in Italia, ma anche in Europa. L'integrazione di questi servizi consente agli utenti di usufruire di una soluzione unificata per la ricarica dei veicoli elettrici , evitando di utilizzare più piattaforme e account.

Be Charge è una controllata di Plenitude, società del Gruppo Eni, specializzata nel settore della mobilità elettrica. Il suo focus principale è la diffusione e gestione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Oggi Be Charge dispone di una vasta rete di colonnine di ricarica pubblica, una delle più estese in Italia e garantisce una copertura sul territorio nazionale.

La rete di punti di ricarica di Be Charge

La rete di punti di ricarica di Be Charge comprende colonnine sia in corrente alternata, con tecnologia Quick (fino a 22 kW), sia in corrente continua, con tecnologie Fast (fino a 99 kW), Fast+ (fino a 149 kW) e Ultrafast (superiori a 150 kW). Per individuare la distribuzione della rete, è consigliabile utilizzare l'applicazione mobile disponibile per sistemi operativi iOS e Android. In alternativa è possibile consultare la mappa presente sul sito ufficiale dell'azienda.

Be Charge ha piani di espansione, con l'obiettivo di superare i 30.000 punti di ricarica entro il 2030. Attraverso un form sul sito ufficiale, centri commerciali, enti pubblici, aziende e condomini possono richiedere l'installazione di una colonnina di ricarica. Sebbene sia disponibile anche una tessera per l'accesso ai servizi di ricarica, l'applicazione Be Charge è il fulcro del sistema, consentendo la gestione completa delle operazioni di ricarica per i veicoli elettrici.

L'app è scaricabile gratuitamente su dispositivi iOS e Android.