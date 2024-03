Ma come funziona il riscaldamento a pompe di calore ? Questa macchina termica è infatti disponibile in diversi tipi, e se tutte utilizzano lo stesso concetto di base, ovvero estrarre calore da una sorgente, ci possono essere differenze a seconda che si utilizzi l'aria, l'acqua o il terreno , nonché, nel caso dell'aria, che si utilizzi poi l'aria o l'acqua per veicolarlo.

Le pompe di calore sono una soluzione sempre più popolare per il riscaldamento, in quanto sono ecologiche, efficienti ed estremamente versatili.

Indice

Cosa sono le pompe di calore

Le pompe di calore sono delle macchine termiche in grado di trasferire energia da diverse sorgenti esterne come aria, acqua o il terreno, con un'elevata efficienza e senza la necessità di combustione.

Per questo sono considerate una delle soluzioni migliori per ridurre le emissioni, e infatti sono il tipo di impianto su cui l'Europa punterà sempre più per arrivare all'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica.

La pompa di calore è quindi in grado di produrre calore, come una caldaia, ma senza generare emissioni, e lo fa con un'efficienza maggiore, che in genere si può quantificare (in condizioni ottimali) in più di 3 kW di energia termica prodotta per ogni kW di energia elettrica immessa.

Inoltre una pompa di calore non solo può riscaldare l'aria e l'acqua sanitaria, ma può anche rinfrescare d'estate, il che la rende ancora più conveniente, in quanto non c'è la necessità di avere due impianti separati (uno per il riscaldamento e uno per il raffrescamento) nella stessa abitazione.

Ci sono però alcune considerazioni da fare. Prima di tutto non c'è un solo tipo di pompa di calore, ma diversi a seconda della sorgente di calore e del mezzo utilizzato per trasferire il calore all'abitazione, e in secondo luogo il bello delle pompe di calore è che possono essere usate sia da sole che associate ad altri sistemi.

Per quanto riguarda i diversi tipi di pompe di calore, a seconda della fonte di energia e del fluido utilizzato per trasmetterla nelle abitazioni possiamo avere pompe di calore:

Aria - aria

Aria - acqua

Ad acqua

Geotermiche

A recupero termico